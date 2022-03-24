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    2022 Nissan Qashqai fiyatları ne durumda? İşte 2 aylık fiyat değişimi

    Ocak ayında Türkiye'de satışa sunulan yeni Nissan Qashqai fiyatları iki ayda yüzde 3 arttı. 2022 model Qashqai'nin en pahalı versiyonu ise 900 bin TL'nin üzerinde. İşte detaylar:
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    2022 Nissan Qashqai mart fiyat listesi: 2 aylık fiyat değişimi
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    Yeni Nissan Qashqai, bu yılın başında 2021 model olarak Türkiye'de satışa sunuldu. Başlangıç fiyatı o dönem listedeki tek manuel seçenek ile birlikte 626.000 TL olarak açıklanmıştı. Peki iki aylık süreçte Qashqai fiyatı ne kadar değişti? 2022 model Nissan Qashqai fiyat listesi ne durumda?

    Nissan Qashqai fiyat listesine baktığımızda 2021 model yılı fiyatlarının 644.700 TL'den başladığını görüyoruz. Giriş seviyesindeki 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna versiyon için biçilen bu fiyat, iki ayda 20 bin TL'ye yakın zamlanmış. En pahalı versiyon ise 842.000 TL'den 867.200 TL'ye yükselmiş.

    2022 model Nissan Qasqhai fiyatları ise daha yüksek. Düz vitesli giriş seviyesi 672.800 TL'den başlıyor. En pahalı seçenek ise 900 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Yeni Nissan Qashqa; Tekna, Design, Skypack ve Platinum Premium donanım seviyeleriyle satılıyor. Qashqai'nin donanım ve özellikleriyle alakalı bilgiler için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

    2022 Nissan Qashqai fiyat listesi
    Versiyon 2021 model (Ocak) 2021 model (Mart) 2022 model (Mart)
    1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna 626.000 TL 644.700 TL 672.800 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna 656.500 TL 676.100 TL 705.600 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 703.500 TL 724.600 TL 756.100 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 727.000 TL 748.700 TL 781.300 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4 760.000 TL 782.800 TL 816.900 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 809.000 TL 833.200 TL 877.600 TL
    1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4 842.000 TL 867.200 TL 913.300 TL

    Yeni Nissan Qashqai'nin hafif hibrit desteğine sahip 1.3 DIG-T motorunun yanı sıra Qashqai e-Power isimli full hibrit versiyonu da mevcut. Söz konusu model bu yaz Avrupa'da satışa sunulacak. e-Power versiyonunda jeneratör görevi gören 1.5 litre üç silindirli ünite bulunuyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 5 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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