BİM marketler daha ucuza PS4 Slim ve HP Victus oyuncu bilgisayarı satıyor

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin daha önce mağazalarda satışa çıkardığı PS4 Slim oyun konsolu ve HP Victus oyuncu bilgisayarı şaşırtıcı bir şekilde indirime girerek alternatif arayanlar için yeni bir seçenek haline gelmiş.

18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yine PS4 Slim oyun konsolu yer alıyor. 500GB kapasite ve tek kol ile gelen konsolun fiyatı 10990TL olarak belirlenmiş. İlk satışa göre fiyatı yaklaşık 1000TL düşen konsol bir süre daha oyuncuları idare edebilir.

11 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Yine tekrar satışa çıkan HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16GB 3200Mz DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 ekran kartı ile 26950TL olarak satılıyor. BU üründe de bir miktar indirim olmuş.

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