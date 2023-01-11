İşte 2022 yılı mobil karnemiz: Harcamalar ilk defa düşerek 167 milyar dolara geriledi

Tam Boyutta Gör Mobil analiz firması data.ai, 2022 yılına ait Mobil Durum raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor Çin'deki üçüncü taraf Android uygulama mağazaları da dahil olmak üzere tüm uygulama mağazalarındaki tüketici harcamalarına dayanıyor. Şimdiye kadar büyük ölçüde büyüyen bir endüstri olan ve her yıl uygulamaların bir önceki yıla göre daha fazla para kazandırdığı sektör ilk defa düşüş yaşadı.

Mobil harcamalar ilk defa düştü

Yayınlanan rapora göre mobil uygulamalara yapılan tüketici harcamaları 2022 yılında ilk kez düşti. Geçtiğimiz yıl harcamalarda yüzde 2 düşüş yaşandı ve toplam harcama miktarı 167 milyar dolar oldu. Bu arada indirmeler ise yıldan yıla yüzde 11 artarak 255 milyara ulaştı. Ek olarak Android uygulamalarında geçirilen saat yüzde 9 artarak 4,1 trilyona ulaşırken günlük geçirilen süre ise 11,2 milyar saat oldu.

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Geçmiş yıllarda tüketici harcamalarının itici rüzgarı mobil oyunlardan kaynaklanıyordu ancak artık abonelikler, oyun dışı uygulamalardan gelir elde etmenin daha popüler bir yolu haline geldi. Data.ai'nin bulgularına göre, oyun dışı uygulamaların ekonomide daha dirençli olduğu ortaya çıktı, bunun nedeni muhtemelen tüketicilerin uygulamaları oyunlardan daha önemli görmesi. 2022'de oyunlara yapılan harcamalar %5 düşüşle 110 milyar dolara, oyun dışı uygulamalara yapılan harcamalar ise %6 artışla 58 milyar dolara yükseldi.

Ekonominin oyunlar üzerindeki orantısız etkisini gösteren bir başka açı da, 2022'de kaç oyunun gelirinin 10 milyon doları, 100 milyon doları veya 1 milyar doları aştığını görmek. Bu yıl, bu kategorilerin her birindeki oyun sayısı sırasıyla %1, %4 ve %33 düştü. Toplamda 1419 uygulama ve oyun 2022'de 10 milyon dolar harcamayı aştı. 224 uygulama ve oyun 100 milyon doları ve yalnızca 10 uygulama ve oyun 1 milyar dolar harcamayı aşmış durumda.

Mobil uygulamalarda en çok zaman geçiren ülkeler

data.ai'nin raporu, tüketici harcamalarının 2022'de açık bir şekilde darbe aldığını gösterse de, uygulama ekonomisinin diğer alanlarında büyüme görüldü; buna kullanıcı başına harcanan günlük süre de dahil, yıldan yıla %3 artarak en iyi mobil pazarlarda günde 5 saate ulaştı. Mobil uygulamalarda en çok süre harcayan ilk 5 ülke ise Endonezya, Brezilya, Suudi Arabistan, Singapur ve Güney Kore oldu.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar mobilde geçirdikleri sürenin büyük kısmını üç kategoride harcadı: Sosyal Medya/İletişim (toplam sürenin %19,5'i), Eğlence/Kısa Video (toplam sürenin %17'si) ve Eğlence/Video Paylaşımı (toplam sürenin %12,7'si). Sosyal medya kategorisinde en fazla WeChat, WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, LINE ve Discord kullanılırken Eğlence ve Kısa Video kategorisinde lider TikTok oldu. Bir diğer kategori Eğlence ve Video Paylaşımında ise YouTube ve YouTube Kids zirveye oturdu.

Mobil reklam harcamaları da yıldan yıla %14 artarak 2022'de 336 milyar dolara ulaştı, ancak data.ai bu büyümenin ekonomik rüzgarlar karşısında yavaşlayacağı konusunda uyarıyor. Ancak kısa video formatlarındaki reklam harcamalarının çoğu artış görmeye devam edecek. Bir süre önce YouTube Shorts videolardan gelir paylaşımına başlayacağını duyurmuştu.

2022 yılında toplan indirmeler de artış gösterdi. Oyun yüklemeleri yıldan yıla yüzde 8 artışla 90 milyar, oyun dışı indirmeler ise yüzde 13 artış ile 165 milyara ulaştı. Bununla birlikte, hem kripto ticareti hem de yatırım uygulamalarındaki indirmeler ise yüzde 55 düştü.

En çok indirilen Instagram oldu

Data.ai ayrıca indirmeler, tüketici harcamaları ve aylık aktif kullanıcılar açısından yılın en iyi uygulamalarını da açıkladı. Buna göre geçen yıl TikTok harcama açısından en iyi uygulama olurken Facebook aylık aktif kullanıcılar tarafında yine lider oldu. Dikkat çeken şey ise indirmelerde Instagram’in zirveye çıkması oldu. 2021 yılında TikTok bu alanda da liderdi. Bu arada Meta şirketinin uygulamalarının aylık aktif kullanıcı sıralamasında ilk dördü aldığına da dikkat etmek gerek.

Son olarak oyunlar açısından en çok indirilen oyun Subway Surfers oldu. En çok harcamanın yapıldığı oyun ise Honor of Kings olurken aylık aktif kullanıcı sayısında ROBLOX liderlik koltuğunun sahibi oldu.

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2022 yılında mobil uygulamalara yapılan harcama ilk defa düştü