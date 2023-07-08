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    Haftaya BİM marketlerde akıllı telefonlar ve elektrikli bisikletler var

    14 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper VIA M30 akıllı telefon, realme C25Y akıllı telefon, RKS elektrikli bisiklet ve Redbull Racing elektrikli scooter yer alıyor.
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    14 Temmuz BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM perakende gıda marketler zincirinde farklı markalara ait akıllı telefonlardan elektrikli bisikletlere, elektrikli scooter modellerine ve çeşitli mutfak aletlerini satın almak mümkün olacak.

    14 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

    14 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Casper VIA M30 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.5 inçlik IPS ekran, Helio G25 yonga seti, 3GB RAM, 3GB sanal RAM, 64GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan akıllı telefon 3499TL.

    Realme markasına ait 6.5 inçlik ekran, Unisoc T618 2+6 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan C25Y akıllı telefon ise 4599TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan RKS markasına ait 60Km civarı sürüş mesafesi LCD gösterge, 7 vites gibi özellikleri olan RSIII Pro elektrikli bisiklet 11999TL, aynı markanın seleli, süspansiyonlu, LCD göstergeli XS35 Pro elektrikli bisiklet modeli ise 15999TL.

    Son olarak Kuba markasının 35Km mesafeli, LCD göstergeli ve 7 vitesli elektrikli bisikleti 10999TL iken Redbull Racing markasının 25Km mesafeli A6 Pro elektrikli scooter modeli ise 11999TL bandından satılacak.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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