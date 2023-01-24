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    Makyajlı Polestar 2 tanıtıldı: Yeni batarya ile 635 km'ye varan menzil

    Tek motorlu versiyonlarda arkadan çekiş düzenine geçiş yapan 2024 Polestar 2, yenilenen bataryası ve motorları ile hem daha fazla güç hem de daha uzun menzil sunuyor.
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    2024 Polestar 2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 model yılı için makyajlanan elektrikli Polestar 2 bugün resmi olarak tanıtıldı. Tasarımında küçük dokunuşlar yapılan model, asıl değişimi kabuğunun altında saklıyor. Bu değişime yeni elektrik motorları, tek motorlu versiyonda arkadan itiş düzenine geçiş ve yeni batarya paketi dahil.

    Yeni Polestar 2, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Makyajlı Polestar 2'nin dış tasarımına baktığımızda, dokunuşların gövde rengi panjur üzerine odaklandığını görmekteyiz. Araçtaki gelişmiş sürücü asistan sistemlerinin (ADAS) çalışmasını sağlayan sensörlerin çoğu, SmartZone adı verilen bu alanda yer alıyor. Bunun dışında yeni tasarım jantların da dikkat çektiği modelin gövdesinde başka herhangi bir değişim bulunmuyor. İç mekândaki güncellemelerden bahsedilmemiş ancak tüm donanım seviyelerinde daha fazla sürüş asistan sisteminin bulunduğu ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesinin standart olduğu verilen bilgiler arasında.

    CATL'den alınan yeni batarya paketi

    2024 Polestar 2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Polestar 2, CATL tarafından üretilen yeni 82 kWsa'lik batarya paketiyle geliyor. 205 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan bu bataryanın mevcut modele kıyasla karbon emisyonlarını araç başına 1.1 tona kadar düşürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, yeni batarya sayesinde tek motorlu versiyonlarda sunulan menzilin WLTP'ye göre 635 kilometreye, çift motorlu versiyonlarda ise 592 kilometreye yükseldiğini görmekteyiz.

    Polestar 2'nin tek motorlu versiyonu Avrupa'da LG Chem kaynaklı 69 kWsa'lik batarya ile de tercih edilebilecek. 135 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan bu model de WLTP'ye göre 518 kilometreye kadar menzil sunacak.

    Yeni motorlar

    Makyajlanan modelin bir diğer öne çıkan özelliği de yeni elektrik motorları. Önden çekiş yerine arkadan çekiş düzenine geçiş yapan giriş seviye versiyonlarda artık yeni sürekli mıknatıslı motor ve silisyum karbür invertör ile 295 hp güç ve 490 Nm tork sunuluyor. Bu da mevcut önden çekişli modellere göre 67 hp güç ve 160 Nm tork artışı anlamına geliyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 6,2 saniyede, yani 1,2 saniye daha kısa sürede tamamlıyor.

    2024 Polestar 2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Polestar 2'nin çift motorlu AWD versiyonlarında da arka aks üzerinde yukarıda sözünü ettiğimiz motor yer alıyor. Ön tarafta ise gerek görülmediği durumlarda bağlantısı tamamen kesilebilen yeni bir asenkron motor görev yapıyor. Toplamda 416 hp güç ve 740 Nm tork sunan motorlar, Polestar 2'nin 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Daha fazla güç isteyenler için Performans Paketi'ni devreye alan Polestar, bu paket ile azami gücü 469 hp'ye kadar yükseltebiliyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresini 0,3 saniye kadar iyileştiriyor. Polestar, güç artışının yanı sıra Brembo frenler ve 20 inç dövme alaşım jantlar gibi değişiklikleri de beraberinde getiren bu paketin çift motorlu versiyonlarda daha sonra OTA güncellemeyle de alınabileceğini belirtiyor.

    Avrupa'da siparişe açılan makyajlı Polestar 2'nin ilk teslimatları 2023'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak. Fiyatlar 50.190 eurodan başlayıp yaklaşık 65 bin euroya kadar yükseliyor.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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