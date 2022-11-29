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    Anlık Bildirim

    2023 akıllı telefonlarının çoğu Samsung'un E6 OLED panelini kullanacak

    Şu anda neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri, cihazlarında Samsung OLED paneli kullanıyor. Gelecek yıl da bu değişmeyecek. 2023 akıllı telefonlarının Samsung E6 OLED paneli kullanması bekleniyor.
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    samsung e6 oled panel Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı telefonlar için OLED ekranları üreten en büyük firmalardan biri. Ezeli rakibi Apple bile cep telefonlarında Samsung’un ürettiği OLED panelleri kullanıyor. 2023’te çıkacak telefonların da Samsung’un daha yüksek parlaklık ve daha iyi titreme kontrolüne sahip üst seviye E6 OLED panelleri kullanması bekleniyor.

    Şu anda Samsung’un bu panelini kullanan birkaç üretici var. Örneğin; Vivo X90 Pro Plus modelinde Samsung’un E6 OLED paneli bulunuyor. Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 11 telefonunda E6 OLED paneli kullanıyor. Xiaomi’nin 1 Aralık’ta göreceğimiz yeni üst seviye telefonları Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun da Samsung E6 OLED paneli kullanacağı söyleniyor. Apple da halihazırda iPhone 14 Pro serisinde bu paneli tercih ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere Galaxy S23 Ultra’da da E6 OLED panel bulunacak. 

    Samsung’un rakipleri BOE ve LG Display, Güney Koreli firmanın ürettiği OLED panellerin performansına hâlâ ulaşamadı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 4 dakika önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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