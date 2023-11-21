24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3: ROG Phone 8 Ultimate geliyor

Akıllı telefon pazarında Apple, Xiaomi, Huawei ve Vivo dışında oyuncu telefonları ile faaliyet gösteren Asus, ROG Phone serisini güncellemeye devam ediyor. Bunun son örneği ise ROG Phone 8 Ultimate olacak. Amiral gemisi telefon, lansmandan önce Geekbench platformunda test edildi. İşte Asus ROG Phone 8 Ultimate özellikleri
ROG Phone 8 Ultimate yakında geliyor
Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda yaklaşmakta olan ROG Phone 8 serisinin de benzer bir konfigürasyonu koruyacağı söyleniyordu. Geekbench'ten gelen yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Amiral gemisi telefon Snapdragon 8 Gen 3 ile performans testinde görüntülendi.
Sonuçlara gelirsek ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.235 puan, çok çekirdek testinde ise 7.098 puana imza attı. Bu da Qualcomm'un paylaştığı rakamlar ile paralel diyebiliriz. Ayrıca liste, telefonun 24GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacağını da doğruluyor..
Asus ROG Phone 8 Ultimate ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı. Niketim akıllı telefonun tanıtım tarihi konusunda da henüz net bilgiler yok. Ancak Geekbench sızıntısını göz önünde tutarak, lansmanın yakın olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.