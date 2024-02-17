ŞOK marketler AirPods 3 satacak

17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
17 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Apple AirPods 3 tam kablosuz kulaklık yer alıyor. Bluetooth 5.0, çevresel ses, 30 saate kadar dinleme süresi, hızlı şarj, MagSafe şarj kutusu gibi özellikleri olan AirPods 3 modeli 5359TL.
Yüksek fiyat etiketinden kaçınmak isteyenler için 6 saate kadar kullanılabilen Huawei Freebuds SE kablosuz kulaklık modeli 799TL iken TCL S106 Moveaudio kulaklık modeli de 429TL olarak satışa sunulacak.
Diğer taraftan 6.49 inç ekran, 128GB depolama, 5000mAh batarya, 50MP ana kamera gibi özellikleri olan Realme 10 8GB telefon modeli 8499TL, Alcatel 1 Android Go telefonu 1299TL, TCL Tab 10 L WiFi tablet modeli 2459TL ve Oppo Power 33W adaptör de 269TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.