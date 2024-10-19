BİM marketler Samsung Galaxy S22 akıllı telefon satacak

25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S22 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik 120Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana sensör, 3700mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 18795TL. Telefon Galaxy AI güncellemesi aldığı için avantajlı ancak Samsung üretimi yonga seti batarya performansını biraz olumsuz etkiliyor.
Diğer taraftan 6.5 inçlik ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana sensör, 13MP ön kamera, 4600mAh batarya, 30W hızlı şarj gibi özellikleri olan Casper VIA X30 Plus akıllı telefon modeli de 7275TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)