A101 marketler LG Ultra Gear monitör satıyor

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Tam Boyutta Gör Yeni başlayan A101 Ekstra ürünler kataloğunda akıllı televizyonlar oyuncu monitörlerine, kablosuz kulaklıklardan tabletlere akıllı telefonlara ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

23 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri

23 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait Ultra Gear monitör modeli yer alıyor. 27 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan monitör 240Hz tazeleme hızı sunuyor. HDMI ve DP girişleri olan monitörün bekleme modu 0.5W altında. Fiyatı ise 37999TL.

23 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 11 inçlik ekran, Snapdragon 895 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 7040mAh batarya, dahili DeX gibi özellikleri olan Samsung Galaxy Tab A9+ önemli bir fiyat artışıyla 10999TL olurken 16 saate kadar kullanılabilen Bluetooth 4.1 bağlantılı JBL Tune 560 kablosuz kulaklık modeli de 1599TL.

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23 Ocak A101 Ekstra kataloğunda neler var?