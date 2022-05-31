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    Fransa, 'eSports' ve 'streamer' terimlerini yasaklıyor

    Fransa, oyun sektörü ile hayatımıza giren 'eSports', 'Streamer' gibi ingilizce yabancı terimleri yasakladığını duyurdu. Yeni karar ülkenin resmi gazetesinde paylaşıldı.
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    Fransa, 'eSports' ve 'streamer' terimlerini yasakladı
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    Fransa, günümüz oyun sektörü ile birlikte popüler olmaya başlayan 'eSports', 'Streamer' ve 'Cloud gaming' gibi yabancı terimlere yasak getirdiğini duyurdu.

    Yerel kelimeler ile değiştirilecek

    Hükümetin resmi gazetesinde yer verilenlere göre yeni karar, Fransa Medya Ajansı (AFP) ile iletişime geçen Fransa Kültür Bakanlığı'nın İngilizce terimlerin oyuncu olmayanlar için bir "anlama engeli" olabileceğinden endişe duyduğunu ifade etmesinden sonra gerçekleşti. Bununla birlikte yabancı terimlerin fransızca karşılıkları ile ifade edilmesini gerektirecek değişiklik, ülkenin tüm devlet çalışanlarını kapsayacak.

    Ayrıca yapılan değişikliğin nüfusun daha kolay iletişim kurmasını sağlayacağını ifade eden Fransa Kültür Bakanlığı, yeni karara uyulup uyulmadığını görmek için uzmanlar tarafından ülkenin video oyunu web sitelerinin ve dergilerinin incelendiğini söyledi.

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