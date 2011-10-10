24 saatte 1 milyon iPhone 4S ön siparişi alındı

Apple'ın geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığı iPhone 4S modelinin ilk 12 saatte AT&T operatörü ön siparişlerinde 200 000 rakamını geçtiğini sizlere duyurmuştuk. 2007'den bu yana en hızlı satılan iPhone ünvanını alan iPhone 4S toplam ön sipariş sayısında da yeni bir rekor kırdı.





Apple tarafından yapılan basın açıklamasında ilk 24 saatte 1 milyon ön sipariş verildiği açıklandı. Ön sipariş AT&T, Sprint ve Verizon operatörleri tarafından toplanıyor. Geçen yıl iPhone 4 modeli dünya çapında 600 000 ön sipariş sayısına ulaşmıştı. Bu sene ise dünya çapında 1 milyon rakamı ilk gün yakalanmış oldu.





Modelin satışı ABD çapında 245 Apple mağazasında 14 Ekim günü ABD saatiyle 08.00'da başlayacak.





Mağazalardan iPhone 4S satın alan tüm müşterilere kişisel kurulum yardımı sağlanacak. Mail ayarları, yeni uygulamaların tanıtımı ve pek çok yenilik müşterilere sunulacak.





iPhone 4S, Ekim ayı sonunda Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre dahil 22 ülkede satışa sunulacak.





iPhone 4S modeli çift çekirdekli A5 işlemci, 8MP çözünürlüğünde flaşlı kamera, 1080p video kaydı, Siri akıllı asistan teknolojisi, 16GB/32GB/64GB bellek kapasitesi gibi özellikler sunuyor.





İki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:





16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)

32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)

64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)





Kasım ayında SIM kilitsiz olarak satışa sunulacak iPhone 4S modelleri ise şöyle:





16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)

32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)

64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)