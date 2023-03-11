Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü 2023 adayları açıklandı

- 33 adaydan 7'si finalist olacak
- Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 ödülü adayları
- 2022'de Hyundai Tucson kazandı
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33 adaydan 7'si finalist olacak
Geçen sene Şubat ayı ile bu sene Şubat ayı arasında Türkiye’de satışa sunulan modeller arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 33 aday belirlendi. Otomotiv gazetecilerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucunda 33 aday otomobilden 7 tanesi finale kalacak. Nisan ayında finalist otomobiller açıklanacak. Haziran ayında ise Türkiye’de Yılın Otomobili belli olacak. Ayrıca “Yılın Tasarımı”, "Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de özel ödüller verilecek.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 ödülü adayları
- Alfa Romeo Tonale
- Audi e-tron GT
- Audi e-tron
- BMW 2 Active Tourer
- BMW 7 Serisi
- BMW X1
- BMW X7
- Citroen C4 X
- Dacia Jogger
- DS 4
- Fiat 500e
- Hyundai ioniq 5
- Kia EV6
- Kia Niro
- Lexus NX
- Lexus RX
- LR Range Rover
- LR Range Rover Sport
- Maserati Grecale
- Mercedes-Benz EQE
- Mercedes-Benz SL
- Mercedes-Benz GLC
- MG4
- Nissan X-Trail
- Opel Astra
- Peugeot 308
- Peugeot 408
- Suzuki S-Cross
- Skoda Fabia
- Subaru Solterra
- Toyota Yaris Cross
- Toyota Corolla Cross
- Volvo C40 Recharge
2022'de Hyundai Tucson kazandı
Geçen sene 64 otomotiv gazetecisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hyundai Tucson modeli Türkiye’de Yılın Otomobili 2022 ödülünü elde etti. “Yılın Tasarımı" kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, "İnovasyon" ödülünü ise "Yol Arkadaşım Connect" projesiyle yine Fiat kazandı.
Türkiye'de YIlın Otomobili ödülü için hangisine oy verirsiniz? Oy Ver 103 kişi oy verdi. Sonuçları GösterBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez