Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörleri 2028'e kadar devreye girecek

Akkuyu NGS’de hedef 2028
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceğini ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğini açıkladı. Bununla birlikte Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, 2024’ün sonuna doğru 1. ünitede test amaçlı ilk elektriğin verilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Ek olarak 1. üniteye suyun temin edilmesi için kullanılacak 1. pompa istasyonu binası da tamamlanmış ve halihazırda santrale su vermeye hazır hale gelmiş vaziyette. Son olarak Akkuyu NGS’de toplamda 4 reaktör olacağını ve kapasitenin 4.800 MW olduğunu belirtelim.
İkinci nükleer santral Sinop’a kurulacak
Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali, 4 reaktörden oluşacak. Projenin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Akkuyu NGS’nin ikizi olarak da düşünülebilir.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/akkuyu-ngsnin-1-unitesinin-tamamlanmasinda-geri-sayim-basladi/3157714 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-akkuyu-nukleer-guc-santralinin-tum-reaktorleri-2028e-kadar-hizmete-girecek/3157963 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.