Volkswagen CEO'su iddialı konuştu: 2025 yılına kadar Tesla'yı geçebiliriz

Tam Boyutta Gör

Volkswagen'in 2025 yılına kadar dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olma hedefine ulaşması için kat etmesi gereken uzun bir yol var. Bu, en büyük rakibi Tesla'nın beklenenden daha güçlü olduğunu kabul eden Volkswagen'in CEO'su tarafından açıklandı.

Elon Musk, 65 km mesafeyi uçakla gidince eleştirildi 20 sa. önce eklendi

Tesla'ya övgüler dizmişti

Herbert Diess yaptığı açıklamada: "Zor bir yarış olacak ama pes etmeyeceğiz. ABD'deki ana rakibimizin bu kadar hızlı ve iyi hazırlanmış olmasını beklemediğimizi söylemeliyim." ifadelerini kullandı. Diess, geçtiğimiz yıl Volkswagen ile Tesla'yı sürekli olarak karşılaştırdığı ve Alman otomobil üreticisinde baskı oluşturacak şekilde Amerikan şirketinin güçlü yanlarını vurguladığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Tam Boyutta Gör

Bu yıl Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin yakınlarında açarak Volkswagen'e ve diğer rakipleri BMW ve Mercedes-Benz'e kendi sahalarında meydan okudu. Aynı zamanda Diess, Tesla'nın kapasitesini artırmasının zor olacağını da söyleyerek, Volkswagen'in Tesla'yı geçme ve 2025 yılına kadar dünyada 1 numara olma şansını hala gördüğünü, aynı zamanda farklı fiyat noktalarında daha geniş bir ürün yelpazesi sunacaklarını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.