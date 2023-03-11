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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü 2023 adayları açıklandı

    Otomotiv Gazeteciler Derneği (OGD) düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için adaylar açıklandı. 33 adaydan 7'si finale kalacak. Haziran ayında birinci otomobil belli olacak.
    Oy Ver
    Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü 2023 adayları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de otomobil sektörünün prestijli ödüllerinden “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülü için adaylar belirlendi. Otomotiv Gazeteciler Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ödül için 33 aday yarışacak.

    33 adaydan 7'si finalist olacak 

    Geçen sene Şubat ayı ile bu sene Şubat ayı arasında Türkiye’de satışa sunulan modeller arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 33 aday belirlendi. Otomotiv gazetecilerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucunda 33 aday otomobilden 7 tanesi finale kalacak. Nisan ayında finalist otomobiller açıklanacak. Haziran ayında ise Türkiye’de Yılın Otomobili belli olacak. Ayrıca “Yılın Tasarımı”, "Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de özel ödüller verilecek.

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 ödülü adayları

    • Alfa Romeo Tonale
    • Audi e-tron GT
    • Audi e-tron
    • BMW 2 Active Tourer
    • BMW 7 Serisi
    • BMW X1
    • BMW X7
    • Citroen C4 X
    • Dacia Jogger
    • DS 4
    • Fiat 500e
    • Hyundai ioniq 5
    • Kia EV6
    • Kia Niro
    • Lexus NX
    • Lexus RX
    • LR Range Rover
    • LR Range Rover Sport
    • Maserati Grecale
    • Mercedes-Benz EQE
    • Mercedes-Benz SL
    • Mercedes-Benz GLC
    • MG4
    • Nissan X-Trail
    • Opel Astra
    • Peugeot 308
    • Peugeot 408
    • Suzuki S-Cross
    • Skoda Fabia
    • Subaru Solterra
    • Toyota Yaris Cross
    • Toyota Corolla Cross
    • Volvo C40 Recharge

    2022'de Hyundai Tucson kazandı

    Geçen sene 64 otomotiv gazetecisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hyundai Tucson modeli Türkiye’de Yılın Otomobili 2022 ödülünü elde etti. “Yılın Tasarımı" kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, "İnovasyon" ödülünü ise "Yol Arkadaşım Connect" projesiyle yine Fiat kazandı.

    Türkiye'de YIlın Otomobili ödülü için hangisine oy verirsiniz? Oy Ver 103 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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