2023 akıllı telefonlarının çoğu Samsung'un E6 OLED panelini kullanacak

Şu anda Samsung’un bu panelini kullanan birkaç üretici var. Örneğin; Vivo X90 Pro Plus modelinde Samsung’un E6 OLED paneli bulunuyor. Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 11 telefonunda E6 OLED paneli kullanıyor. Xiaomi’nin 1 Aralık’ta göreceğimiz yeni üst seviye telefonları Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun da Samsung E6 OLED paneli kullanacağı söyleniyor. Apple da halihazırda iPhone 14 Pro serisinde bu paneli tercih ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere Galaxy S23 Ultra’da da E6 OLED panel bulunacak.
Samsung’un rakipleri BOE ve LG Display, Güney Koreli firmanın ürettiği OLED panellerin performansına hâlâ ulaşamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam