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    2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı

    BKM 2020 yılı kartlı ödeme verilerini açıkladı: Kartlı ödemeler 1,15 trilyon TL’ye ulaştı İnternetten kartlı ödemeler ve temassız ödemeler kullanıcıların vazgeçilmezi oldu.
    01 Şubat 2021, 18:00 (2 hf.)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı
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    Pandemi sürecinde alış veriş alışkanlıklarının internet üzerine kayması sektörde pek çok şeyi değiştirdi. Sayısız firma internet üzerinden alış verişe odaklanırken kargo hizmetleri de inanılmaz büyüdü.

    Rekor internet alış verişi

    BKM tarafından yapılan 2020 yılı pazar analizine göre kartlı ödemeler ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde görüldü. İnternet üzerinden alış veriş ise yüzde 37 büyüyerek 260 milyar TL oldu.

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    Bu dönemde banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 41 artışla 188,8 milyar TL'ye, kredi kartı ile yapılan ödeme tutarı ise yıllık yüzde 14 artışla 957,8 milyar TL'ye ulaştı. Kartların kullanım alanlarının yaygınlaşması ile beraber, kartlı ödemelerin hanehalkı tüketimi içindeki payı, bugün yüzde 41 gibi önemli bir seviyeye ulaşmış durumda.

    2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı
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    Kredi kartında Avrupa lideriyiz

    2020 yılında kredi kartı sayısı yüzde 8 artışla 75,7 milyon olurken, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı ise toplamda yüzde 13 artışla 188,1 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 264 milyona ulaştı. Türkiye toplam kart adedinde Avrupa'da lider ülke konumunu 2020'de de sürdürdü.

    Banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla yaygınlaşmaya devam ederken, 2020'de banka kartları ile yapılan ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 36'ya ulaştı; bir başka deyişle her 5 kartlı ödemeden 2'si banka kartıyla gerçekleşti.

    2020'deki banka kartı işlem adetlerinin ödeme ve nakit çekim olarak dağılımında ise ödeme işlemi payının yüzde 67, nakit çekim işlemi payının ise yüzde 33 olduğu görüldü. Ödeme işlemlerinin payının 2019'da yüzde 60 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bir yıl gibi kısa sürede gerçekleşen 7 puanlık artış, banka kartlarının artan bir şekilde bir ödeme aracı olarak konumlandığına işaret etti.

    2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı
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    Elektronik eşya ve gıda zirvede

    2020 yılında, kartlı ödeme tutarının en hızlı arttığı sektör elektronik eşya oldu. Ödemeler bir önceki yıla göre yüzde 65 artarak 88 milyar TL'ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 35'lik artış ve 341 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla market-gıda ödemeleri izledi.

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    Üçüncü sırada ise kamu/vergi ödemeleri yüzde 31'lik artış ve 37 milyar TL'lik ödeme tutarıyla yer aldı. Onu, yüzde 29'luk artış ve 50 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla yapı malzemeleri/nalburiye sektörü, yüzde 17'lik artış ve 38 milyar TL'lik kartlı ödeme tutarıyla mobilya/dekorasyon sektörleri izledi.

    Kartlı ödeme büyüklüğüne göre sektörel sıralamada ise ilk sırayı 341 milyar TL'lik büyüklükle market-gıda ödemeleri aldı. Bu sektörü 88 milyar TL ile elektronik eşya, 80 milyar TL ile giyim, yine 80 milyar TL ile akaryakıt ve 50 milyar TL ile yapı malzemeleri/nalburiye sektörleri takip etti.

    2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı
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    Temassız ödemeler 2.5 kat arttı

    Kullanıcılara hızlı, kolay ve hijyenik ödeme yapma imkânı sunan temassız ödemeler, 2020'de pandeminin de etkisiyle hayatımızın vazgeçilmez bir ödeme aracı haline geldi. 2020 yılında, temassız kredi kartı adedi 45 milyona ulaştı; bu ise her 5 kredi kartından 3 tanesinin -yani toplam kredi kartlarının yüzde 60'ının- temassız özellikli olduğu anlamına geliyor.

    Banka kartlarında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, temassız banka kartı adedi 51 milyona, temassız banka kartlarının toplam banka kartları içindeki payı ise yüzde 27'ye yükseldi. Temassız ödeme yapılabilen terminal sayısı ise 2020'de hızla artarak 2 milyona yaklaşırken, bugün her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabilir duruma gelindi.

    Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yıla göre 2,5 kat artarak 1,73 milyar adet oldu. 2019 yılının toplamında 502 milyon adet temassız ödeme yapılırken, bugün gelinden noktada tek bir ayda yapılan temassız ödeme adedi 200 milyona ulaşmış durumda. Mağaza içi yapılan kartlı ödemelerde ise her 5 ödemeden 2'si artık temassız gerçekleşiyor.

    2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı
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    2020 yılının en’leri

    BKM, 2020'de kartlı ödemelerin “en”lerini de açıkladı. Geçtiğimiz yılın ödemeler ekosistemine dair “en”leri şöyle:

    - En fazla kartlı ödeme adedi 27 milyon işlemle 30 Temmuz Kurban Bayramı Arife Günü'nde gerçekleşti.

    - 2020 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL ile 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için gerçekleşti.

    - İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,9 milyar TL ile Muhteşem Cuma olan 27 Kasım'da gerçekleşti.

    - 31 Aralık'ta yılbaşı alışverişleri için 6 milyon kartla yapılan 11 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

    - Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün haftanın pazartesi günleri olurken, günün saat aralığı ise 15:00-16:00 oldu.



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    M Morichannn (Akın Özer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple Pay veya Android Pay gelseydi keşke.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    herkesin elini sürdüğü cebinde taşıdığı paraya dokunmaktansa kredi kartı ile ödeme yapmak daha avantajlı.

    hem devlet açısından da iyi, ödemeleri takip etme konusunda fazla zorlanmaz.
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    D dodofran 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    güzel istatistikler. kredi veya banka fark etmez kartı sistem her açıdan daha iyi. nakit hamallık. arada bir poğaça simit vs. aldığım fırın bir de ayda bir gittiğim berber hariç en son ne zaman nakit kullandım hatırlamıyorum bile. hem bütün ödemeleri tek ekstrede görebilme,takip edebilme kolaylığı açısından da iyi.
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