Uygun fiyatlı Realme C20, 5.000 mAh batarya ile geliyor

Realme, yeni bir giriş seviye akıllı telefonu piyasaya sürdü. Realme C20, uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Telefon MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alıyor ve 5.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile donatılıyor.

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Realme C20 teknik özellikleri ve fiyatı

Realme C20, 6.5 inç büyüklüğünde HD + (720 x 1600 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

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Cihaz, maksimum 2.3 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alıyor. Telefonda 2GB RAM ve 32GB dahili depolama bulunuyor.

Realme C20'nin arka tarafında flaş ile birlikte 8MP çözünürlüklü tek kamera bulunuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğe sahip.

Telefon, Android 10 tabanlı Realme UI'yi çalıştırıyor. Cihazda parmak izi sensörü bulunmuyor.

Realme C20, 10W şarj desteğiyle 5.000 mAh bataryaya sahip. 165.2 x 76.4 x 8.9 mm boyutlarında olan cihaz, 190 gram ağırlığında.

Realme C20, 105 dolar fiyat etiketine sahip.

https://www.gsmarena.com/ultraaffordable_realme_c20_is_official_with_helio_g35_big_5000_mah_battery-news-47348.php

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