Akıllı telefon pazarında Apple, Xiaomi, Huawei ve Vivo dışında oyuncu telefonları ile faaliyet gösteren Asus, ROG Phone serisini güncellemeye devam ediyor. Bunun son örneği ise ROG Phone 8 Ultimate olacak. Amiral gemisi telefon, lansmandan önce Geekbench platformunda test edildi. İşte Asus ROG Phone 8 Ultimate özellikleri

ROG Phone 8 Ultimate yakında geliyor

Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda yaklaşmakta olan ROG Phone 8 serisinin de benzer bir konfigürasyonu koruyacağı söyleniyordu. Geekbench'ten gelen yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Amiral gemisi telefon Snapdragon 8 Gen 3 ile performans testinde görüntülendi.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 4 nm fabriaksyon sürecini temel alan Snapdragon 8 Gen 3, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda işlemciye Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi eşlik ediyor.

Sonuçlara gelirsek ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.235 puan, çok çekirdek testinde ise 7.098 puana imza attı. Bu da Qualcomm'un paylaştığı rakamlar ile paralel diyebiliriz. Ayrıca liste, telefonun 24GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacağını da doğruluyor..

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Asus ROG Phone 8 Ultimate ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı. Niketim akıllı telefonun tanıtım tarihi konusunda da henüz net bilgiler yok. Ancak Geekbench sızıntısını göz önünde tutarak, lansmanın yakın olduğunu söyleyebiliriz.

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24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3: ROG Phone 8 Ultimate geliyor