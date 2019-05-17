2021 sonuna kadar akıllı telefonların yarısında üçlü kamera sistemi olacak

Haber Editörü
Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni rapora göre üç veya daha fazla arka kameraya sahip akıllı telefon sayısı, 2021 yılının sonuna kadar %50'yi geçecek. Özellikle bu yıl yükseliş gösteren üçlü kamera sistemi trendinin devam etmesi bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Samsung telefon sahiplerine restoranlarda "gizli menü" sunulacak"
2019'un Mart ayına kadar dünya genelinde satılan akıllı telefonların yaklaşık %6'sında üç veya daha fazla arka kamera sensörü vardı. 2019 sonuna gelindiğinde bu rakamın %15'e, 2020 sonunda ise %35'e yükselmesi bekleniyor. 2021 sonu itibarıyla ise akıllı telefonların yarısında üç veya daha fazla kamera sensörü bulunacak.
Huawei ve Samsung öncülük ediyor
Bu yıl Nisan ayına kadar üç veya daha fazla kamera sensörüne sahip yaklaşık 40 akıllı telefon piyasaya sürüldü. Huawei ve Samsung buna öncülük eden iki üretici olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte Apple gibi diğer önde gelen markaların da bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz.
https://www.counterpointresearch.com/triple-camera-penetration-among-smartphones-cross-50-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
forum ister istemez saçma bile olsa bazı istatistik ve sokak soruları ile gelir sağlıyor
adamlar hususi olarak çinde "sınırsız paranız olsa hangi tlf u alırdınız veya iphone...." gibi olmadık mantıksız soruları ile meşhur. daha önce sayısız saçma istatistikler paylaştılar
basit bir istatistik
dünya da ençok satışı oan ve birim satın alma maliyeti en yüksek olan tlf ile........ teknik servis ençok giden marka hangisidir diye sorduğunuzda alacağınız yine aynı markadır.. bu satış sayısı ile mi yoksa kullanıcısının aptallığı ve parasının blluğu ile mi, yoksa tlf un her türü soruna karşı sürekli maliyetinin yükselmesi mi ?
evet OS un stabilliği ve kullandığı hardwware düşük olsa bile verdiği performans reklam başarısı ile orantılı olması da cabası... hani bir ara bu film.... marka tlf ile çekildi.... ya arkadaş..... bu reklamı hazırlayan ya film nasıl - ne kadar sürede çekilir ve editlenir bilmiyor yada tlf u sürekli bir elektrik desteği olsa bile objektif yakınlaştırması veya objektif oyunlarının nasıl olduğundan habersiz... evet 1sn lik bir kare çekilmiştir ama ya filmin tamamı ?
YOL temalı bile olsa... zorrrrrrrrrrrrr
şimdi haber editörleri de kısa çöpü kim çeker ise bu tür istatsitikleri hazırlamak zorundalar
sonuçda forumun reklam gelirlerinin de bir sınırı ve Patron Mutlu Son İstiyor... SON da kim ne olur önemli değil...