2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı

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2021 yılında uygulanacak Motorlu Taşıt Vergisi'ne (MTV) ilişkin tutarlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi.

Açıklanan tebliğe göre 2021 MTV ücretleri motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek.

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2018 sonrası tescil edilen araçlar için 2021 MTV oranları

2018 öncesi tescil edilen araçların 2021 MTV oranları

Öte yandan engelli vatandaşların alabilecekleri araçlarda fiyat üst sınırı da yüzde 9.11 oranında artarak 303 bin 200 TL’den, 330 bin 800 TL’ye yükseldi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-7.htm

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