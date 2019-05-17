2021 sonuna kadar akıllı telefonların yarısında üçlü kamera sistemi olacak

Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni rapora göre üç veya daha fazla arka kameraya sahip akıllı telefon sayısı, 2021 yılının sonuna kadar %50'yi geçecek. Özellikle bu yıl yükseliş gösteren üçlü kamera sistemi trendinin devam etmesi bekleniyor.

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2019'un Mart ayına kadar dünya genelinde satılan akıllı telefonların yaklaşık %6'sında üç veya daha fazla arka kamera sensörü vardı. 2019 sonuna gelindiğinde bu rakamın %15'e, 2020 sonunda ise %35'e yükselmesi bekleniyor. 2021 sonu itibarıyla ise akıllı telefonların yarısında üç veya daha fazla kamera sensörü bulunacak.

Huawei ve Samsung öncülük ediyor

Bu yıl Nisan ayına kadar üç veya daha fazla kamera sensörüne sahip yaklaşık 40 akıllı telefon piyasaya sürüldü. Huawei ve Samsung buna öncülük eden iki üretici olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte Apple gibi diğer önde gelen markaların da bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz.

https://www.counterpointresearch.com/triple-camera-penetration-among-smartphones-cross-50-2021/