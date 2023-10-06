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    İstanbul’da Tesla Model Y yüklü tır alev aldı: Araçlar kullanılamaz hale geldi

    Tesla otomobillerin yangın geçmişi pek parlak değil ve araçların taşınırken yandığına dair raporlar mevcut. Şimdi ise bunlara İstanbul’da Tesla Model Y taşıyan bir tır da katıldı.
    İstanbul’da Tesla Model Y yüklü tır alev aldı Tam Boyutta Gör
    Tesla ve yangın oldukça uzun zamandır hayatımızda olan bir gerçek. Bugüne kadar Tesla otomobillerde toplamda 204 doğrulanmış yangın vakası yaşandı. Bu yangınlarda ise 71 kişi hayatını kaybetti. Son olarak ise İstanbul, Tuzla’da Tesla otomobil yüklü bir tır alev alev yangı. Yangın sonucunda tırda bulunan 6 aracın tamamı kullanılamaz hale geldi.

    İstanbul’da Tesla yangını

    Yangın, saat 02.30 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Arıfat Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen tırın üzerinde bulunan elektrikli otomobillerden kaynaklandı. Paylaşılan videolardan göründüğü kadarıyla tır, Tesla Model Y araçlarını taşıyordu. Tır sürücüsüne göre ise yangın bilinmedik bir sebepten dolayı taşınan elektrikli araçların bir tanesinden çıktı. Ancak tam olarak yangının nasıl ve neyden kaynaklandığı bilinmiyor. Araç bataryası, yükleme sırasında zarar görmüş olabilir veya yangın, tırdan kaynaklı bir sebeple de çıkmış olabilir.

    Tır şoförü, araçlardan duman çıktığını gördükten sonra hemen inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığını aktardı. Ancak elektrikli otomobiller, içlerinde bulunan bataryaları nedeniyle son derece yanıcılar ve söndürme işlemi de hayli zor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ise araçlar yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

    Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar patlama sesi duyduklarını aktarıyor. Bu durum yurt dışındaki benzer olaylarla da örtüşüyor. 24 Nisan’da ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, otomobil bayisinde bulunan bir Tesla’nın ufak bir patlama sesinin ardından büyük bir yangın çıkardığı raporlanmıştı.

    Kaynakça https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/tuzlada-tesla-arac-yuklu-tir-alev-alev-yandi-dorsedeki-6-arac-kullanilamaz-hale-geldi-36768873 https://www.tesla-fire.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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