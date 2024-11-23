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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler çift ekranlı dizüstü ve oyuncu ekipmanları satıyor

    23 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Quadro markasına ait çift ekranlı dizüstü modeli, RGB oyuncu klavyeleri ve RGB oyuncu fareleri yer alıyor.        
    23 Kasım ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kampanyasında dizüstü bilgisayarlardan oyuncu monitörlerine, oyuncu klavyelerinden oyuncu farelerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    23 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    23 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Quadro markasına ait çift ekranlı dizüstü modeli var. Muadillerinin aksine donanım tarafında beklentileri karşılayamayabilir. 16 inçlik IPS ekranın hemen alt kısmında 14 inçlik geniş bir dokunmatik ekran daha mevcut. Intel Core i7-10850H işlemci gerekli gücü sağlarken harici bir ekran kartına yer verilmemiş. 16GB RAM ve 512GB depolama olan cihaz 37199TL. 

    Diğer taraftan Quadro markasına ait Intel Celeron N4020 işlemci, 14 inçlik IPS ekran, 4GB RAM, 128GB depolama olan dizüstü 6499TL iken; Intel Core i5-1245U işlemci, 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, 8GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan dizüstü 13799TL; Intel Core i5-1265U işlemci, 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan dizüstü ise 20599TL olarak satılıyor. 

    Son olarak Quadro X1000 mekanik RGB oyuncu klavyesi 1029 TL, MAG Z2000 mekanik RGB oyuncu klavyesi 1229TL, Quadro RC 112 RGB oyuncu faresi 229TL, Quadro DP 480 RGB oyuncu faresi de 289TL. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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