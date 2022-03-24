2022 Nissan Qashqai fiyatları ne durumda? İşte 2 aylık fiyat değişimi

Yeni Nissan Qashqai, bu yılın başında 2021 model olarak Türkiye'de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı o dönem listedeki tek manuel seçenek ile birlikte 626.000 TL olarak açıklanmıştı. Peki iki aylık süreçte Qashqai fiyatı ne kadar değişti? 2022 model Nissan Qashqai fiyat listesi ne durumda?
Nissan Qashqai fiyat listesine baktığımızda 2021 model yılı fiyatlarının 644.700 TL'den başladığını görüyoruz. Giriş seviyesindeki 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna versiyon için biçilen bu fiyat, iki ayda 20 bin TL'ye yakın zamlanmış. En pahalı versiyon ise 842.000 TL'den 867.200 TL'ye yükselmiş.
2022 model Nissan Qasqhai fiyatları ise daha yüksek. Düz vitesli giriş seviyesi 672.800 TL'den başlıyor. En pahalı seçenek ise 900 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Yeni Nissan Qashqa; Tekna, Design, Skypack ve Platinum Premium donanım seviyeleriyle satılıyor. Qashqai'nin donanım ve özellikleriyle alakalı bilgiler için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.
|Versiyon
|2021 model (Ocak)
|2021 model (Mart)
|2022 model (Mart)
|1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna
|626.000 TL
|644.700 TL
|672.800 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna
|656.500 TL
|676.100 TL
|705.600 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
|703.500 TL
|724.600 TL
|756.100 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack
|727.000 TL
|748.700 TL
|781.300 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4
|760.000 TL
|782.800 TL
|816.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium
|809.000 TL
|833.200 TL
|877.600 TL
|1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4
|842.000 TL
|867.200 TL
|913.300 TL
Yeni Nissan Qashqai'nin hafif hibrit desteğine sahip 1.3 DIG-T motorunun yanı sıra Qashqai e-Power isimli full hibrit versiyonu da mevcut. Söz konusu model bu yaz Avrupa'da satışa sunulacak. e-Power versiyonunda jeneratör görevi gören 1.5 litre üç silindirli ünite bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"