İstanbul’da Tesla Model Y yüklü tır alev aldı: Araçlar kullanılamaz hale geldi

Tam Boyutta Gör Tesla ve yangın oldukça uzun zamandır hayatımızda olan bir gerçek. Bugüne kadar Tesla otomobillerde toplamda 204 doğrulanmış yangın vakası yaşandı. Bu yangınlarda ise 71 kişi hayatını kaybetti. Son olarak ise İstanbul, Tuzla’da Tesla otomobil yüklü bir tır alev alev yangı. Yangın sonucunda tırda bulunan 6 aracın tamamı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’da Tesla yangını

Yangın, saat 02.30 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Arıfat Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen tırın üzerinde bulunan elektrikli otomobillerden kaynaklandı. Paylaşılan videolardan göründüğü kadarıyla tır, Tesla Model Y araçlarını taşıyordu. Tır sürücüsüne göre ise yangın bilinmedik bir sebepten dolayı taşınan elektrikli araçların bir tanesinden çıktı. Ancak tam olarak yangının nasıl ve neyden kaynaklandığı bilinmiyor. Araç bataryası, yükleme sırasında zarar görmüş olabilir veya yangın, tırdan kaynaklı bir sebeple de çıkmış olabilir.

Tır şoförü, araçlardan duman çıktığını gördükten sonra hemen inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığını aktardı. Ancak elektrikli otomobiller, içlerinde bulunan bataryaları nedeniyle son derece yanıcılar ve söndürme işlemi de hayli zor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ise araçlar yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

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Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar patlama sesi duyduklarını aktarıyor. Bu durum yurt dışındaki benzer olaylarla da örtüşüyor. 24 Nisan’da ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, otomobil bayisinde bulunan bir Tesla’nın ufak bir patlama sesinin ardından büyük bir yangın çıkardığı raporlanmıştı.

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İstanbul’da Tesla Model Y yüklü tır alev aldı