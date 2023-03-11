Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü 2023 adayları açıklandı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de otomobil sektörünün prestijli ödüllerinden “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülü için adaylar belirlendi. Otomotiv Gazeteciler Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ödül için 33 aday yarışacak.

33 adaydan 7'si finalist olacak

Geçen sene Şubat ayı ile bu sene Şubat ayı arasında Türkiye’de satışa sunulan modeller arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 33 aday belirlendi. Otomotiv gazetecilerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucunda 33 aday otomobilden 7 tanesi finale kalacak. Nisan ayında finalist otomobiller açıklanacak. Haziran ayında ise Türkiye’de Yılın Otomobili belli olacak. Ayrıca “Yılın Tasarımı”, "Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de özel ödüller verilecek.

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Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 ödülü adayları

Alfa Romeo Tonale

Audi e-tron GT

Audi e-tron

BMW 2 Active Tourer

BMW 7 Serisi

BMW X1

BMW X7

Citroen C4 X

Dacia Jogger

DS 4

Fiat 500e

Hyundai ioniq 5

Kia EV6

Kia Niro

Lexus NX

Lexus RX

LR Range Rover

LR Range Rover Sport

Maserati Grecale

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz SL

Mercedes-Benz GLC

MG4

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 308

Peugeot 408

Suzuki S-Cross

Skoda Fabia

Subaru Solterra

Toyota Yaris Cross

Toyota Corolla Cross

Volvo C40 Recharge

2022'de Hyundai Tucson kazandı

Geçen sene 64 otomotiv gazetecisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hyundai Tucson modeli Türkiye’de Yılın Otomobili 2022 ödülünü elde etti. “Yılın Tasarımı" kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, "İnovasyon" ödülünü ise "Yol Arkadaşım Connect" projesiyle yine Fiat kazandı.

Türkiye'de YIlın Otomobili ödülü için hangisine oy verirsiniz? BMW X7 Lexus NX Kia EV6 MG4 Toyota Corolla Cross BMW X1 Audi e-tron GT Maserati Grecale Suzuki S-Cross Volvo C40 Recharge Dacia Jogger Mercedes-Benz EQE Lexus RX Subaru Solterra Citroen C4 X Opel Astra LR Range Rover BMW 2 Active Tourer Alfa Romeo Tonale Kia Niro Toyota Yaris Cross Audi e-tron DS 4 Mercedes-Benz SL BMW 7 Serisi Mercedes-Benz GLC Nissan X-Trail Fiat 500e LR Range Rover Sport Hyundai ioniq 5 Peugeot 308 Peugeot 408 Skoda Fabia Oy Ver 103 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Türkiye'de YIlın Otomobili ödülü için hangisine oy verirsiniz? BMW X7 Lexus NX Kia EV6 MG4 Toyota Corolla Cross BMW X1 Audi e-tron GT Maserati Grecale Suzuki S-Cross Volvo C40 Recharge Dacia Jogger Mercedes-Benz EQE Lexus RX Subaru Solterra Citroen C4 X Opel Astra LR Range Rover BMW 2 Active Tourer Alfa Romeo Tonale Kia Niro Toyota Yaris Cross Audi e-tron DS 4 Mercedes-Benz SL BMW 7 Serisi Mercedes-Benz GLC Nissan X-Trail Fiat 500e LR Range Rover Sport Hyundai ioniq 5 Peugeot 308 Peugeot 408 Skoda Fabia Anket Sonlandı 103 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Türkiye'de YIlın Otomobili ödülü için hangisine oy verirsiniz? 2% BMW X7 2 oy 0% Lexus NX 0 oy 7% Kia EV6 7 oy 1% MG4 1 oy 7% Toyota Corolla Cross 7 oy 0% BMW X1 0 oy 2% Audi e-tron GT 2 oy 0% Maserati Grecale 0 oy 0% Suzuki S-Cross 0 oy 5% Volvo C40 Recharge 5 oy 1% Dacia Jogger 1 oy 3% Mercedes-Benz EQE 3 oy 0% Lexus RX 0 oy 1% Subaru Solterra 1 oy 4% Citroen C4 X 4 oy 5% Opel Astra 5 oy 1% LR Range Rover 1 oy 1% BMW 2 Active Tourer 1 oy 4% Alfa Romeo Tonale 4 oy 0% Kia Niro 0 oy 2% Toyota Yaris Cross 2 oy 1% Audi e-tron 1 oy 1% DS 4 1 oy 1% Mercedes-Benz SL 1 oy 5% BMW 7 Serisi 5 oy 2% Mercedes-Benz GLC 2 oy 7% Nissan X-Trail 7 oy 2% Fiat 500e 2 oy 0% LR Range Rover Sport 0 oy 10% Hyundai ioniq 5 10 oy 15% Peugeot 308 15 oy 12% Peugeot 408 12 oy 1% Skoda Fabia 1 oy 103 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü 2023 adayları açıklandı