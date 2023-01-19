2023'te kullanıma sunulması planlanan altı yeni emoji ortaya çıktı

Şu an itibariyle Unicode, Emoji 15.1 derlemesine dahil edilebilecek 578 yeni varyantı değerlendiriyor. Bu eklemelerin büyük çoğunluğu mevcut olanlardan küçük ayrıntılarla farklılık gösterdiğini belirtelim.
Örneğin Unicode, soldan sağa doğru hareket eden bir koşucu, araba ve sörfçü görüntülerini eklemeyi planlıyor, çünkü sağdan sola doğru hareketi tasvir eden aynı emojiler zaten mevcut.
Altı tamamen yeni emoji
Şu ana kadar sadece altı tamamen yeni emoji belirlenmiş durumda. Bu ifadeleri misket limon, zehirsiz mantar, kırık bir zincir, onaylama şeklinde başını sallayan yüz, "hayır" der gibi iki yana sallanan yüz ve anka kuşu olarak sıralayabiliriz.
Emojipedia'ya göre yeni emojiler final moderasyon onayından geçmeleri durumunda 2023 yılının sonuna kadar akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda, mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal ağlarda yer almaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....