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    ŞOK marketler AirPods 3 satacak

    17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Apple AirPods 3, TCL S106 Moveaudio, Huawei Freebuds SE, Realme 10 8GB akıllı telefon, Oppo Power 33W adaptör yer alıyor. 
    17 Şubat ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinde bu hafta sonu tam kablosuz kulaklık modellerinden akıllı telefonlara, tabletlerden hızlı şarj adaptörlerine ve powerbank modellerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Apple AirPods 3 tam kablosuz kulaklık yer alıyor. Bluetooth 5.0, çevresel ses, 30 saate kadar dinleme süresi, hızlı şarj, MagSafe şarj kutusu gibi özellikleri olan AirPods 3 modeli 5359TL.

    Yüksek fiyat etiketinden kaçınmak isteyenler için 6 saate kadar kullanılabilen Huawei Freebuds SE kablosuz kulaklık modeli 799TL iken TCL S106 Moveaudio kulaklık modeli de 429TL olarak satışa sunulacak.

    Diğer taraftan 6.49 inç ekran, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP ana kamera gibi özellikleri olan Realme 10 8GB telefon modeli 8499TL, Alcatel 1 Android Go telefonu 1299TL, TCL Tab 10 L WiFi tablet modeli 2459TL ve Oppo Power 33W adaptör de 269TL seviyesinde.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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