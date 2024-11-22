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    Anlık Bildirim

    A101 marketler Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve soundbar satıyor

    21 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan Samsung Galaxy Tab S10 Plus amiral gemisi tablet ve Samsung HW-B650D 3.1 soundbar modeli yer alıyor. 
    21 Kasım A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 Ekstra teknoloji ürünleri kataloğunda tabletlerden akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan tam kablosuz kulaklıklara ve şarjlı diş fırçalarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün. 

    21 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    21 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan Samsung Galaxy Tab S10 Plus amiral gemisi tablet modeli yer alıyor. 12.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Dimensity 9300+ yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 100090mAh batarya gibi özelliklerle 29899TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan 370W ses çıkışı ve 45W enerji tüketimi olan Samsung HW-B650D 3.1 soundbar modeli 5999TL iken yine Samsung markasına ait 55 inçlik 4K Smart QLED TV modeli de 31999TL olarak satılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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