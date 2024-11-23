ŞOK marketler çift ekranlı dizüstü ve oyuncu ekipmanları satıyor

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kampanyasında dizüstü bilgisayarlardan oyuncu monitörlerine, oyuncu klavyelerinden oyuncu farelerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

23 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

23 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Quadro markasına ait çift ekranlı dizüstü modeli var. Muadillerinin aksine donanım tarafında beklentileri karşılayamayabilir. 16 inçlik IPS ekranın hemen alt kısmında 14 inçlik geniş bir dokunmatik ekran daha mevcut. Intel Core i7-10850H işlemci gerekli gücü sağlarken harici bir ekran kartına yer verilmemiş. 16GB RAM ve 512GB depolama olan cihaz 37199TL.

16 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Quadro markasına ait Intel Celeron N4020 işlemci, 14 inçlik IPS ekran, 4GB RAM, 128GB depolama olan dizüstü 6499TL iken; Intel Core i5-1245U işlemci, 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, 8GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan dizüstü 13799TL; Intel Core i5-1265U işlemci, 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan dizüstü ise 20599TL olarak satılıyor.

Son olarak Quadro X1000 mekanik RGB oyuncu klavyesi 1029 TL, MAG Z2000 mekanik RGB oyuncu klavyesi 1229TL, Quadro RC 112 RGB oyuncu faresi 229TL, Quadro DP 480 RGB oyuncu faresi de 289TL.

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