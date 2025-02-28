Sinemada bu hafta: Gerçek Acı, Hala Buradayım, Zombi İstilası (28 Şubat 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)
- 2️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)
- 3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)
- 4️⃣ Daima Seninle (Daniela Forever)
- 5️⃣ Evrensel Dil (Universal Language)
- 6️⃣ Gece Kasabı (Wake Up)
- 7️⃣ Zombi İstilası (Herd)
- 8️⃣ Ormanın Süper Kahramanı (Extinction)
- 9️⃣ Bremen Mızıkacıları (Bremenskie muzykanty)
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Picture This
- 2️⃣ Merkez 36 (Bastion 36)
- 3️⃣ Counterstrike
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
- 1️⃣ Vermiglio
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, Oscar adaylıklarıyla dikkat çeken Gerçek Acı (A Real Pain) ve Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) geliyor. Her iki film de 2024'ün övgü toplayan yapımları arasında yer alıyor. Diğer yandan bu hafta korku tutkunları için de fazlaca seçenek sunuyor. Korku türünün farklı kollarından filmler bu hafta ülkemizde gösterime giriyor. İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat / Vizyon
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Jesse Eisenberg
- Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe
Birbirine tamamen zıt karakterdeki iki kuzen; David (Jesse Eisenberg) ve Benji (Kieran Culkin)… İkili, büyükannelerini anmak için Polonya’ya uzanan bir seyahate çıkacaklardır. Ancak bu macera, eski tatsızlıkların, aile geçmişinin gölgesinde yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hal alacaktır.
2️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat / Vizyon
- Tür: Drama
- Yönetmen: Walter Salles
- Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello
Marcelo Rubens Paiva’nın aynı adlı anı kitabının bir uyarlaması olan I’m Still Here, 1964 yılında Marcelo’nun babası askeri rejim tarafından yakalanmasını ve annesinin bir aktiviste dönüşme hikâyesini anlatıyor.
3️⃣ Son Bir Nefes (Last Breath)
- Tür: Gerilim, Aksiyon
- Yönetmen: Alex Parkinson
- Oyuncular: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis
İzleyicilere gerilim dolu dakikalar yaşatacak film, yüzlerce metre derinlikte okyanusun dibinde mahsur kalan ekip arkadaşını kurtarmak için öfkeli doğa koşullarına karşı savaşan deneyimli bir derin deniz dalgıcını konu alıyor.
4️⃣ Daima Seninle (Daniela Forever)
- Tür: Romantik, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Nacho Vigalondo
- Oyuncular: Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido
Bir adam, trajik bir kazada kaybettiği sevgilisini lucid rüyalar sayesinde geri getirme şansı sunan bir uyku deneyine katılır. Ancak rüya ile gerçeklik arasındaki sınırlar bulanıklaştıkça, duygusal olaylar birbirini takip eder. Hayallerinde sevdiği kadına yeniden kavuşan adam, bu rüya dünyasını koruyabilmek için beklenmedik maceralara atılmak zorunda kalır.
5️⃣ Evrensel Dil (Universal Language)
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Matthew Rankin
- Oyuncular: Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Rojina Esmaeili
Tahran ve Winnipeg arasında bir yerde… Negin ve Nazgol kış soğuğunda donmuş bir para bulur ve parayı buz kütlesinden çıkarmaya çalışırlar. Massoud, kafa karışıklıkları gittikçe artan turistlere Winnipeg’deki anıtları ve tarihi alanları gezdirir. Matthew, Quebec hükümetindeki işinden istifa eder ve annesiyle birlikte gizemli bir yolculuğa çıkar.
6️⃣ Gece Kasabı (Wake Up)
- Tür: Korku, Aksiyon
- Yönetmenler: François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell
- Oyuncular: Turlough Convery, Benny O. Arthur, Jacqueline Moré
Bir grup genç aktivist, kapanış saatinde bir süpermarkete zarar vererek çevreci bir açıklama yapmak için yola çıkar. Ancak içeride mahsur kaldıklarında planları korkunç bir şekilde ters gider ve avlanmaya karşı korkunç bir tutku besleyen, aklını kaçırmış bir güvenlik görevlisiyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Gece şiddet ve terörle dolup taşarken, gençler kendilerini bir yaşam mücadelesinin içinde bulurlar.
7️⃣ Zombi İstilası (Herd)
- Tür: Korku, Aksiyon
- Yönetmen: Steven Pierce
- Oyuncular: Ellen Adair, Mitzi Akaha, Jeremy Holm
Herd, geçmişinden kurtulmaya çalışırken kendisini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Geçmişinden kaçmaya çalışan bir kadın, bir zombi salgını ve savaşan milis grupları arasında sıkışıp kaldığında, eve dönüş yolunu bulmak için savaşmak zorunda kalır.
8️⃣ Ormanın Süper Kahramanı (Extinction)
- Tür: Animasyon
- Yönetmenler: Behnoud Nekooei, Hadi Mohammadian, Moahmad Javad Jannati
- Seslendirme: Zencan Sakal, İskender Bağcılar, Murat Topal
Süper kahramanlara hayran olan bir çocuk, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği ormanda bir kaplan ile karşılaşır. Nesli tükenmekte olan bu kaplanla kurduğu arkadaşlık, cesaret gerektiren bir kurtarma operasyonuna dönüşür.
9️⃣ Bremen Mızıkacıları (Bremenskie muzykanty)
- Tür: Macera, Komedi, Aile
- Yönetmen: Alexey Nuzhny
- Oyuncular: Yuliya Peresild, Konstantin Khabensky, Tikhon Zhiznevskiy
Film, Bremen'den gelen gezgin müzisyenler Trubadur, Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un maceralarını anlatıyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu yılın ilk aylarını suskun geçiren dijital platformlar, orijinal film tarafında bu hafta da öyle büyük yapımlar sunmuyorlar. Amazon'da bu haftanın öne çıkan yapım gençlik draması Picture This olurken, Netflix iki yeni aksiyon filmini aboneleriyle buluşturuyor.
1️⃣ Picture This
- Yönetmen: Prarthana Mohan
- Oyuncular: Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee
- Tür: Romantik Komedi
- Yayın Tarihi: 6 Mart
- Platform: Amazon Prime Video
Zor durumdaki bir fotoğrafçı olan Pia bir kehanet alır: gerçek aşk önümüzdeki beş randevuda onu beklemektedir. Kız kardeşinin düğünü yaklaşırken eski sevgilisi yeniden ortaya çıkınca, aşk hayatı kaosa sürüklenir.
2️⃣ Merkez 36 (Bastion 36)
- Yönetmen: Olivier Marchal
- Oyuncular: Tewfik Jallab, Yvan Attal, Victor Belmondo, Soufiane Guerrab
- Tür: Suç, Aksiyon
- Yayın Tarihi: 28 Şubat
- Platform: Netflix
Suçla Mücadele Birimi'ne transfer edilen tecrübeli bir polis, iki meslektaşının öldüğü, birinin de kaybolduğu olayın perde arkasını araştırmaya başlayınca yeni şubesinde düşmanca bir tavırla karşılaşmaya başlıyor.
3️⃣ Counterstrike
- Yönetmen: Chava Cartas
Oyuncular: Luis Alberti, Leonardo Alonso, Cesar Antulio
- Tür: Suç, Gerilim
- Yayın Tarihi: 28 Şubat
- Platform: Netflix
ABD'de bir seyahat düzenlemek için yola çıkan beş arkadaş, ABD-Meksika sınırında kartellerin hedefi hâline geliyor. Ancak infaz için gönderilen tetikçiler, kısa süre sonra bu beş arkadaşın aslında göründükleri gibi sıradan kişiler olmadıklarını fark edeceklerdir. Counterstrike, av ile avcının yer değiştirdiği aksiyon dozu yüksek bir hikâye anlatıyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. Ne var ki VOD tarafı bu hafta epey gösterişsiz bir programa sahip. Bu hafta VoD servislerine gelen tek kayda değer yapım Venedik'te ödül alan Vermiglio olacak. İzleyiciler, Vermiglio'yu tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Vermiglio
- Yönetmen: Maura Delpero
- Oyuncular: Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi
- Tür: Tarihi Drama
- Yayın Tarihi: 4 Mart
Film 1944 yılında, II. Dünya Savaşı'nın hâlâ devam ettiği bir dönemde geçiyor. İtalya'da küçük bir dağ köyü olan Vermiglio'da insanlar savaşı sadece uzaktan izleyerek yaşamlarına devam ediyor. Ancak savaştan kaçan bir asker köye sığınınca, Vermiglio'da işler karışmaya başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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