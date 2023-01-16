Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyası son yıllarda SUV modasıyla çalkalanıyor. Talep bu yönde olunca üreticiler SUV modellere ağırlık vermeye başladı. Ancak Citroen CEO'su Vincent Cobée'ye göre rüzgâr tersine dönüyor.

Vincent Cobée, elektrikli araçların SUV'ların popülerliğini azaltacağına inanıyor. Cobée'ye göre buradaki kilit etken, bu araçların sedan muadillerine göre aerodinamik açıdan elektrikli araç pazarı için daha elverişsiz olmaları. Menzil, elektrikli araç tercihinde en temel konulardan biri ve aerodinami de menzil için önem arz eden özelliklerin başında geliyor.

Cobée, bu konudaki görüşünü şu sözlerle açıklıyor: "Bataryalı elektrikli araçlarda eğer aerodinami kötüyse, bunun menzil açısından cezası büyük oluyor. İyi ve kötü aerodinami arasında 50 kilometre kaybedebilirsiniz. Karşılaştırılan araçlar sedan ve SUV ise kayıp konusunda kolaylıkla 60/70/80 kilometrelerden bahsedebiliriz."

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Citroen üsy yöneticisine göre elektrikli SUV'ların bu dezavantajı daha büyük bataryalarla önlenebilir ancak bu da ağırlığı artıracağı için sürdürülebilir olmaz. Bu konuda Fransa'nın ağırlığa göre vergi almayı planladığını da hatırlatan Cobée, "70'li yıllarda bir otomobilin ağırlığı 700 kilogramdı. Bugün ortalama bir otomobil 1300 kg ağırlığa sahip. Yarın bu değer 2 ton olacak. Yani sadece 'yeşil' olmak adına aynı şey için üç kat fazla kaynak kullanıyor olacağız" dedi.

Citroen bu noktada elektrikli SUV'lardan ziyade kısa süre önce Türkiye'de de satışa sunulan Citroen e-C4X gibi yükseltilmiş sedan stiline sahip modelle karşımıza çıktı. Cobée, mevcut SUV modasına karşı böyle bir hareketin risk olduğunu kabul ediyor ancak erken taktik değiştirmek konusunda başarısız olmanın daha büyük problem yaratabileceğini iddia ediyor.

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Citroen CEO'suna göre elektrikli araçlar SUV modasını bitirecek