2027'de elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlardan ucuz olacak

Gartner ayrıca 2027 yılına kadar, son on yılda kurulan elektrikli araç şirketlerinin %15'inin satın alınacağını veya iflas edeceğini öngörüyor. Gartner araştırma başkan yardımcısı Pedro Pacheco, "Bu, elektrikli araç sektörünün çöktüğü anlamına gelmiyor. En iyi ürün ve hizmetlere sahip şirketlerin kazanacağı yeni bir aşamaya giriyoruz." dedi.
Pacheco, "Yeni OEM firmaları, otomotivdeki statükoyu büyük ölçüde yeniden tanımlamak istiyor. Merkezileştirilmiş araç mimarisi veya üretim maliyetini ve montaj süresini azaltmaya yardımcı olan gigacasting gibi yenilikler getirerek üretimi basitleştirdiler. Eski otomobil üreticilerinin hayatta kalmak için bunları benimsemekten başka seçeneği yok."
"Üretim maliyeti batarya maliyetinden daha hızlı düşecek"
2027 yılına gelindiğinde, yeni nesil elektrikli araçların üretimi benzer içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacak ve üretim maliyetleri batarya maliyetlerinden daha hızlı düşecek. Ancak bir sorun var: Gartner, onarım maliyetlerinin daha pahalı olacağını söylüyor. 2027 yılına gelindiğinde, elektrikli araçların gövde ve bataryalarının ciddi kaza onarım maliyetinin ortalama %30 artacağını öngörüyor.
Gartner, tamir maliyetlerinin aracın mevut değerinden daha yüksek olması sebebiyle, kaza yapan veya hasar gören arabaların tamamen hurdaya çıkma ihtimalinin artacağını belirtiyor. Ayrıca, daha yüksek kaza onarım maliyetlerinin, sigorta primlerinin daha pahalı olmasına ve hatta sigorta şirketlerinin belirli otomobil modellerini kapsamayı reddetmesine yol açabilir.
Gartner, yine de elektrikli araç dünyasında işlerin iyiye gittiğini söylüyor ve bugünlerde okuduğumuz tüm karamsarlığa rağmen pazar penetrasyonunun bu yıl artacağını belirtiyor. Elektrikli otomobil sevkiyatlarının bu yıl 18,4 milyona, 2025'te ise 20,6 milyona ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak durumun "altına hücumdan", "en güçlü olan hayatta kalıra" döndüğünü belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.