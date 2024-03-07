Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörleri 2028'e kadar devreye girecek

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de gerçekleştirdiği miting kapsamında Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak.

Akkuyu NGS’de hedef 2028

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceğini ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğini açıkladı. Bununla birlikte Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, 2024’ün sonuna doğru 1. ünitede test amaçlı ilk elektriğin verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Halihazırda reaktörün monte edilebilirlik kontrolünün tamamlandığı ve sonraki aşama olan sıcak ve soğuk test denemelerine geçilmesinin önünün açıldığı belirtiliyor. 1. ünitede aynı zamanda turbo jeneratör kurulumu çalışmaları da bir yandan devam ederken jeneratörlerin ana bileşenlerinin kurulduğu ve bu kapsamda stator adı verilen parçanın da yerine yerleştirildiği bildirildi. Santralin bu bölümünde reaktörde oluşacak buhar enerjisi önce mekanik enerjiye ardından elektrik enerjisine dönüştürülecek. Dolayısıyla turbo jeneratör kurulumu önemli bir kilometre taşı.

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Ek olarak 1. üniteye suyun temin edilmesi için kullanılacak 1. pompa istasyonu binası da tamamlanmış ve halihazırda santrale su vermeye hazır hale gelmiş vaziyette. Son olarak Akkuyu NGS’de toplamda 4 reaktör olacağını ve kapasitenin 4.800 MW olduğunu belirtelim.

İkinci nükleer santral Sinop’a kurulacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’nin ikinci nükleer santralini Rosatom’un kuracağını açıkladı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla yeni inşaat sahası Sinop adını alacak.”

Sinop İnceburun mevkiinde, yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali, 4 reaktörden oluşacak. Projenin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Proje, her biri 1.120 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 megawatt olacak. Akkuyu NGS’nin ikizi olarak da düşünülebilir.

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