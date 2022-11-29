2023 akıllı telefonlarının çoğu Samsung'un E6 OLED panelini kullanacak

Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonlar için OLED ekranları üreten en büyük firmalardan biri. Ezeli rakibi Apple bile cep telefonlarında Samsung’un ürettiği OLED panelleri kullanıyor. 2023’te çıkacak telefonların da Samsung’un daha yüksek parlaklık ve daha iyi titreme kontrolüne sahip üst seviye E6 OLED panelleri kullanması bekleniyor.

Samsung, iPhone 14 ekranlarının yüzde 70’ini tedarik ediyor 4 gün önce eklendi

Şu anda Samsung’un bu panelini kullanan birkaç üretici var. Örneğin; Vivo X90 Pro Plus modelinde Samsung’un E6 OLED paneli bulunuyor. Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 11 telefonunda E6 OLED paneli kullanıyor. Xiaomi’nin 1 Aralık’ta göreceğimiz yeni üst seviye telefonları Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun da Samsung E6 OLED paneli kullanacağı söyleniyor. Apple da halihazırda iPhone 14 Pro serisinde bu paneli tercih ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere Galaxy S23 Ultra’da da E6 OLED panel bulunacak.

Samsung’un rakipleri BOE ve LG Display, Güney Koreli firmanın ürettiği OLED panellerin performansına hâlâ ulaşamadı.

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2023 akıllı telefonları, Samsung E6 OLED paneli kullanacak