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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı

    2021 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarının ilan edildiği Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğe göre ödenecek MTV tutarları:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı
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    2021 yılında uygulanacak Motorlu Taşıt Vergisi'ne (MTV) ilişkin tutarlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi.

    Açıklanan tebliğe göre 2021 MTV ücretleri motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor"

    2018 sonrası tescil edilen araçlar için 2021 MTV oranları

    2018 öncesi tescil edilen araçların 2021 MTV oranları

    2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı

    Öte yandan engelli vatandaşların alabilecekleri araçlarda fiyat üst sınırı da yüzde 9.11 oranında artarak 303 bin 200 TL’den, 330 bin 800 TL’ye yükseldi.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-7.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    engellide ötv kdv dahil mi 330 000 oldu yoksa onlar haric fiyat mı 330 000
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