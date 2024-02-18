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    Anlık Bildirim

    Haftaya BİM marketlerde HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı var

    23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP Victus oyuncu dizüstüsü, LG NanoCell akıllı TV, Casper ve Vivo markasına ait akıllı telefonlar yer alacak.    
    23 Şubat BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde oyuncu dizüstü bilgisayarlardan standart dizüstü bilgisayarlara, akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara ve kablosuz kulaklıklara kadar farklı ürünler satılacak.

    23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

    23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. FA0008NT kodlu dizüstü bilgisayarda 15.6 inçlik IPS ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 ekran kartı olan ürün 27999TL.

    Biraz daha uygun fiyat arayanlar için AMD Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM, dahili Vega grafikler, Windows 11 Home, 256GB SSD, 15.6 inçlik IPS ekran gibi özellikleri olan HP dizüstü bilgisayar ise 10999TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan LG markasına ait 55 inçlik NanoCell 4K ekran, 2x USB, 3x HDMI, webOS işletim sistemi özellikleri olan akıllı TV modeli 20999TL iken 55 inçlik ekrana sahip webOS akıllı TV modeli ise 18999TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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