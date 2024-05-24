A101 marketlerde M2 Pro işlemcili MacBook Pro satılıyor

23 Mayıs A101 ekstra ürünleri
23 Mayıs A101 ekstra ürünleri arasında MacBook Pro dizüstü bilgisayar dikkat çekiyor. 14.2 inçlik ekrana sahip olan cihazda Apple M2 Pro işlemcisi, 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi yer alıyor. Fiyatı ise 69399TL.
Xiaomi markasına ait 6.67 inçlik 1080x2400 piksel ekran, Helio G99 yonga seti, 200MP ana kamera, Full HD video kaydı, 12GB RAM, 512GB depolama, 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj özellikleri olan Redmi Note 13 Pro modeli 16299TL.
6.67 inçlik 1220x2712 piksel ekran, Dimensity 7200 yonga seti, 200MP ana kamera, 4K video kaydı, 12GB RAM, 512GB depolama, 5000mAh batarya, 120W hızlı şarj özellikleri olan Redmi Note 13 Pro Plus modeli de 23499TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.