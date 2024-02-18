Haftaya BİM marketlerde HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı var

23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri
23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. FA0008NT kodlu dizüstü bilgisayarda 15.6 inçlik IPS ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 ekran kartı olan ürün 27999TL.
Biraz daha uygun fiyat arayanlar için AMD Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM, dahili Vega grafikler, Windows 11 Home, 256GB SSD, 15.6 inçlik IPS ekran gibi özellikleri olan HP dizüstü bilgisayar ise 10999TL olarak satılacak.
Diğer taraftan LG markasına ait 55 inçlik NanoCell 4K ekran, 2x USB, 3x HDMI, webOS işletim sistemi özellikleri olan akıllı TV modeli 20999TL iken 55 inçlik ekrana sahip webOS akıllı TV modeli ise 18999TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.