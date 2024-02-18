Haftaya BİM marketlerde HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM perakende gıda marketlerinde oyuncu dizüstü bilgisayarlardan standart dizüstü bilgisayarlara, akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara ve kablosuz kulaklıklara kadar farklı ürünler satılacak.

23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri

23 Şubat BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor. FA0008NT kodlu dizüstü bilgisayarda 15.6 inçlik IPS ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 ekran kartı olan ürün 27999TL.

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Biraz daha uygun fiyat arayanlar için AMD Ryzen 5500U işlemci, 8GB DDR4 RAM, dahili Vega grafikler, Windows 11 Home, 256GB SSD, 15.6 inçlik IPS ekran gibi özellikleri olan HP dizüstü bilgisayar ise 10999TL olarak satılacak.

Diğer taraftan LG markasına ait 55 inçlik NanoCell 4K ekran, 2x USB, 3x HDMI, webOS işletim sistemi özellikleri olan akıllı TV modeli 20999TL iken 55 inçlik ekrana sahip webOS akıllı TV modeli ise 18999TL.

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