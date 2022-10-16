2022 Volkswagen Golf, merkez hava yastığı ile Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

- Volkswagen Golf'te merkez hava yastığı artık standart
- 2022 Euro NCAP sonuçları Golf, Astra ve 308
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Volkswagen Golf'te merkez hava yastığı artık standart
Euro NCAP, 2020 itibarıyla daha sert çarpışma testi prosedürlerine geçiş yapmış olsa da Golf'ün 2019'da aldığı 5 yıldız hala geçerli. Ancak kompakt model, henüz bir makyaj operasyonu geçirmese de mevcut modelin standart özellikleri arasına eklenen merkez hava yastığı ve aktif gergili emniyet kemerleri (ön)gibi önemli bir güvenlik güncellemesiyle birlikte yeniden çarpışma testlerine tabi tutuldu.
2022 model Volkswagen Golf'ün Euro NCAP sürecinde toplam 21 testten 14'ü güncel prosedürlere göre yeniden yapıldı. Kompakt model, yeniden 5 yıldız alarak sonucunu tazeledi. 2022 model Golf, yetişkin korumasında yüzde 88, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, zarar görebilecek yol kullanıcıları kategorisinde yüzde 74 ve son olarak güvenlik yardımcıları kategorisinde yüzde 82 başarı elde etti.
Ayrıca, motor kaputu ve tamponun olası kaza anında yayalara yönelik yeterli veya iyi derecede koruma sağladığı görülmüş. Golf'ün otomatik acil durum freni de yoldaki yaya, bisikletli ve diğer araçlara yönelik yeterli tepki göstererek çoğu senaryoda kazadan kaçınmayı başarmış.
|Model
|Yetişkin yolcu
|Çocuk yolcu
|Yol kullanıcıları (yaya vb.)
|Güvenlik yardımcısı
|Golf
|88
|87
|74
|82
|Astra
|80
|82
|67
|66
|308
|76
|84
|68
|65
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