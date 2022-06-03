2021'de oyunlardan en fazla gelir kazanan şirketler belli oldu: Birinci şaşırtmadı

Oyun sektörü hakkında pazar araştırmaları gerçekleştiren NewZoo tarafından Tencent, Apple ve Microsoft gibi dev şirketlerin 2021 yılı oyun gelirleri açıklandı. 2021 yılı ile birlikte toplam oyun gelirlerinde yüzde 17,7'lik bir artış yaşanırken, Apple şaşırtıcı sonuçlara imza attı.
Tencent'in yükselişi sürüyor
Paylaşılan listeye bakıldığında 2021 yılı içerisinde şirketlerin toplam oyun gelirinin 126 milyar doları aştığı görülüyor. Bununla birlikte “League of Legends” ve “PUBG Mobile” gibi popüler oyunların sahibi Tencent, yıldan yıla yüzde 9,9'luk bir değişimle 32.2 milyar dolar gelire ulaşarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda.
Listenin devamında ikinci sırada yer alan ve oyun pazarının dev isimlerinden Sony'nin, yıllık yüzde 2,3 düşüş yaşamasına rağmen 18,2 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği görülüyor. iOS ekosistemi ile büyük bir kullanıcı tabanına ulaşan ve pazarda yüzde 17,7'lik ilerleme kaydeden Apple ise, toplam 15.3 milyar dolar gelirle sırasıyla Microsoft, Google, NetEase, Activision/ Blizzard ve Nintendo'yu geride bırakmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.