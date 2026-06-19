A101 marketler Xiaomi soğutma ürünleri ve Dreame L40 Ultra CE satıyor

18 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri
18 Haziran A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Dreame markasına ait L40 Ultra CE robot süpürge modeli yer alıyor. 10000Pa emiş gücü olan süpürge çok katlı harita kaydı yapabiliyor. İstasyonda toz ve su hazneleri otomatik boşaltılıyor, paspasları ise yıkayarak kurutuyor. Fiyatı 33499TL.
Xiaomi markasına ait kule tipi fan 100 kademe hız ayarı, 150 derece salınım açısı, 3 farklı hız modu ve uygulama desteği ile 5999TL. Mi Smart Standing Fan 2 vantilatör modeli 140 derece havalandırma, çift kanatlı tasarım ve 14 metre havalandırma aralığı ile 4499TL iken 90 derece havalandırma, 12 metre havalandırma aralığı ve 7 kanatlı tasarım ile Lite versiyonu da 3199TL.
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çok güzel