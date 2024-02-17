ŞOK marketler AirPods 3 satacak

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde bu hafta sonu tam kablosuz kulaklık modellerinden akıllı telefonlara, tabletlerden hızlı şarj adaptörlerine ve powerbank modellerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Apple AirPods 3 tam kablosuz kulaklık yer alıyor. Bluetooth 5.0, çevresel ses, 30 saate kadar dinleme süresi, hızlı şarj, MagSafe şarj kutusu gibi özellikleri olan AirPods 3 modeli 5359TL.

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Yüksek fiyat etiketinden kaçınmak isteyenler için 6 saate kadar kullanılabilen Huawei Freebuds SE kablosuz kulaklık modeli 799TL iken TCL S106 Moveaudio kulaklık modeli de 429TL olarak satışa sunulacak.

Diğer taraftan 6.49 inç ekran, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP ana kamera gibi özellikleri olan Realme 10 8GB telefon modeli 8499TL, Alcatel 1 Android Go telefonu 1299TL, TCL Tab 10 L WiFi tablet modeli 2459TL ve Oppo Power 33W adaptör de 269TL seviyesinde.

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17 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda neler var?