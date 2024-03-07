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    Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörleri 2028'e kadar devreye girecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceğini açıkladı. Ayrıca Akkuyu NGS’nin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtildi.
    Akkuyu NGS’nin tüm reaktörleri 2028'e kadar devreye girecek Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de gerçekleştirdiği miting kapsamında Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak.

    Akkuyu NGS’de hedef 2028

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceğini ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğini açıkladı. Bununla birlikte Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, 2024’ün sonuna doğru 1. ünitede test amaçlı ilk elektriğin verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

    Akkuyu NGS’nin tüm reaktörleri 2028'e kadar devreye girecek Tam Boyutta Gör
    Halihazırda reaktörün monte edilebilirlik kontrolünün tamamlandığı ve sonraki aşama olan sıcak ve soğuk test denemelerine geçilmesinin önünün açıldığı belirtiliyor. 1. ünitede aynı zamanda turbo jeneratör kurulumu çalışmaları da bir yandan devam ederken jeneratörlerin ana bileşenlerinin kurulduğu ve bu kapsamda stator adı verilen parçanın da yerine yerleştirildiği bildirildi. Santralin bu bölümünde reaktörde oluşacak buhar enerjisi önce mekanik enerjiye ardından elektrik enerjisine dönüştürülecek. Dolayısıyla turbo jeneratör kurulumu önemli bir kilometre taşı.

    Ek olarak 1. üniteye suyun temin edilmesi için kullanılacak 1. pompa istasyonu binası da tamamlanmış ve halihazırda santrale su vermeye hazır hale gelmiş vaziyette. Son olarak Akkuyu NGS’de toplamda 4 reaktör olacağını ve kapasitenin 4.800 MW olduğunu belirtelim.

    İkinci nükleer santral Sinop’a kurulacak

    Akkuyu NGS’nin tüm reaktörleri 2028'e kadar devreye girecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’nin ikinci nükleer santralini Rosatom’un kuracağını açıkladı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak.”

    Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali, 4 reaktörden oluşacak. Projenin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Akkuyu NGS’nin ikizi olarak da düşünülebilir.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/akkuyu-ngsnin-1-unitesinin-tamamlanmasinda-geri-sayim-basladi/3157714 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-guc-santralinin-tum-reaktorleri-2028e-kadar-hizmete-girecek/3157963
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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