BİM marketler daha ucuza PS4 Slim ve HP Victus oyuncu bilgisayarı satıyor

18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
18 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yine PS4 Slim oyun konsolu yer alıyor. 500GB kapasite ve tek kol ile gelen konsolun fiyatı 10990TL olarak belirlenmiş. İlk satışa göre fiyatı yaklaşık 1000TL düşen konsol bir süre daha oyuncuları idare edebilir.
Yine tekrar satışa çıkan HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarı 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, 16GB 3200Mz DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 ekran kartı ile 26950TL olarak satılıyor. BU üründe de bir miktar indirim olmuş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...