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    Volkswagen, yeni elektrikli araç fabrikası için Wolfsburg'u seçti

    Alman otomotiv devi, Wolfsburg'da inşa edeceği 2.2 milyar dolarlık yeni fabrikada Trinity adıyla tanıdığımız elektrikli spor sedan modelini üretecek. Fabrikanın yapımına 2023'te başlanacak.
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    Volkswagen, yeni elektrikli araç fabrikası için Wolfsburg'u seçti
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, sadece elektrikli araç üretilen yeni bir fabrika inşa edecek. Söz konusu fabrikanın konumu Wolfsburg'da, şirketin genel merkezinin yakınlarında olacak ve yıllık üretim kapasitesi 250 bin adet civarında olacak.

    Volkswagen'in halihazırda pek çok üretim tesisi mevcut ve daha önce bu tesislerden bazılarını elektrikli araç üretimi için dönüştüreceği bilgisini almıştık. Ancak şirket, yeni bir fabrika inşa etmenin mevcut tesisleri dönüştürmekten daha kolay olduğu kanısına varınca haberimize konu olan bu tesisi inşa etmeye karar vermiş. Tesisin yapımı için 2.2 milyar dolar harcanacak.

    Wolfsburg'daki yeni fabrikada şimdilik "Trinity" kod adıyla bildiğimiz yeni Volkswagen modelinin üretimi yapılacak. 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan tamamen elektrikli sedanın Passat boyutlarında olacağı konuşuluyor. 700 km sürüş menzili ve seviye 4 otonom sürüş gibi dikkat çekici özellliklere de sahip olması beklenen Trinity sedanın başlangıç fiyatı da 35 bin euro civarında olacak.

    Volkswagen, her bir Trinity için baştan sona 10 saatlik bir üretim süreci hedefliyor. Alman şirketin açıklamasına göre, yeni fabrikada en yenilikçi üretim metotları kullanılacak. Bu metot, ilerleyen süreçte diğer fabrikaların dönüşümü için de model olacak. Volkswagen'in Wolfsburg'daki diğer fabrikası 1938 yılında açıldı ve burada içten yanmalı motorlu araçların üretimi yapılıyor. Ancak 2027 yılına kadar buradaki üretim hatlarından iki tanesi de tamamen elektrikli araçlara tahsis edilecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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