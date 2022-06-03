2021'de oyunlardan en fazla gelir kazanan şirketler belli oldu: Birinci şaşırtmadı

Oyun sektörü hakkında pazar araştırmaları gerçekleştiren NewZoo tarafından Tencent, Apple ve Microsoft gibi dev şirketlerin 2021 yılı oyun gelirleri açıklandı. 2021 yılı ile birlikte toplam oyun gelirlerinde yüzde 17,7'lik bir artış yaşanırken, Apple şaşırtıcı sonuçlara imza attı.

Tencent'in yükselişi sürüyor

Paylaşılan listeye bakıldığında 2021 yılı içerisinde şirketlerin toplam oyun gelirinin 126 milyar doları aştığı görülüyor. Bununla birlikte “League of Legends” ve “PUBG Mobile” gibi popüler oyunların sahibi Tencent, yıldan yıla yüzde 9,9'luk bir değişimle 32.2 milyar dolar gelire ulaşarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda.

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Listenin devamında ikinci sırada yer alan ve oyun pazarının dev isimlerinden Sony'nin, yıllık yüzde 2,3 düşüş yaşamasına rağmen 18,2 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği görülüyor. iOS ekosistemi ile büyük bir kullanıcı tabanına ulaşan ve pazarda yüzde 17,7'lik ilerleme kaydeden Apple ise, toplam 15.3 milyar dolar gelirle sırasıyla Microsoft, Google, NetEase, Activision/ Blizzard ve Nintendo'yu geride bırakmayı başardı.

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