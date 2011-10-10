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24 saatte 1 milyon iPhone 4S ön siparişi alındı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
148
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığı iPhone 4S modelinin ilk 12 saatte AT&T operatörü ön siparişlerinde 200 000 rakamını geçtiğini sizlere duyurmuştuk. 2007'den bu yana en hızlı satılan iPhone ünvanını alan iPhone 4S toplam ön sipariş sayısında da yeni bir rekor kırdı.

Apple tarafından yapılan basın açıklamasında ilk 24 saatte 1 milyon ön sipariş verildiği açıklandı. Ön sipariş AT&T, Sprint ve Verizon operatörleri tarafından toplanıyor. Geçen yıl iPhone 4 modeli dünya çapında 600 000 ön sipariş sayısına ulaşmıştı. Bu sene ise dünya çapında 1 milyon rakamı ilk gün yakalanmış oldu. 

Modelin satışı ABD çapında 245 Apple mağazasında 14 Ekim günü ABD saatiyle 08.00'da başlayacak. 

Mağazalardan iPhone 4S satın alan tüm müşterilere kişisel kurulum yardımı sağlanacak. Mail ayarları, yeni uygulamaların tanıtımı ve pek çok yenilik müşterilere sunulacak.

iPhone 4S, Ekim ayı sonunda Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre dahil 22 ülkede satışa sunulacak.

iPhone 4S modeli çift çekirdekli A5 işlemci, 8MP çözünürlüğünde flaşlı kamera, 1080p video kaydı, Siri akıllı asistan teknolojisi, 16GB/32GB/64GB bellek kapasitesi gibi özellikler sunuyor.

İki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:

16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)
32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)
64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)

Kasım ayında SIM kilitsiz olarak satışa sunulacak iPhone 4S modelleri ise şöyle:

16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)
32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)
64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)

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Erasmus78 8 yıl en beğenilen
35fatih
maalesef iphone bu sefer rakiplerinin gerisinde kaldı flickr da popilerite kıyaslamasını slaytlarda gösterecek durumu düşmüş olan apple maalesef bekleneni veremedi
.

Hamann
Bu kadar beklentiye rağmen hala aynı kasa yazık oldu.Satışları çok düşük olacak bu cihazın doğmadan öldü.


Saijero
Samsung & Android wins!


mert1907
Samsung ve HTC 4S cikmadan zaten piyasaya silahlarını sürerek 4S in etkisinin az olmasini sagladilar.



DH Misafiri
Apple böyle giderse çok yaşamaz:)))


Blizzard3
apple bugune kadar niye böle cok sattı dokunmatiklik yuzunden artık butun telefonlar dokunmatik simdi cıkaracagı baska bir alternatif yok artık geri sarmaya baslıcak nokia gibi :) standart bi kitlesi olur onlar alır ancak


Faux Carnival
Ama ayin 11'inde Samsung'un Nexus Prime ile bomba gibi gelmesi gerekiyor. Apple fanlarini calmak icin yapmasi gereken 2 sey var:

- Malzeme kalitesi
- Piksel yogunlugu (ki son telefonlarinda HD AMOLED'i hep kullandi, mukemmel bir ekran)

Bu iki seye dikkat ederse oldurucu vurusu yapmis olur dunku hayal kirikligi uzerine. Su an milyonlar bu cihazi beklemekte.


Yusufcuk
Ben kâin değilim ancak olacakları az çok kendi kafamda kurdum :

Apple'ı Sesli Komut, HD video kaydı kurtaramıycak ve Samsung Apple'ı ezip geçecek. HTC bile 4S den daha iyi telefonları piyasaya sürecek. Bu olay 1 sene gibi uzun bir süre sürmeyecek ve Eylül ayı artık - bizim için - merakla beklenen bir ay olmayacak ...




Daha neler neler var. Apple'i batıranları mı ararsınız, Apple Nokia'nın yolundan gidiyor diyenleri mi ararsınız, Samsung Apple'a fark atacak diyenleri mi ararsınız...


Peki ben ne dedim? iPhone 4S Satışları = (SGS II + SGS III + Nexus Prime + HTC Vigor + HTC Sensation HD + LG )x2


35fatihmaalesef iphone bu sefer rakiplerinin gerisinde kaldı flickr da popilerite kıyaslamasını slaytlarda gösterecek durumu düşmüş olan apple maalesef...
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4 Yanıt Yanıtla +16
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myfranco 8 yıl
Herşeye rağmen Apple diyelim ve ne oluyor görelim :)
6 Yanıt Yanıtla +10
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sinuhe.s 8 yıl
yürü be kim tutar seni

1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 8 yıl
vay be fiyata bak konratlı 360tl
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DH Misafiri 8 yıl
Bu sefer Apple güzel cihaz yapmış hakkını verelim. Ekran 4" olsaymış daha iyi olurmuş. Yazılım olarak androidde var olan şeyleri eklemişler. Birkaç yenilik daha...
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_KadirşinaS_ 8 yıl
iPhone4S çıkmadan önce de "paraya sıkıştıkları" için satıyorlardı. Bahane tükenmez yani. İlk başlarda böyle ufak çaplı bir furya olması normal. Başka bir başlık altında daha yazmıştım. İlk furyanın arkasından tekrar değer kazanacaktır ip4'ler ama kısa bir süreliğine tabi.
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mehmetfahriguven 8 yıl
fandroitçiler, derdiniz nedir? Bu androidi iostan üstün tutma misyonu? Hem siz bizim verdiğimiz paranın hesabına niye düşüyorsunuz. Anlamış değilim. Kazanan benim, harcayan benim. Hem apple şerefsiz bir firma olsaydı çıkalı 3 sene olan 3gs'e ios5 desteği vermez, htc gibi yapar sense arayüzünü 1 ay sonraki yeni modele koyar, 1 ay önceki kullanıcıyı dımdızlak ortada bırakır. Bırakın bu işleri. Rakipliği bırak ios'e seyirci olamazsınız. Bunlar hala sd card, bluetooth, fm radyo
başka neydi kızılötesi
değiştirilebilir pil
kablolu bağlantı
... istiyorlar. Ama en haklı gördüğüm gerçekten fm radyo olmazsa olmazımız.
Kulağımız cızırdayacak arkadaş, o kadar. kötü telefon, işte!
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spaydix 8 yıl
adobe flaş player yok
bluetooth paylaşım yok
bu nedenlerden dolayı almıyorum yoksa güzel cihaz
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Erasmus78 8 yıl
spaydix

adobe flaş player yok
bluetooth paylaşım yok

bu nedenlerden dolayı almıyorum yoksa güzel cihaz

Flash Player yok ama Flash 11.0 da HTML 5.0 desteği var. Yani en azından flash tabanlı videolar artık seyredilebilecek.
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TikaMasala 8 yıl spaydix
spaydix

adobe flaş player yok
bluetooth paylaşım yok

bu nedenlerden dolayı almıyorum yoksa güzel cihaz

Paylaşım dediğiniz şey, Appstore u olan firmaların gözünde hırsızlık oluyor. 10 yıl öncesine ait alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerek.
Ha siz bluetooth ile bulaşan virüsleri hatırlamazsınız tabi Symbian zamanında.
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LanxtiN 8 yıl
24 saatte bır mılyon satıyorsaa yakında herkesın bı ıphonu olacak :).
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engurlu 8 yıl
Yalana bak yalana ....

Yaw daha 4 gün önce 12 saatte 200.000 ön sipariş almıştı..üzerinden 4 gün geçmiş şimdi çıkan habere bak.."24 saatte 1 milyon ön sipariş" ..

o zaman şoyle diyelim..

Madem 4 gün önce 24 saatte 1 milyon sipariş verilmiş neden o gün haber yapılmamış..
Yada 1 günde 1 milyon sipariş aldıysa üzerinden de 4 gün geçtiyse neden şimdi 2 veya 3 milyon değil ??

Adamlar iphone u nasıl yağlasak ballasak diye şaşırmışlar :))
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ZiveR 8 yıl
engurlu

Yalana bak yalana ....

Yaw daha 4 gün önce 12 saatte 200.000 ön sipariş almıştı..üzerinden 4 gün geçmiş şimdi çıkan habere bak.."24 saatte 1 milyon ön sipariş" ..

o zaman şoyle diyelim..

Madem 4 gün önce 24 saatte 1 milyon sipariş verilmiş neden o gün haber yapılmamış..
Yada 1 günde 1 milyon sipariş aldıysa üzerinden de 4 gün geçtiyse neden şimdi 2 veya 3 milyon değil ??

Adamlar iphone u nasıl yağlasak ballasak diye şaşırmışlar :))

Adamlar açıklama yapmak için neden acele etsinler ki ? Operatörlerden sipariş sayılarını öğrenmek ve verilerin doğruluğunu kontrol etmek zorundalar. AT&T ön sipariş rakamlarını direk olarak açıklamış olabilir aynı bilgi diğer operatörler geç geldiğinde Apple ne yapabilir ? Şimdi 2 veya 3M olmadığını nerden biliyorsun, Apple ön sipariş rakamlarını sürekli olarak güncellemek zorunda mı ? Kusura bakma ama resmen saçmalamışsın.

"200.000 Ön Sipariş sadece AT&T için" --- "Apple tarafından yapılan basın açıklamasında ilk 24 saatte 1 milyon ön sipariş verildiği açıklandı. Ön sipariş AT&T, Sprint ve Verizon operatörleri tarafından toplanıyor."
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colonel_215 8 yıl

engurlu
Yalana bak yalana ....

Yaw daha 4 gün önce 12 saatte 200.000 ön sipariş almıştı..üzerinden 4 gün geçmiş şimdi çıkan habere bak.."24 saatte 1 milyon ön sipariş" ..

o zaman şoyle diyelim..

Madem 4 gün önce 24 saatte 1 milyon sipariş verilmiş neden o gün haber yapılmamış..
Yada 1 günde 1 milyon sipariş aldıysa üzerinden de 4 gün geçtiyse neden şimdi 2 veya 3 milyon değil ??

Adamlar iphone u nasıl yağlasak ballasak diye şaşırmışlar :))

Keske böyle bir şey yazmadan önce daha dikkatli araştırsaydınız. Sizin dediğiniz 200 bin, sadece At&t operatörünün ilk 12 saat icinde yaptıgı satış.
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Erasmus78 8 yıl
engurlu

Yalana bak yalana ....

Yaw daha 4 gün önce 12 saatte 200.000 ön sipariş almıştı..üzerinden 4 gün geçmiş şimdi çıkan habere bak.."24 saatte 1 milyon ön sipariş" ..

o zaman şoyle diyelim..

Madem 4 gün önce 24 saatte 1 milyon sipariş verilmiş neden o gün haber yapılmamış..
Yada 1 günde 1 milyon sipariş aldıysa üzerinden de 4 gün geçtiyse neden şimdi 2 veya 3 milyon değil ??

Adamlar iphone u nasıl yağlasak ballasak diye şaşırmışlar :))

Apple, hisseleri borsada işlem gören bir şirkettir.Yalan beyanda bulunamaz. Adamı gererler....
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saijero 8 yıl
Açıklanan rakamları pek gerçekçi bulmadım açıkcası veya bir dolu fanboy'un inadına yaptıkları ön sipariş üzerine bu rakama ulaşılmış olabilir. Ben satış ile ilgilenmem ona bakarsanız hala nokia türkiye pazarında en çok satılan ürün. Ben teknolojiyi kastediyorum apple sevmediğim ama sağlamlığını takdir ettiğim bi marka. Bu telefonda piyasadaki diğer telefonlardan geride kaldı bunu sizde kabul edin. Onu diğer akıllı telefonlardan ayıran ios5 olacak ki android ivmeli yükselişi ile ios'u da geçeceğini düşünüyorum. Teknoloji olarak ilerde olduğunu savunan varsa tartışırız.
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TikaMasala 8 yıl
Zaytung asparagaz haber sitesi. SystemApps bunu bile gercek sanip (koydugu haberi) burda paylasmis. Apple hater olmak icin ciddi kör olmak gerekiyormus anlasilan.
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nejat_80 8 yıl
bu muhteşem ya, akşam akşam çook güldüm, ellerine sağlık Erasmus78.
Erasmus78
35fatih
maalesef iphone bu sefer rakiplerinin gerisinde kaldı flickr da popilerite kıyaslamasını slaytlarda gösterecek durumu düşmüş olan apple maalesef bekleneni veremedi
. Hamann
Bu kadar beklentiye rağmen hala aynı kasa yazık oldu.Satışları çok düşük olacak bu cihazın doğmadan öldü.
Saijero
Samsung & Android wins!
mert1907
Samsung ve HTC 4S cikmadan zaten piyasaya silahlarını sürerek 4S in etkisinin az olmasini sagladilar.
DH Misafiri
Apple böyle giderse çok yaşamaz:)))
Blizzard3
apple bugune kadar niye böle cok sattı dokunmatiklik yuzunden artık butun telefonlar dokunmatik simdi cıkaracagı baska bir alternatif yok artık geri sarmaya baslıcak nokia gibi :) standart bi kitlesi olur onlar alır ancak
Faux Carnival
Ama ayin 11inde Samsungun Nexus Prime ile bomba gibi gelmesi gerekiyor. Apple fanlarini calmak icin yapmasi gereken 2 sey var: - Malzeme kalitesi - Piksel yogunlugu (ki son telefonlarinda HD AMOLEDi hep kullandi, mukemmel bir ekran) Bu iki seye dikkat ederse oldurucu vurusu yapmis olur dunku hayal kirikligi uzerine. Su an milyonlar bu cihazi beklemekte.
Yusufcuk
Ben kâin değilim ancak olacakları az çok kendi kafamda kurdum : Appleı Sesli Komut, HD video kaydı kurtaramıycak ve Samsung Appleı ezip geçecek. HTC bile 4S den daha iyi telefonları piyasaya sürecek. Bu olay 1 sene gibi uzun bir süre sürmeyecek ve Eylül ayı artık - bizim için - merakla beklenen bir ay olmayacak ...
Daha neler neler var. Applei batıranları mı ararsınız, Apple Nokianın yolundan gidiyor diyenleri mi ararsınız, Samsung Applea fark atacak diyenleri mi ararsınız...
Peki ben ne dedim? iPhone 4S Satışları = (SGS II + SGS III + Nexus Prime + HTC Vigor + HTC Sensation HD + LG )x2

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