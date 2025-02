Sinemada bu hafta: Gerçek Acı, Hala Buradayım, Zombi İstilası (28 Şubat 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, Oscar adaylıklarıyla dikkat çeken Gerçek Acı (A Real Pain) ve Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) geliyor. Her iki film de 2024'ün övgü toplayan yapımları arasında yer alıyor. Diğer yandan bu hafta korku tutkunları için de fazlaca seçenek sunuyor. Korku türünün farklı kollarından filmler bu hafta ülkemizde gösterime giriyor. İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Jesse Eisenberg (The Social Network)'in yönettiği A Real Pain, 2024'ün en beğenilen bağımsız filmlerinden biri oldu. Film bu başarısını iki Oscar adaylığıyla da taçlandırdı.

Çıkış Tarihi : 28 Şubat / Vizyon

: 28 Şubat / Vizyon Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Jesse Eisenberg

: Jesse Eisenberg Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe

Birbirine tamamen zıt karakterdeki iki kuzen; David (Jesse Eisenberg) ve Benji (Kieran Culkin)… İkili, büyükannelerini anmak için Polonya’ya uzanan bir seyahate çıkacaklardır. Ancak bu macera, eski tatsızlıkların, aile geçmişinin gölgesinde yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hal alacaktır.

2️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)

Tam Boyutta Gör Daha önce Motosiklet Günlükleri ve Yolda gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Brezilyalı yönetmen Walter Salles, geçtiğimiz yıl da I'm Still Here ile adından söz ettirmeyi başardı. Övgü toplayan film, En İyi Film dâhil 3 dalda Oscar adaylığı kazandı.

Çıkış Tarihi : 28 Şubat / Vizyon

: 28 Şubat / Vizyon Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Walter Salles

: Walter Salles Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello

Marcelo Rubens Paiva’nın aynı adlı anı kitabının bir uyarlaması olan I’m Still Here, 1964 yılında Marcelo’nun babası askeri rejim tarafından yakalanmasını ve annesinin bir aktiviste dönüşme hikâyesini anlatıyor.

3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Woody Harrelson'ın başrolünü üstlendiği Last Breath, nefes kesen gerçek bir hikâyeyi perdeye taşıyor.

Tür : Gerilim, Aksiyon

: Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Alex Parkinson

: Alex Parkinson Oyuncular: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis

İzleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak film, yüzlerce metre derinlikte okyanusun dibinde mahsur kalan ekip arkadaşını kurtarmak için öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu alıyor.

4️⃣ Daima Seninle (Daniela Forever)

Tam Boyutta Gör Timecrimes filmiyle tanınan İspanyalı yönetmen Nacho Vigalondo, yeni filmi Daima Seninle'de yine ilgi çekici bir konsepti ele alıyor.

Tür : Romantik, Bilim-Kurgu

: Romantik, Bilim-Kurgu Yönetmen : Nacho Vigalondo

: Nacho Vigalondo Oyuncular: Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido

Bir adam, trajik bir kazada kaybettiği sevgilisini lucid rüyalar sayesinde geri getirme şansı sunan bir uyku deneyine katılır. Ancak rüya ile gerçeklik arasındaki sınırlar bulanıklaştıkça, duygusal olaylar birbirini takip eder. Hayallerinde sevdiği kadına yeniden kavuşan adam, bu rüya dünyasını koruyabilmek için beklenmedik maceralara atılmak zorunda kalır.

5️⃣ Evrensel Dil (Universal Language)

Tam Boyutta Gör "Winnipeg’de ‘sıradan’ bir gün; resmi dilin Farsça olması ve herkesin 80’li yıllarda geçen bir İran filmini andırır şekilde giyinmesi dışında." Evrensel Dil, Kanada'da geçen bir hikâyeyi sanki eski bir İran filmiymiş gibi gösteren, son derece ilginç bir konsepte sahip.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Matthew Rankin

: Matthew Rankin Oyuncular: Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Rojina Esmaeili

Tahran ve Winnipeg arasında bir yerde… Negin ve Nazgol kış soğuğunda donmuş bir para bulur ve parayı buz kütlesinden çıkarmaya çalışırlar. Massoud, kafa karışıklıkları gittikçe artan turistlere Winnipeg’deki anıtları ve tarihi alanları gezdirir. Matthew, Quebec hükümetindeki işinden istifa eder ve annesiyle birlikte gizemli bir yolculuğa çıkar.

6️⃣ Gece Kasabı (Wake Up)

Tam Boyutta Gör Fransa-Kanada ortak yapımı bir gerilim filmi olan Gece Kasabı, katil ya da katillerin bir grup genci hedef adığı teen slasher türünün son örneklerinden.

Tür : Korku, Aksiyon

: Korku, Aksiyon Yönetmenler : François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell

: François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell Oyuncular: Turlough Convery, Benny O. Arthur, Jacqueline Moré

Bir grup genç aktivist, kapanış saatinde bir süpermarkete zarar vererek çevreci bir açıklama yapmak için yola çıkar. Ancak içeride mahsur kaldıklarında planları korkunç bir şekilde ters gider ve avlanmaya karşı korkunç bir tutku besleyen, aklını kaçırmış bir güvenlik görevlisiyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Gece şiddet ve terörle dolup taşarken, gençler kendilerini bir yaşam mücadelesinin içinde bulurlar.

7️⃣ Zombi İstilası (Herd)

Tür : Korku, Aksiyon

: Korku, Aksiyon Yönetmen : Steven Pierce

: Steven Pierce Oyuncular: Ellen Adair, Mitzi Akaha, Jeremy Holm

Herd, geçmişinden kurtulmaya çalışırken kendisini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Geçmişinden kaçmaya çalışan bir kadın, bir zombi salgını ve savaşan milis grupları arasında sıkışıp kaldığında, eve dönüş yolunu bulmak için savaşmak zorunda kalır.

8️⃣ Ormanın Süper Kahramanı (Extinction)

Tam Boyutta Gör Çocuklar ve aileleri için bu haftanın öne çıkan yapımı ise animasyon türündeki Ormanın Süper Kahramanı olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmenler : Behnoud Nekooei, Hadi Mohammadian, Moahmad Javad Jannati

: Behnoud Nekooei, Hadi Mohammadian, Moahmad Javad Jannati Seslendirme: Zencan Sakal, İskender Bağcılar, Murat Topal

Süper kahramanlara hayran olan bir çocuk, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği ormanda bir kaplan ile karşılaşır. Nesli tükenmekte olan bu kaplanla kurduğu arkadaşlık, cesaret gerektiren bir kurtarma operasyonuna dönüşür.

9️⃣ Bremen Mızıkacıları (Bremenskie muzykanty)

Tam Boyutta Gör Rusya yapımı Bremen Mızıkacıları, bol müzikli, bol maceralı bir aile filmi olarak tanımlanıyor.

Tür : Macera, Komedi, Aile

: Macera, Komedi, Aile Yönetmen : Alexey Nuzhny

: Alexey Nuzhny Oyuncular: Yuliya Peresild, Konstantin Khabensky, Tikhon Zhiznevskiy

Film, Bremen'den gelen gezgin müzisyenler Trubadur, Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un maceralarını anlatıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu yılın ilk aylarını suskun geçiren dijital platformlar, orijinal film tarafında bu hafta da öyle büyük yapımlar sunmuyorlar. Amazon'da bu haftanın öne çıkan yapım gençlik draması Picture This olurken, Netflix iki yeni aksiyon filmini aboneleriyle buluşturuyor.

1️⃣ Picture This

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak yapımların başında Picture This geliyor. Romantik komedi türündeki bu gençlik filminin başrolünde Bridgerton dizisiyle çıkış yapan Simone Ashley bulunuyor.

Yönetmen : Prarthana Mohan

: Prarthana Mohan Oyuncular : Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee

: Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yayın Tarihi : 6 Mart

: 6 Mart Platform: Amazon Prime Video

Zor durumdaki bir fotoğrafçı olan Pia bir kehanet alır: gerçek aşk önümüzdeki beş randevuda onu beklemektedir. Kız kardeşinin düğünü yaklaşırken eski sevgilisi yeniden ortaya çıkınca, aşk hayatı kaosa sürüklenir.

2️⃣ Merkez 36 (Bastion 36)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise Fransa yapımı aksiyon filmi Bastion 36 geliyor.

Yönetmen : Olivier Marchal

: Olivier Marchal Oyuncular : Tewfik Jallab, Yvan Attal, Victor Belmondo, Soufiane Guerrab

: Tewfik Jallab, Yvan Attal, Victor Belmondo, Soufiane Guerrab Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yayın Tarihi : 28 Şubat

: 28 Şubat Platform: Netflix

Suçla Mücadele Birimi'ne transfer edilen tecrübeli bir polis, iki meslektaşının öldüğü, birinin de kaybolduğu olayın perde arkasını araştırmaya başlayınca yeni şubesinde düşmanca bir tavırla karşılaşmaya başlıyor.

3️⃣ Counterstrike

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de Meksika yapımı Counterstrike.

Yönetmen : Chava Cartas

Oyuncular : Luis Alberti, Leonardo Alonso, Cesar Antulio

: Chava Cartas : Luis Alberti, Leonardo Alonso, Cesar Antulio Tür : Suç, Gerilim

: Suç, Gerilim Yayın Tarihi : 28 Şubat

: 28 Şubat Platform: Netflix

ABD'de bir seyahat düzenlemek için yola çıkan beş arkadaş, ABD-Meksika sınırında kartellerin hedefi hâline geliyor. Ancak infaz için gönderilen tetikçiler, kısa süre sonra bu beş arkadaşın aslında göründükleri gibi sıradan kişiler olmadıklarını fark edeceklerdir. Counterstrike, av ile avcının yer değiştirdiği aksiyon dozu yüksek bir hikâye anlatıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. Ne var ki VOD tarafı bu hafta epey gösterişsiz bir programa sahip. Bu hafta VoD servislerine gelen tek kayda değer yapım Venedik'te ödül alan Vermiglio olacak. İzleyiciler, Vermiglio'yu tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Vermiglio

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl gösterildiği Venedik Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Vermiglio, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra VOD'ye geliyor.

Yönetmen : Maura Delpero

: Maura Delpero Oyuncular : Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi

: Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi Tür : Tarihi Drama

: Tarihi Drama Yayın Tarihi: 4 Mart

Film 1944 yılında, II. Dünya Savaşı'nın hâlâ devam ettiği bir dönemde geçiyor. İtalya'da küçük bir dağ köyü olan Vermiglio'da insanlar savaşı sadece uzaktan izleyerek yaşamlarına devam ediyor. Ancak savaştan kaçan bir asker köye sığınınca, Vermiglio'da işler karışmaya başlıyor.

