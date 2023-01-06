Akıllı telefonlara yeni taksit düzenlemesi: Taksit limiti artırıldı

Yenilenmiş telefonlarda sınır olmadan 12 ay taksit
BDDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" olması kaydıyla yenilenmiş telefon niteliğindeki ürünlerin alımında kredi kartlarına taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.
Kredi limiti 12 bin TL’ye yükseltildi
Öte yandan akıllı telefon almak için tüketici kredileri kullanımlarında da değişiklik yapıldı. Önceden vade sınırının belirlenmesinde kullanılan 5 bin TL tutarı 12 bin TL’ye çıkartıldı. Bu kapsamda tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin TL’den düşük olan telefonlar için 12 ay, daha yüksek olanlar için ise 3 ay olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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