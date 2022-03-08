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Alman otomotiv devi Volkswagen, sadece elektrikli araç üretilen yeni bir fabrika inşa edecek. Söz konusu fabrikanın konumu Wolfsburg'da, şirketin genel merkezinin yakınlarında olacak ve yıllık üretim kapasitesi 250 bin adet civarında olacak.

Volkswagen'in halihazırda pek çok üretim tesisi mevcut ve daha önce bu tesislerden bazılarını elektrikli araç üretimi için dönüştüreceği bilgisini almıştık. Ancak şirket, yeni bir fabrika inşa etmenin mevcut tesisleri dönüştürmekten daha kolay olduğu kanısına varınca haberimize konu olan bu tesisi inşa etmeye karar vermiş. Tesisin yapımı için 2.2 milyar dolar harcanacak.

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Wolfsburg'daki yeni fabrikada şimdilik "Trinity" kod adıyla bildiğimiz yeni Volkswagen modelinin üretimi yapılacak. 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan tamamen elektrikli sedanın Passat boyutlarında olacağı konuşuluyor. 700 km sürüş menzili ve seviye 4 otonom sürüş gibi dikkat çekici özellliklere de sahip olması beklenen Trinity sedanın başlangıç fiyatı da 35 bin euro civarında olacak.

Volkswagen, her bir Trinity için baştan sona 10 saatlik bir üretim süreci hedefliyor. Alman şirketin açıklamasına göre, yeni fabrikada en yenilikçi üretim metotları kullanılacak. Bu metot, ilerleyen süreçte diğer fabrikaların dönüşümü için de model olacak. Volkswagen'in Wolfsburg'daki diğer fabrikası 1938 yılında açıldı ve burada içten yanmalı motorlu araçların üretimi yapılıyor. Ancak 2027 yılına kadar buradaki üretim hatlarından iki tanesi de tamamen elektrikli araçlara tahsis edilecek.

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Volkswagen, yeni elektrikli araç fabrikası için Wolfsburg'u seçti