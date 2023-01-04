Intel Core i9-13900KS özellikleri belli oldu: Ryzen 9 7950X'i tahtından edecek

Core i9-13900KS neler sunuyor?
Hatırlamak gerekirse, Intel'in bir önceki amiral gemisi Intel Core i9-12900KS, 150W TDP, 5,5GHz maksimum saat hızı ve 16 (8+8) çekirdekli bir yapılandırma ile piyasaya sürüldü. Bu işlemcinin halefi olacak Intel Core i9-13900KS ise, 36MB önbellek, 6.0GHz maksimum saat hızı, 24 çekirdek 32 izlek (8P+16E) ve benzer TDP değeri ile karşımıza çıkacak. Böylece Intel ve AMD arasında yaşanan tepe model rekabetinin daha da hız kazanacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Core i9-13900KS, Fransa'da 949,96 euro fiyat etiketi ile listelendi. Bu durum bizlere, yeni amiral gemisinin Core i9-13900K'dan 180 euro daha pahalı olacağını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Intel, CES 2023 fuarı kapsamında 13.Nesil yeni masaüstü işlemcilerini duyurdu. Ancak henüz Core i9-13900KS'yi açıklamadı. Core i9-13900KS için mevcut söylentiler, 12 Ocak tarihine işaret ediyor.
|İşlemci
|Tek Çekirdek Puanı
|Çok Çekirdekli Skor
|Core i9-13900KS
|2.319
|26.774
|Core i9-13900K
|2.227
|24.311
|Ryzen 9 7950X
|2.192
|22.963
|Core i9-12900KS
|2.081
|19.075
|Core i9-12900K
|1.988
|17.324
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