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    Anlık Bildirim

    2023'te kullanıma sunulması planlanan altı yeni emoji ortaya çıktı

    Unicode Konsorsiyumu tarafından bu yıl kullanıma sunulacağı bildirilen yeni emojiler ortaya çıktı. İşte 2023'te birçok platforma eklenmesi planlanan altı yeni emoji.
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    2023'te kullanıma sunulması planlanan 6 yeni emoji ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Unicode Konsorsiyumu, 2023 yılında hangi emojilerin çoklu platform listesine dahil edileceğine karar vermiş görünüyor. Emojipedia internet sitesi bu yıl kullanıma sunulması planlanan emojileri listeledi.

    Şu an itibariyle Unicode, Emoji 15.1 derlemesine dahil edilebilecek 578 yeni varyantı değerlendiriyor. Bu eklemelerin büyük çoğunluğu mevcut olanlardan küçük ayrıntılarla farklılık gösterdiğini belirtelim.

    Örneğin Unicode, soldan sağa doğru hareket eden bir koşucu, araba ve sörfçü görüntülerini eklemeyi planlıyor, çünkü sağdan sola doğru hareketi tasvir eden aynı emojiler zaten mevcut.

    2023'te kullanıma sunulması planlanan 6 yeni emoji ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Altı tamamen yeni emoji

    Şu ana kadar sadece altı tamamen yeni emoji belirlenmiş durumda. Bu ifadeleri misket limon, zehirsiz mantar, kırık bir zincir, onaylama şeklinde başını sallayan yüz, "hayır" der gibi iki yana sallanan yüz ve anka kuşu olarak sıralayabiliriz.

    Emojipedia'ya göre yeni emojiler final moderasyon onayından geçmeleri durumunda 2023 yılının sonuna kadar akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal ağlarda yer almaya başlayacak.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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