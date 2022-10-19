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    Yeni Hyundai Grandeur, adeta evrim geçiren tasarımıyla tanıtıldı

    Yedinci nesil Hyundai Grandeur, 2016'da tanıtılan ve 2019'da makyajlanan selefinden çok daha farklı görünüyor. Markanın amiral gemisi niteliğindeki lüks sedanın teknik özellikleri henüz açıklanmadı.
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    2023 Hyundai Grandeur sedan tanıtıldı: İşte yenilenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Güney Kore'de Grandeur, diğer pazarlarda Azera ismiyle bilinen sedan modelinin yedinci jenerasyonunu tanıttı. 2023 Hyundai Grandeur, markanın yeni tasarım diliyle bambaşka bir görünüme kavuşmuş.

    Şimdilik sadece iç ve dış tasarımını gördüğümüz yeni Grandeur'un teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Sedanın dış tasarımına baktığımızda ilk aklımıza gelen model Hyundai Staria oluyor. Önde boydan boya uzanan LED ışık imzası, geniş panjur ve dikey yerleşimli farlardan oluşan bu tasarıma Staria'dan aşinayız.

    2023 Hyundai Grandeur'a profilden baktığımızda, önde uzun motor kaputu ve arkada liftback tarzı görüntüden oluşan yepyeni bir silüetle karşılaşıyoruz. Çift renkli büyük jantlara sahip olan modelde yer yer parlak siyah detaylar kullanılmış. Ayrıca Grandeur'da genelde günümüz elektrikli araçlarında gördüğümüz gizli kapı kollarına yer verilmiş.

    2023 Hyundai Grandeur sedan tanıtıldı: İşte yenilenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen sedanın iç mekanı da selefindeki görüntüden fazlasıyla uzak. İlk jenerasyona atıfta bulunan üç kollu direksiyonun arkasında dijital gösterge ve multimedya ekranları bitişik şekilde yer alıyor. Yer yer ahşap kaplamaların kullanıldığı alanda havalandırma menfezleri bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmış.

    Orta konsolda ise klima ve koltuk ayarlarının yapılabildiği büyük bir dokunmatik ekran daha mevcut. Fiziksel tuş barındırmayan bu alanda bolca depolama bölmesi, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş. Arkada ise yolcular kendi havalandırma menfezlerine ve kontrollerine sahip.

    Kapı içlerindeki ambiyans aydınlatmasının da sıcak bir ortam yarattığı yeni Grandeur'un koltuklarında Nappa deri kullanılırken elle temas edilen yerlerde ise anti bakteriyel deri döşeme tercih edilmiş. Bunun dışında iki bölmeli cam tavan da özellikler arasında yer alıyor.

    2023 Hyundai Grandeur ile ilgili diğer bilgiler önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Söz konusu modelin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

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