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    Anlık Bildirim

    2027'de elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlardan ucuz olacak

    Pazar araştırma firması Gartner'ın son tahminine göre, üç yıldan kısa süre içerisinde, gelişmiş üretim yöntemleri nedeniyle elektrikli araçların üretimi, içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacak.
    2027'de elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlardan ucuz olacak Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Gartner'ın son tahminine göre üç yıldan kısa süre içerinde, gelişmiş üretim yöntemleri nedeniyle elektrikli araçların üretimi aynı boyuttaki içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacak.

    Gartner ayrıca 2027 yılına kadar, son on yılda kurulan elektrikli araç şirketlerinin %15'inin satın alınacağını veya iflas edeceğini öngörüyor. Gartner araştırma başkan yardımcısı Pedro Pacheco, "Bu, elektrikli araç sektörünün çöktüğü anlamına gelmiyor. En iyi ürün ve hizmetlere sahip şirketlerin kazanacağı yeni bir aşamaya giriyoruz." dedi.

    Pacheco, "Yeni OEM firmaları, otomotivdeki statükoyu büyük ölçüde yeniden tanımlamak istiyor. Merkezileştirilmiş araç mimarisi veya üretim maliyetini ve montaj süresini azaltmaya yardımcı olan gigacasting gibi yenilikler getirerek üretimi basitleştirdiler. Eski otomobil üreticilerinin hayatta kalmak için bunları benimsemekten başka seçeneği yok."

    "Üretim maliyeti batarya maliyetinden daha hızlı düşecek"

    2027 yılına gelindiğinde, yeni nesil elektrikli araçların üretimi benzer içten yanmalı araçlara göre daha ucuz olacak ve üretim maliyetleri batarya maliyetlerinden daha hızlı düşecek. Ancak bir sorun var: Gartner, onarım maliyetlerinin daha pahalı olacağını söylüyor. 2027 yılına gelindiğinde, elektrikli araçların gövde ve bataryalarının ciddi kaza onarım maliyetinin ortalama %30 artacağını öngörüyor.

    Gartner, tamir maliyetlerinin aracın mevut değerinden daha yüksek olması sebebiyle, kaza yapan veya hasar gören arabaların tamamen hurdaya çıkma ihtimalinin artacağını belirtiyor. Ayrıca, daha yüksek kaza onarım maliyetlerinin, sigorta primlerinin daha pahalı olmasına ve hatta sigorta şirketlerinin belirli otomobil modellerini kapsamayı reddetmesine yol açabilir. 

    Gartner, yine de elektrikli araç dünyasında işlerin iyiye gittiğini söylüyor ve bugünlerde okuduğumuz tüm karamsarlığa rağmen pazar penetrasyonunun bu yıl artacağını belirtiyor. Elektrikli otomobil sevkiyatlarının bu yıl 18,4 milyona, 2025'te ise 20,6 milyona ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak durumun "altına hücumdan",  "en güçlü olan hayatta kalıra" döndüğünü belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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