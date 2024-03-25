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    Anlık Bildirim

    OpenAI, devrimsel Sora yapay zekasını Hollywood'a satmaya çalışıyor

    Son bilgilere göre OpenAI, Hollywood'da film stüdyoları ve yönetmenlerle görüşüyor. Görüşmelerin bir süre önce tanıtılan video oluşturma yapay zeka aracı “Sora” bazında gerçekleştiği belirtiliyor.
    OpenAI, Sora yapay zekasını Hollywood'a satacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın yapay zeka araçları fırtına estirmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre firmanın en yeni yapay zeka aracı olan “Sora”, Hollywood'un film stüdyoları ve yönetmenlerine doğru yürüyor. OpenAI’ın stüdyolar, medya yöneticileri ve yetenek ajansları ile görüşmeler içerisinde olduğu ve Sora’yı çalışmalarına entegre etmeleri için girişimlerde bulunduğu aktarılıyor.

    Sora, Hollywood yolcusu

    ChatGPT ve Dall-E üreticisi OpenAI, şubat ayında metin girdilerini gerçekçi ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde videolara dönüştüren Sora yapay zekasını tanıttı. Sora, henüz halka açık değil ancak OpenAI Sora’yı yıl sonunda herkesin kullanıma açacak. Öte yandan firma, Sora yapay zekasını halihazırda Hollywood'daki bazı kişilere gösterdi ve denettirdi. Ancak süreç sadece bundan ibaret değil; OpenAI, bu aracı Hollywood’a satmayı veya işbirliği yapmayı amaçlıyor. Bu iddialar bir OpenAI sözcüsü tarafından da doğrulandı. Ancak görüşmelerin hangi film stüdyolarını ya da yönetmenleri içerdiği konusu şimdilik belirsiz. OpenAI, bir lisans anlaşması üzerinde de çalışıyor olabilir.

    Sora tarafından oluşturulan bir video.

    Öte yandan yapay zeka konusu Hollywood’da aktif bir tartışma. Pek çok film yapımcısı ve stüdyo halihazırda prodüksiyon öncesi ve sonrası aşamalarda yapay zekadan faydalanıyor. Ancak, kullanıcılardan gelen sorgulara yanıt olarak hızla metin, görüntü, ses ve giderek kısa videolar üretebilen yapay zeka hizmetlerinin yükselişi, illüstratörlerden seslendirme sanatçılarına kadar çoğu kişinin işini tehdit de ediyor.

    Bununla birlikte OpenAI, Sora ile rekabette yalnız değil. eknoloji devleri Meta  ve Google daha önce metinden videoya araştırma projelerini duyurmuştu. Pazarın liderlerinden Runway, Gen-2 ile baş döndüren gerçekçiliğe ulaşmıştı... Sora gelene kadar. Runway, kendi araçlarının B-roll veya görsel efektler yapmak için diğer görüntülerle birleştirdiğini ve milyonlarca kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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