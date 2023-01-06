Akıllı telefonlara yeni taksit düzenlemesi: Taksit limiti artırıldı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Türkiye’de akıllı telefonlarda taksit işlemi son derece sınırlı bir şekilde uygulanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise artık çok bir anlam ifade etmeye mevcut taksit düzenlemesini güncel ekonomik veriler ışığında yenileme kararı aldı. BDDK'nın yeni akıllı telefon taksit düzenlemesinde vade miktarı ve süreleri artırıldı.

Yenilenmiş telefonlarda sınır olmadan 12 ay taksit

BDDK tarafından yapılan yeni düzenleme ile "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" olması kaydıyla yenilenmiş telefon niteliğindeki ürünlerin alımında kredi kartlarına taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş (Refurbished) telefon ne demek, nereden alınır? 5 ay önce eklendi

Kredi limiti 12 bin TL’ye yükseltildi

Öte yandan akıllı telefon almak için tüketici kredileri kullanımlarında da değişiklik yapıldı. Önceden vade sınırının belirlenmesinde kullanılan 5 bin TL tutarı 12 bin TL’ye çıkartıldı. Bu kapsamda tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin TL’den düşük olan telefonlar için 12 ay, daha yüksek olanlar için ise 3 ay olacak.

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