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    21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!

    Ücretsiz VPN uygulamaları tehlike saçmaya devam ediyor. Super VPN, Gecko VPN ve Chat VPN hizmetlerini kullanan 21 milyon Android kullanıcısının verileri satışa çıkarıldı.
    01 Mart 2021, 17:30 (6 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    24

    21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!
    Tam Boyutta Gör

    Android platformu için kullanıma sunulan ücretsiz VPN uygulamalarında büyük çapta bir veri sızıntısı meydana geldi. CyberNews internet sitesinin raporuna göre aralarında Türklerin de bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete düşmüş durumda.

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    Darknet forumlarında satışa çıkarılan üç veritabanında kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları, şifreleri, cihaz seri numaraları ve ödeme bilgileri gibi son derece kritik veriler yer alıyor. Söz konusu bilgilerin Super VPN, Gecko VPN ve Chat VPN kullanıcılarına ait olduğunu belirtelim.

    21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!
    Tam Boyutta Gör

    VPN uygulamalarına körü körüne güvenmeyin

    VPN uygulamalarının ana hedef kitlesi Rusya, Çin ve Orta Doğu ülkelerindeki kullanıcılar. Zira bu bölgelerde internet erişimine sıklıkla engel getirildiği için kullanıcılar yasakları aşmak için VPN hizmetlerine başvuruyor.

    21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!
    Tam Boyutta Gör

    Satışa çıkarılan veriler kimlik avı e-postaları için kullanılabileceği gibi kurbanların banka hesaplarının şifrelerini çalmak için de kullanılabilir. Güvenlik uzmanlarına göre App Store ve Google Play'deki ücretsiz VPN uygulamalarının yarısından fazlası güvensiz.



    https://cybernews.com/security/one-of-the-biggest-android-vpns-hacked-data-of-21-million-users-from-3-android-vpns-put-for-sale-online/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    rtsbora (rts bora) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu durum keyfi yasaklarla insanları vpn kullanmaya iten devletin ayıbıdır.
    1 Yanıt Yanıtla +82
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    damn2u (Sercan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "Bir ürüne para ödemiyorsanız, ürün sizsiniz demektir." sözünü kullananlar mahalleyi toplayıp geliyor, kaçın.
    Yanıtla +58
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    ARAGORNyeg 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Super VPN kullanıyordum...
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yasaklar bu hale getiren
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    Broon ( Ş.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    türklerin olmaması imkansız zaten
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    SUPERVPN kullanıyorum....

    ne ödeme ne mail hiç bir bilgi yok... tek görecekleri xvideos'da izlediklerim
    Yanıtla +1
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    GOKTURKBAYBARS 4 gün ( Mesaj Silindi )
    opera tarayıcının vpnsini kullanıyorum. opera da sıkıntı şuan için yok.
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    S Snmrtt 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adguard kullanıyorum yerel vpn oluşturuyor aynı görevimi görüyor?
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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hiçbirşey bedava değildir :)
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    S shaftman (Levent BB) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkler en fazla pornoya girmiştir :D
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    noapte ( Noapte) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Super vpn mağduruyum ne yapalım kardeşim bu millet malum filmleri izlemesin mi
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    MHEC 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan super kullanıyorduk, gene değiştireceğiz şifreleri.
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    Sarı Mucit 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şifreyi otomatik olarak girmiş olduğum bir sitede bile sana kullanıcı adı ve şifre soran bir menü geliyor anormal bu durumdan şüphelenmiştim, patlak vermiş zaten,

    ŞİFRELERİNİZİ ACİL OLARAK DEĞİŞTİRİN
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    15025 kez okundu.
    35 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Super VPN, Gecko VPN ve
    5 etiket daha Chat VPN android mobil uygulama veri sızıntısı Mobil Teknolojiler
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