2023 Hyundai Ioniq 6 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve tasarımı

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Geçen ay iç ve dış tasarımı resmi olarak gösterilen elektrikli 2023 Hyundai Ioniq 6'nın teknik detayları da ortaya çıktı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde üretime girmesi planlanan modelin satışa sunulması 2023'ü bulacak.

Hyundai Ioniq 6, özellikleriyle neler sunuyor?

Hyundai Ioniq 6, kendinden önce gelen Ioniq 5 ile E-GMP platformunu paylaşıyor. Söz konusu modelde 53 kWsa ve 77.4 kWsa olmak üzere iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuluyor. Aynı zamanda standart olarak tek motor seçeneğiyle arkadan çekişli olarak gelen Ioniq 6'yı opsiyonel çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekişli olarak satın almak da mümkün olacak.

Elektrikli Ioniq 6'nın tek motorlu seçenekte sunduğu güç açıklanmamış fakat Ioniq 5 crossover'da olduğu gibi 225 hp güç sunmasını bekleyebiliriz. Giriş seviyesinde 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ile kombine edilen bu versiyon için (18 inç jantlarla) WLTP'ye göre 14 kWsa/100km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefleniyor. Çift motorlu Ioniq 6 ise 320 hp güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

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Tüm elektrikli otomobillerde olduğu gibi en merak edilen konulardan biri Hyundai Ioniq 6'nın menzili. Bu noktada elektrikli sedanın tek motor, 77.4 kWsa batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla WLTP'ye göre 610 kilometre menzil sunacağını söyleyebiliriz. Bu değer, kendinden önceki Ioniq 5'e göre 100 kilometre civarında bir artış anlamına geliyor. Bunda şirketin yaptığı aerodinamik güncellemelerin payı büyük. Hatırlanacak olursa Ioniq 6'nın hava sürtünme katsayısı 0.21 Cd olarak açıklanmıştı.

Şarj

Şarj söz konusu olduğunda ise Hyundai Ioniq 6'nın da tıpkı Ioniq 5 gibi 400V ve 800V şarj altyapısını desteklediğini görmekteyiz. 800V şarjın standart olduğu araçta 400V şarj için fazladan bir bileşene veya çeviriciye gerek kalmıyor. Ioniq 6, 350 kW DC hızlı şarj desteği ile sadece 18 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşıyor. Otomobildeki batarya ile çeşitli elektronik cihazlara enerji vermeyi sağlayan V2L (vehicle to load) fonksiyonunun devrede olduğunu da belirtelim.

2023 Hyundai Ioniq 6'nın boyutlarına baktığımızda 4855 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Dört kapılı coupe silüetiyle dikkat çeken modelin tasarımında Parametrix Pixel aydınlatmalar büyük rol oynuyor. Kanunen uygun olan ülkelerde yan aynaların yerini kameraların alacağını da görüyoruz.

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İç mekan

Yaşam alanında ise iki kollu sade bir direksiyon simidi ve 12'şer inçlik ekranlardan oluşan dijital panel bizleri karşılıyor. Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğunun devrede olduğu otomobilde şarj istasyonlarına göre en iyi rotaları gösteren navigasyon, 64 renkli ambiyans aydınlatması, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve aracın sürüş durumuna göre değişen yapay motor sesi gibi özellikler de mevcut.

Direksiyonun göbeğindeki interaktif Pixel ışıklarının da bataryanın doluluk seviyesi hakkında fikir verdiği Hyundai Ioniq 6'da standart koltuklara göre %30 daha ince olan özel koltuklar kullanılmış. Bu koltukların yolcuların hareket alanını artırırken konfordan ödün vermediği belirtiliyor. Müşteriler ayrıca araç şarj olurken koltukları otomatik olarak dinlenme pozisyonuna geçiren 'Relaxation Comfort' koltukları da satın alabiliyor.

Güvenlik

Güvenlik özelliklerine baktığımızda 2023 Hyundai Ioniq 6'nın akıllı hız sabitleyici, otoyol sürüş asistanı, ön çarpışmadan kaçınma asistanı, akıllı hız limiti asistanı, uzun far asistanı, direksiyon yardımcısı, arka çapraz trafik çarpışmadan kaçınma asistanı, uzaktan akıllı park asistanı 2, akıllı çıkış asistanı, kör nokta uyarısı ve kör nokta çarpışmadan kaçınma asistanı gibi pek çok gelişmiş teknolojiye sahip olduğunu görmekteyiz.

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2023 Hyundai Ioniq 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve tasarımı