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    24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3: ROG Phone 8 Ultimate geliyor

    Asus'un yeni amiral gemisi telefonu ROG Phone 8 Ultimate, performans testinde görüntülendi. Akıllı telefon 24GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 ve Android 14 ile geliyor. İşte detaylar...
    24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3: ROG Phone 8 Ultimate geliyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında AppleXiaomiHuawei ve Vivo dışında oyuncu telefonları ile faaliyet gösteren Asus, ROG Phone serisini güncellemeye devam ediyor. Bunun son örneği ise ROG Phone 8 Ultimate olacak. Amiral gemisi telefon, lansmandan önce Geekbench platformunda test edildi. İşte Asus ROG Phone 8 Ultimate özellikleri

    ROG Phone 8 Ultimate yakında geliyor

    Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan ROG Phone 7 ve 7 Ultimate, Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtıldı. Bu bağlamda yaklaşmakta olan ROG Phone 8 serisinin de benzer bir konfigürasyonu koruyacağı söyleniyordu. Geekbench'ten gelen yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Amiral gemisi telefon Snapdragon 8 Gen 3 ile performans testinde görüntülendi.

    24GB RAM ve Snapdragon 8 Gen 3: ROG Phone 8 Ultimate geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 4 nm fabriaksyon sürecini temel alan Snapdragon 8 Gen 3, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda işlemciye Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi eşlik ediyor.

    Sonuçlara gelirsek ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.235 puan, çok çekirdek testinde ise 7.098 puana imza attı. Bu da Qualcomm'un paylaştığı rakamlar ile paralel diyebiliriz. Ayrıca liste, telefonun 24GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacağını da doğruluyor.. 

    Asus ROG Phone 8 Ultimate ilgili ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı. Niketim akıllı telefonun tanıtım tarihi konusunda da henüz net bilgiler yok. Ancak Geekbench sızıntısını göz önünde tutarak, lansmanın yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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