21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!

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Android platformu için kullanıma sunulan ücretsiz VPN uygulamalarında büyük çapta bir veri sızıntısı meydana geldi. CyberNews internet sitesinin raporuna göre aralarında Türklerin de bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete düşmüş durumda.

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Darknet forumlarında satışa çıkarılan üç veritabanında kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları, şifreleri, cihaz seri numaraları ve ödeme bilgileri gibi son derece kritik veriler yer alıyor. Söz konusu bilgilerin Super VPN, Gecko VPN ve Chat VPN kullanıcılarına ait olduğunu belirtelim.

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VPN uygulamalarına körü körüne güvenmeyin

VPN uygulamalarının ana hedef kitlesi Rusya, Çin ve Orta Doğu ülkelerindeki kullanıcılar. Zira bu bölgelerde internet erişimine sıklıkla engel getirildiği için kullanıcılar yasakları aşmak için VPN hizmetlerine başvuruyor.

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Satışa çıkarılan veriler kimlik avı e-postaları için kullanılabileceği gibi kurbanların banka hesaplarının şifrelerini çalmak için de kullanılabilir. Güvenlik uzmanlarına göre App Store ve Google Play'deki ücretsiz VPN uygulamalarının yarısından fazlası güvensiz.

https://cybernews.com/security/one-of-the-biggest-android-vpns-hacked-data-of-21-million-users-from-3-android-vpns-put-for-sale-online/

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