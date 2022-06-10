Yeni Volkswagen Amarok'un iç mekanından yeni bir görsel paylaşıldı

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Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil Amarok ile ilgili ipucu paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez 2023 Volkswagen Amarok'un iç mekanından bir görüntü paylaşan şirket, merkezdeki büyük multimedya ekranına dikkat çekiyor.

Aslına bakılırsa yeni Amarok'un iç mekanına ilişkin ilk ipucunu geçtiğimiz yılın sonunda görmüştük. Ancak bu kez konsola daha yakın bir bakış atıyoruz. Solda Volkswagen'in alışık olduğumuz üç kollu direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Merkezde ise dikey olarak konsola gömülü dokunmatik multimedya ekranı görmek bizlere sürpriz olmuyor çünkü yeni Amarok'un Ford Ranger'ı temel aldığını biliyoruz ve bu modelde de böyle bir ekran mevcut.

2023 Volkswagen Amarok'taki multimedya ekranı donanım seviyesine göre 10 inç veya 12 inç olarak karşımıza çıkacak. Pickup'a premium araç hissi kazandıran ekran üzerinden navigasyondan araç ayarlarına ve klima kontrollerine kadar pek çok fonksiyon gerçekleştirilebilecek. Amarok'taki havalandırma menfezleri Ranger'a göre daha farklı ve köşeli bir tasarıma sahip. Ekranın altında ise uçaklardaki kontrolleri anımsatan fiziksel düğmelere yer verilmiş.

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Görselde yer almasa da 2023 Volkswagen Amarok'un teknolojileri arasında dijital gösterge panelinin de bulunacağını biliyoruz. Bunun dışında IQ.Light Matrix LED teknolojisi, 30'dan fazla sürücü yardımcı sistemi, 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar ve premium ses sistemi de yeni nesil pickup'ta tercih edilebilen özelliklerden olacak.

Modelle aynı adı taşıyan Amarok'un yanı sıra Life, Style, PanAmericana ve Aventura olmak üzere 5 farklı donanım seviyesiyle sunulacak olan 2023 Volkswagen Amarok'ta 2.0 litre ve 3.0 litre olarak değişen benzinli ve dizel motorlar göreceğiz. Henüz belli değil ama daha sonraki aşamada tamamen elektrikli bir Amarok da değerlendiriliyor. Yeni nesil pickup'ın 3.5 tona kadar çekme kapasitesine ve 1.2 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacağı da bilinen detaylar arasında.

Yeni nesil Amarok bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Aşağıdaki galeride şimdiye kadar paylaşılan tüm ipucu görsellerini inceleyebilirsiniz:

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2023 Volkswagen Amarok'un iç mekanından yeni bir görsel geldi