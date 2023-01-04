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    Intel Core i9-13900KS özellikleri belli oldu: Ryzen 9 7950X'i tahtından edecek

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Intel Core i9-13900KS perakende sitelerinde görünmeye başladı. Raptor Lake mimarisinin tepe modeli neler sunacak? İşte detaylar
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    24 çekirdekli Intel Core i9-13900KS özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Raptor Lake mimarili 13.Nesil işlemcilerini piyasaya süren Intel, yakında bu aileye yüksek frekanslara çıkabilen Core i9-13900KS modelini ekleyecek. Yaklaşan işlemci bugün, Çin'de bulunan bir perakende sitesinde listelendi. Yeni sızıntı, işlemcinin merak edilen tüm detaylarını doğruluyor.

    Core i9-13900KS neler sunuyor?

    Hatırlamak gerekirse, Intel'in bir önceki amiral gemisi Intel Core i9-12900KS, 150W TDP, 5,5GHz maksimum saat hızı ve 16 (8+8) çekirdekli bir yapılandırma ile piyasaya sürüldü. Bu işlemcinin halefi olacak Intel Core i9-13900KS ise, 36MB önbellek6.0GHz maksimum saat hızı,  24 çekirdek 32 izlek (8P+16E) ve benzer TDP değeri ile karşımıza çıkacak. Böylece Intel ve AMD arasında yaşanan tepe model rekabetinin daha da hız kazanacağını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Core i9-13900KS, Fransa'da 949,96 euro fiyat etiketi ile listelendi. Bu durum bizlere, yeni amiral gemisinin Core i9-13900K'dan 180 euro daha pahalı olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Intel, CES 2023 fuarı kapsamında 13.Nesil yeni masaüstü işlemcilerini duyurdu. Ancak henüz Core i9-13900KS'yi açıklamadı. Core i9-13900KS için mevcut söylentiler, 12 Ocak tarihine işaret ediyor.

    Intel Core i9-13900KS Geekbench sızıntıları
    İşlemci Tek Çekirdek Puanı Çok Çekirdekli Skor
    Core i9-13900KS 2.319 26.774
    Core i9-13900K 2.227 24.311
    Ryzen 9 7950X 2.192 22.963
    Core i9-12900KS 2.081 19.075
    Core i9-12900K 1.988 17.324
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