2023 Toyota Yaris Cross GR Sport tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Toyota'nın 'GR Sport' ailesine kısa süre önce Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Yaris Cross da katıldı. Japonya'da tanıtılan 2023 Toyota Yaris Cross GR Sport, kozmetik dokunuşların yanında başka güncellemelere de ev sahipliği yapıyor.

Yaris Cross GR Sport, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Yaris Cross GR Sport'ta gövde altının merkez ve arka kısmını ekstra desteklerle güçlendiren Japon üretici, böylece standart versiyona göre daha sert bir gövde elde ederek yuvarlanmayı azaltmış. Direksiyon ve süspansiyon sistemini de elden geçiren Toyota, yaylar ve amortisörler üzerinde ince ayarlamalar yaparak yerden yüksekliği 10 mm kadar azaltmış.

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2023 Yaris Cross GR Sport'un hibrit versiyonunda daha gelişmiş bir kontrol ünitesi kullanan şirket böylece gaz pedalının tepkisini iyileştirmiş. Tasarım tarafında Falken FK510 lastiklerle çevrili 18 inç jantlar ve kırmızı kaliperler ile farkını ortaya koyan modelin ön ve arka kısmında 'Gazoo Racing' rozetleri dikkat çekiyor. Bunun dışında ön panjur ve merkez havalandırmadaki detaylar farklılık gösteriyor. Arka bölümde ise daha farklı bir difüzör göze çarpıyor.

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Kompakt modelin iç mekanında ise GR Sport versiyonuna özel ön koltuklar ve nubuk ile sentetik deri karışımı döşemeler bulunuyor. Ayrıca deri kaplı üç kollu direksiyon simidinin üzerinde GR logosu mevcut. Bunun yanı sıra alüminyum pedallar ve konsolda yer yer karşımıza çıkan koyu metalik yüzeyler de yaşam alanında dikkat çeken detaylardan.

Diğer modellerdeki GR Sport donanımlarında olduğu gibi bu versiyonda da motor tarafında bir değişiklik yok. Kaputun altında üç silindirli 1.5 litre benzinli ve hibrit üniteler görev yapmaya devam ediyor.

Sadece önden çekişli olarak satın alınabilen Yaris Cross GR Sport, Ağustos ayında Japonya'da satışa sunulacak. Fiyatlar benzinli versiyon için 2.367.000 Yen (301.000 TL), hibrit versiyon için 2.750.000 Yen (350.000 TL) seviyesinden başlıyor.

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2023 Toyota Yaris Cross GR Sport tanıtıldı: İşte özellikleri