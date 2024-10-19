BİM marketler Samsung Galaxy S22 akıllı telefon satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinde önümüzdeki hafta akıllı telefonlardan kişisel bakım ürünlerine şarjlı diş fırçasından akıllı basküllere kablosuz ses ekipmanlarına kadar farklı elektronik ürünler bulmak mümkün olacak.

25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S22 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik 120Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 3700mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 18795TL. Telefon Galaxy AI güncellemesi aldığı için avantajlı ancak Samsung üretimi yonga seti batarya performansını biraz olumsuz etkiliyor.

18 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var? 20 sa. önce eklendi

Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana sensör, 13MP ön kamera, 4600mAh batarya, 30W hızlı şarj gibi özellikleri olan Casper VIA X30 Plus akıllı telefon modeli de 7275TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.