2022'de ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarı uçuşa geçti

Tam Boyutta Gör IDC’nin verilerine göre, enflasyon artışıyla birlikte 2022'de dünya genelinde kullanılmış ikinci el ve yenilenmiş telefon satışlarında patlama yaşandı. Yeni modellerin satışı sürerken, 2. el telefon satım alımları artıyor.

Akıllı telefonlar için yeni taksit düzenlemesi yapıldı! 7 sa. önce eklendi

IDC’nin sağladığı veriler ışığında, 2022 yılına kadar 282 milyondan fazla kullanılmış telefon satışı gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yıllık bazda %11.5’lik bir artış görüldü.

2. el telefonların satışının 2026 yılına kadar 413 milyona ulaşacağı, yıllık %10.3 oranında büyüme olacağı tahmin ediliyor. Amerika’da geçtiğimiz sene 73.5 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiği belirtildi.

Eskisini getir yenisini götür vb. kampanyalar, takas programları, yurt dışında yenileme döngülerini hızlandırarak telekomünikasyon ve perakende satış kanalları aracılığıyla hem yeni hem de kullanılmış telefon satışları için ana katalizör olmaya devam ediyor. Hem alıcı hem de satıcıların kafasındaki en büyük sorulardan biri; Bu takas kampanyaları ne kadar sürecek? Kullanılmış ve yenilenmiş telefonlardaki dar marjın nihayetinde satıcıların kârlılığını azaltacağını tahmin etmek güç değil. Bunun arkasında yükselen enflasyon ile birlikte tüketicilerin ve işletmelerin gittikçe daha az nakit bulunduracağı anlamına gelen küresel gerilime var.

Yeni akıllı telefon pazarı, 2022’nin üçüncü çeyreği dahil art arda beş çeyrek küçüldü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

2022'de 2. el ve yenilenmiş telefon pazarı hareketli geçti