OpenAI, devrimsel Sora yapay zekasını Hollywood'a satmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın yapay zeka araçları fırtına estirmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre firmanın en yeni yapay zeka aracı olan “Sora”, Hollywood'un film stüdyoları ve yönetmenlerine doğru yürüyor. OpenAI’ın stüdyolar, medya yöneticileri ve yetenek ajansları ile görüşmeler içerisinde olduğu ve Sora’yı çalışmalarına entegre etmeleri için girişimlerde bulunduğu aktarılıyor.

Sora, Hollywood yolcusu

ChatGPT ve Dall-E üreticisi OpenAI, şubat ayında metin girdilerini gerçekçi ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde videolara dönüştüren Sora yapay zekasını tanıttı. Sora, henüz halka açık değil ancak OpenAI Sora’yı yıl sonunda herkesin kullanıma açacak. Öte yandan firma, Sora yapay zekasını halihazırda Hollywood'daki bazı kişilere gösterdi ve denettirdi. Ancak süreç sadece bundan ibaret değil; OpenAI, bu aracı Hollywood’a satmayı veya işbirliği yapmayı amaçlıyor. Bu iddialar bir OpenAI sözcüsü tarafından da doğrulandı. Ancak görüşmelerin hangi film stüdyolarını ya da yönetmenleri içerdiği konusu şimdilik belirsiz. OpenAI, bir lisans anlaşması üzerinde de çalışıyor olabilir.

Sora tarafından oluşturulan bir video.

Öte yandan yapay zeka konusu Hollywood’da aktif bir tartışma. Pek çok film yapımcısı ve stüdyo halihazırda prodüksiyon öncesi ve sonrası aşamalarda yapay zekadan faydalanıyor. Ancak, kullanıcılardan gelen sorgulara yanıt olarak hızla metin, görüntü, ses ve giderek kısa videolar üretebilen yapay zeka hizmetlerinin yükselişi, illüstratörlerden seslendirme sanatçılarına kadar çoğu kişinin işini tehdit de ediyor.

Apple iOS 18 için Baidu ile görüşüyor 19 sa. önce eklendi

Bununla birlikte OpenAI, Sora ile rekabette yalnız değil. eknoloji devleri Meta ve Google daha önce metinden videoya araştırma projelerini duyurmuştu. Pazarın liderlerinden Runway, Gen-2 ile baş döndüren gerçekçiliğe ulaşmıştı... Sora gelene kadar. Runway, kendi araçlarının B-roll veya görsel efektler yapmak için diğer görüntülerle birleştirdiğini ve milyonlarca kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, Sora yapay zekasını Hollywood'a satmaya çalışıyor