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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Realme C20, 5.000 mAh batarya ile geliyor

    Çinli teknoloji şirketi Realme, giriş seviye yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Realme C20 adındaki akıllı telefon Android 10'u çalıştıracak ve Helio G35 yonga setinden güç alacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatlı Realme C20, 5.000 mAh batarya ile geliyor

    Realme, yeni bir giriş seviye akıllı telefonu piyasaya sürdü. Realme C20, uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Telefon MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alıyor ve 5.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile donatılıyor.

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    Realme C20 teknik özellikleri ve fiyatı

    Realme C20, 6.5 inç büyüklüğünde HD + (720 x 1600 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

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    Cihaz, maksimum 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alıyor. Telefonda 2GB RAM ve 32GB dahili depolama bulunuyor.

    Realme C20'nin arka tarafında flaş ile birlikte 8MP çözünürlüklü tek kamera bulunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğe sahip.

    Telefon, Android 10 tabanlı Realme UI'yi çalıştırıyor. Cihazda parmak izi sensörü bulunmuyor.

    Realme C20, 10W şarj desteğiyle 5.000 mAh bataryaya sahip. 165.2 x 76.4 x 8.9 mm boyutlarında olan cihaz, 190 gram ağırlığında.

    Realme C20, 105 dolar fiyat etiketine sahip.



    https://www.gsmarena.com/ultraaffordable_realme_c20_is_official_with_helio_g35_big_5000_mah_battery-news-47348.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yaşlı anne babaya ya da öğrenci gençlere almalık
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    U unununium 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    110 yada 115 dolar olup da 4/64 olsaymış daha mantıklı olurdu
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    Shovel Knight 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu özelliklerle ilk android kullan at telofon olacak herhalde
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    0 0537 (Musa Türkmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 2021. 2 GB ram mi kaldı ? 6.5 inç ekranda 720p ekran kullanılması saçmalığı ise ayrı boyut.
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