2022 Volkswagen Golf, merkez hava yastığı ile Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Tam Boyutta Gör Son nesil Volkswagen Golf (Mk8) 2019'un ekim ayında resmi olarak tanıtıldı. Aynı yılın aralık ayında Euro NCAP tarafından test edilen model çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Hatta yandan çarpma testi sırasında Golf'ün arka kapısının açılması çok konuşulmuştu.

Volkswagen Golf'te merkez hava yastığı artık standart

Euro NCAP, 2020 itibarıyla daha sert çarpışma testi prosedürlerine geçiş yapmış olsa da Golf'ün 2019'da aldığı 5 yıldız hala geçerli. Ancak kompakt model, henüz bir makyaj operasyonu geçirmese de mevcut modelin standart özellikleri arasına eklenen merkez hava yastığı ve aktif gergili emniyet kemerleri (ön)gibi önemli bir güvenlik güncellemesiyle birlikte yeniden çarpışma testlerine tabi tutuldu.

Elektrikli Citroen e-C4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

2022 model Volkswagen Golf'ün Euro NCAP sürecinde toplam 21 testten 14'ü güncel prosedürlere göre yeniden yapıldı. Kompakt model, yeniden 5 yıldız alarak sonucunu tazeledi. 2022 model Golf, yetişkin korumasında yüzde 88, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, zarar görebilecek yol kullanıcıları kategorisinde yüzde 74 ve son olarak güvenlik yardımcıları kategorisinde yüzde 82 başarı elde etti.

Tam Boyutta Gör Euro NCAP'in 2022 Volkswagen Golf ile ilgili yorumları genel olarak iyi. Önden çarpmalarda yolcu bölümünün sağlamlığını koruduğu belirtiliyor. Önden ve yandan çarpmalarda sürücünün göğüs kısmıyla ilgili korumada 'sınırda' diyebileceğimiz ortalama bir değer elde edilmiş. Diğer alanlarda yeterli veya iyi sonuçlar alınmış.

Ayrıca, motor kaputu ve tamponun olası kaza anında yayalara yönelik yeterli veya iyi derecede koruma sağladığı görülmüş. Golf'ün otomatik acil durum freni de yoldaki yaya, bisikletli ve diğer araçlara yönelik yeterli tepki göstererek çoğu senaryoda kazadan kaçınmayı başarmış.

2022 Euro NCAP sonuçları Golf, Astra ve 308 Model Yetişkin yolcu Çocuk yolcu Yol kullanıcıları (yaya vb.) Güvenlik yardımcısı Golf 88 87 74 82 Astra 80 82 67 66 308 76 84 68 65

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2022 Volkswagen Golf, merkez hava yastığı ile daha güvenli