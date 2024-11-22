A101 marketler Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve soundbar satıyor

21 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
21 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan Samsung Galaxy Tab S10 Plus amiral gemisi tablet modeli yer alıyor. 12.4 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Dimensity 9300+ yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 100090mAh batarya gibi özelliklerle 29899TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 370W ses çıkışı ve 45W enerji tüketimi olan Samsung HW-B650D 3.1 soundbar modeli 5999TL iken yine Samsung markasına ait 55 inçlik 4K Smart QLED TV modeli de 31999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.