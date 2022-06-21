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    2022 Lada Granta Classic, yaptırımlar sebebiyle hava yastığı ve ABS olmadan üretiliyor

    Ukrayna'daki savaşın etkisiyle daha da sertleşen tedarik krizi nedeniyle üretime ara veren AvtoVAZ, 2022 model Lada Granta Classic üretimine başladı ancak otomobilde birçok özellik yok.
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    2022 Lada Granta Classic, hava yastığı ve ABS olmadan üretiliyor
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    Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Renault'nun ülkeden çekilmesiyle kontrolü Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne (NAMI) geçen AvtoVAZ, yaptırımlar nedeniyle üretime bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Şirket operasyonlara devam kararı aldı ancak ciddi bir parça sıkıntısı çekiyor.

    Örneğin 2022 model Lada Granta Classic, bazı önemli güvenlik özelliklerinden yoksun olarak üretim hattından iniyor. Automotive News'in haberine göre, kompakt sedanda hava yastığı ve ABS bulunmuyor. Bunun yanı sıra üretilen araçlarda klima, immobilizer, elektronik denge kontrol sistemi ve emniyet kemerlerinde ön gergi sistemine de yer verilemiyor.

    Gelen bilgiye göre 2022 Lada Granta Classic'in kaputu altındaki motor artık Euro 5 emisyon normlarını karşılamıyor. 90 beygirlik 1.6 litre atmosferik motorun yalnızca Euro 2 normlarına uygun olduğu belirtiliyor. Şirket tarafından paylaşılan basın bülteninde motorun karma yakıt tüketiminin 6.5 l/100km olduğu ve 5 ileri manuel şanzımanla sunulduğu belirtiliyor.

    Paylaşılan basın bülteninde ayrıca otomobilin 4 hoparlör ile multimedya'ya hazır olduğu belirtiliyor. Buradan fabrika çıkışında multimedya sisteminin de bulunmadığını anlıyoruz. Sunulan özellikler ise 14 inç çelik jantlar, elektrik kontrollü direksiyon, elektrikli ön camlar, ısıtmalı ve elektrikli katlanır yan aynalar, ISOFIX, gündüz sürüş farları ve merkezi kilit olarak listeleniyor.

    Elbette bu durum fiyatı da etkilemiş. 2022 model Granta Classic'in fiyatı bir önceki model yılına göre 103.000 Ruble daha düşük. Otomobilin fiyatı 658,300 Ruble'den (yaklaşık 210 bin TL) başlıyor. 

    Kaynakça https://www.autonews.com/manufacturing/russian-cars-drop-airbags-anti-lock-brakes-because-sanctions https://www.lada.ru/en/press-releases/120343
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