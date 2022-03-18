iPhone SE 2022 Türkiye'de ön siparişe açıldı

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Apple’ın geçen hafta tanıtımını yaptığı iPhone SE 2022 (diğer adıyla iPhone SE 3) modeli bugün Türkiye’de ön siparişe açıldı. Apple mağazaları, e-ticaret siteleri, teknoloji mağazaları ve operatörlerden iPhone SE 3’ü ön siparişle satın alabilirsiniz. 25 Mart tarihinde normal satışa başlanacak.

Yeni iPhone SE 2022 fiyatı 10.999 TL’den başlıyor. Serinin önceki verisyonu olan iPhone SE 2020 modeli ise 7.799 TL’ye satılıyordu. Apple, kendi mağazalarında bu modelin satışını durdurdu.

Apple 2022'nin ilk zammını yaptı, 2022 iPhone fiyatları ne kadar? 1 hf. önce eklendi

iPhone SE 2022, selefi ile aynı tasarımı kullanıyor. Farklılık olarak yonga seti güncellendi ve Apple A15 yonga seti eklendi. Bu sayede önceki modele göre daha yüksek performans sunuyor. RAM kapasitesi 3 GB’dan 4 GB’a yükseldi. 5G desteği eklendi. Kamera ve batarya donanımları aynı. A15 yonga setinin getirisi olarak 2 saat daha fazla video oynatma süresi sunuyor. Ayrıca yine A15 sayesinde arka kameraya Akıllı HDR 4, Deep Fusion ve Fotografik Stiller özellikleri geldi

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iPhone SE 2022 fiyatı

iPhone SE 64 GB: 10.999 TL

iPhone SE 128 GB: 11.899 TL

iPhone SE 256 GB: 13.699 TL

iPhone SE 3 Özellikleri:

Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel

4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Depolama: 64/128/256 GB

64/128/256 GB İşletim sistemi: iOS 15

iOS 15 Arka kamera: 12 megapiksel

12 megapiksel Ön kamera: 7 megapiksel

7 megapiksel Boyutlar: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm

138.4 x 67.3 x 7.3 mm Ağırlık: 144 gr

144 gr Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı

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iPhone SE 2022 (iPhone SE 3) Türkiye'de ön siparişe suunuldu