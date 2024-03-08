2027'de elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlardan ucuz olacak

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Gartner'ın son tahminine göre üç yıldan kısa süre içerinde, gelişmiş üretim yöntemleri nedeniyle elektrikli araçların üretimi aynı boyuttaki içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacak.

Gartner ayrıca 2027 yılına kadar, son on yılda kurulan elektrikli araç şirketlerinin %15'inin satın alınacağını veya iflas edeceğini öngörüyor. Gartner araştırma başkan yardımcısı Pedro Pacheco, "Bu, elektrikli araç sektörünün çöktüğü anlamına gelmiyor. En iyi ürün ve hizmetlere sahip şirketlerin kazanacağı yeni bir aşamaya giriyoruz." dedi.

Pacheco, "Yeni OEM firmaları, otomotivdeki statükoyu büyük ölçüde yeniden tanımlamak istiyor. Merkezileştirilmiş araç mimarisi veya üretim maliyetini ve montaj süresini azaltmaya yardımcı olan gigacasting gibi yenilikler getirerek üretimi basitleştirdiler. Eski otomobil üreticilerinin hayatta kalmak için bunları benimsemekten başka seçeneği yok."

"Üretim maliyeti batarya maliyetinden daha hızlı düşecek"

2027 yılına gelindiğinde, yeni nesil elektrikli araçların üretimi benzer içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacak ve üretim maliyetleri batarya maliyetlerinden daha hızlı düşecek. Ancak bir sorun var: Gartner, onarım maliyetlerinin daha pahalı olacağını söylüyor. 2027 yılına gelindiğinde, elektrikli araçların gövde ve bataryalarının ciddi kaza onarım maliyetinin ortalama %30 artacağını öngörüyor.

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Gartner, tamir maliyetlerinin aracın mevut değerinden daha yüksek olması sebebiyle, kaza yapan veya hasar gören arabaların tamamen hurdaya çıkma ihtimalinin artacağını belirtiyor. Ayrıca, daha yüksek kaza onarım maliyetlerinin, sigorta primlerinin daha pahalı olmasına ve hatta sigorta şirketlerinin belirli otomobil modellerini kapsamayı reddetmesine yol açabilir.

Gartner, yine de elektrikli araç dünyasında işlerin iyiye gittiğini söylüyor ve bugünlerde okuduğumuz tüm karamsarlığa rağmen pazar penetrasyonunun bu yıl artacağını belirtiyor. Elektrikli otomobil sevkiyatlarının bu yıl 18,4 milyona, 2025'te ise 20,6 milyona ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak durumun "altına hücumdan", "en güçlü olan hayatta kalıra" döndüğünü belirtiyor.

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2027'de elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlardan ucuz olacak