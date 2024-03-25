OpenAI, devrimsel Sora yapay zekasını Hollywood'a satmaya çalışıyor

Sora, Hollywood yolcusu
ChatGPT ve Dall-E üreticisi OpenAI, şubat ayında metin girdilerini gerçekçi ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde videolara dönüştüren Sora yapay zekasını tanıttı. Sora, henüz halka açık değil ancak OpenAI Sora’yı yıl sonunda herkesin kullanıma açacak. Öte yandan firma, Sora yapay zekasını halihazırda Hollywood'daki bazı kişilere gösterdi ve denettirdi. Ancak süreç sadece bundan ibaret değil; OpenAI, bu aracı Hollywood’a satmayı veya işbirliği yapmayı amaçlıyor. Bu iddialar bir OpenAI sözcüsü tarafından da doğrulandı. Ancak görüşmelerin hangi film stüdyolarını ya da yönetmenleri içerdiği konusu şimdilik belirsiz. OpenAI, bir lisans anlaşması üzerinde de çalışıyor olabilir.
Sora tarafından oluşturulan bir video.
Öte yandan yapay zeka konusu Hollywood’da aktif bir tartışma. Pek çok film yapımcısı ve stüdyo halihazırda prodüksiyon öncesi ve sonrası aşamalarda yapay zekadan faydalanıyor. Ancak, kullanıcılardan gelen sorgulara yanıt olarak hızla metin, görüntü, ses ve giderek kısa videolar üretebilen yapay zeka hizmetlerinin yükselişi, illüstratörlerden seslendirme sanatçılarına kadar çoğu kişinin işini tehdit de ediyor.
Bununla birlikte OpenAI, Sora ile rekabette yalnız değil. eknoloji devleri Meta ve Google daha önce metinden videoya araştırma projelerini duyurmuştu. Pazarın liderlerinden Runway, Gen-2 ile baş döndüren gerçekçiliğe ulaşmıştı... Sora gelene kadar. Runway, kendi araçlarının B-roll veya görsel efektler yapmak için diğer görüntülerle birleştirdiğini ve milyonlarca kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...