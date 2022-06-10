Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Volkswagen Amarok'un iç mekanından yeni bir görsel paylaşıldı

    Yıl sonuna doğru resmi olarak tanıtılması planlanan yeni 2023 Volkswagen Amarok'a ilişkin paylaşımlar devam ediyor. Ranger temelli model bu kez de büyük multimedya ekranıyla karşımızda.
    Oy Ver

    2023 Volkswagen Amarok'un iç mekanından yeni bir görsel geldi
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil Amarok ile ilgili ipucu paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez 2023 Volkswagen Amarok'un iç mekanından bir görüntü paylaşan şirket, merkezdeki büyük multimedya ekranına dikkat çekiyor.

    Aslına bakılırsa yeni Amarok'un iç mekanına ilişkin ilk ipucunu geçtiğimiz yılın sonunda görmüştük. Ancak bu kez konsola daha yakın bir bakış atıyoruz. Solda Volkswagen'in alışık olduğumuz üç kollu direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Merkezde ise dikey olarak konsola gömülü dokunmatik multimedya ekranı görmek bizlere sürpriz olmuyor çünkü yeni Amarok'un Ford Ranger'ı temel aldığını biliyoruz ve bu modelde de böyle bir ekran mevcut.

    2023 Volkswagen Amarok'taki multimedya ekranı donanım seviyesine göre 10 inç veya 12 inç olarak karşımıza çıkacak. Pickup'a premium araç hissi kazandıran ekran üzerinden navigasyondan araç ayarlarına ve klima kontrollerine kadar pek çok fonksiyon gerçekleştirilebilecek. Amarok'taki havalandırma menfezleri Ranger'a göre daha farklı ve köşeli bir tasarıma sahip. Ekranın altında ise uçaklardaki kontrolleri anımsatan fiziksel düğmelere yer verilmiş.

    Görselde yer almasa da 2023 Volkswagen Amarok'un teknolojileri arasında dijital gösterge panelinin de bulunacağını biliyoruz. Bunun dışında IQ.Light Matrix LED teknolojisi, 30'dan fazla sürücü yardımcı sistemi, 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve premium ses sistemi de yeni nesil pickup'ta tercih edilebilen özelliklerden olacak.

    Modelle aynı adı taşıyan Amarok'un yanı sıra Life, Style, PanAmericana ve Aventura olmak üzere 5 farklı donanım seviyesiyle sunulacak olan 2023 Volkswagen Amarok'ta 2.0 litre ve 3.0 litre olarak değişen benzinli ve dizel motorlar göreceğiz. Henüz belli değil ama daha sonraki aşamada tamamen elektrikli bir Amarok da değerlendiriliyor. Yeni nesil pickup'ın 3.5 tona kadar çekme kapasitesine ve 1.2 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacağı da bilinen detaylar arasında.

    Yeni nesil Amarok bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Aşağıdaki galeride şimdiye kadar paylaşılan tüm ipucu görsellerini inceleyebilirsiniz:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız