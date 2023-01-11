İşte 2022 yılı mobil karnemiz: Harcamalar ilk defa düşerek 167 milyar dolara geriledi

Yayınlanan rapora göre mobil uygulamalara yapılan tüketici harcamaları 2022 yılında ilk kez düşti. Geçtiğimiz yıl harcamalarda yüzde 2 düşüş yaşandı ve toplam harcama miktarı 167 milyar dolar oldu. Bu arada indirmeler ise yıldan yıla yüzde 11 artarak 255 milyara ulaştı. Ek olarak Android uygulamalarında geçirilen saat yüzde 9 artarak 4,1 trilyona ulaşırken günlük geçirilen süre ise 11,2 milyar saat oldu.
Geçmiş yıllarda tüketici harcamalarının itici rüzgarı mobil oyunlardan kaynaklanıyordu ancak artık abonelikler, oyun dışı uygulamalardan gelir elde etmenin daha popüler bir yolu haline geldi. Data.ai'nin bulgularına göre, oyun dışı uygulamaların ekonomide daha dirençli olduğu ortaya çıktı, bunun nedeni muhtemelen tüketicilerin uygulamaları oyunlardan daha önemli görmesi. 2022'de oyunlara yapılan harcamalar %5 düşüşle 110 milyar dolara, oyun dışı uygulamalara yapılan harcamalar ise %6 artışla 58 milyar dolara yükseldi.
Mobil uygulamalarda en çok zaman geçiren ülkeler
Mobil reklam harcamaları da yıldan yıla %14 artarak 2022'de 336 milyar dolara ulaştı, ancak data.ai bu büyümenin ekonomik rüzgarlar karşısında yavaşlayacağı konusunda uyarıyor. Ancak kısa video formatlarındaki reklam harcamalarının çoğu artış görmeye devam edecek. Bir süre önce YouTube Shorts videolardan gelir paylaşımına başlayacağını duyurmuştu.
En çok indirilen Instagram oldu
Son olarak oyunlar açısından en çok indirilen oyun Subway Surfers oldu. En çok harcamanın yapıldığı oyun ise Honor of Kings olurken aylık aktif kullanıcı sayısında ROBLOX liderlik koltuğunun sahibi oldu.
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..