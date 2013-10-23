2.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8084 yongaseti testlerde ortaya çıktı





Bu yılın başlarında lanse ettiği Snapdragon 200, 400, 600 ve 800 yongasetleriyle her segmentten sayısız mobil cihazda yerini alan Qualcomm'un gelecek yıl için belirlediği hamlesi merakla beklenmekteydi.





AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan yeni bir yongaseti Qualcomm'un planlarına dair ilk ipuçlarını vermeye başladı.





Testte ortaya çıkan yongaseti APQ8084 ismini taşıyor ve 2.5GHz saat hızında çalışıyor. Yongaseti yine 4 çekirdek taşıyor. Bilindiği gibi Qualcomm 8 çekirdeğin gerekli olmadığını önemli olanın çekirdek optimizasyonu olduğunu sık sık dile getiriyor.





Yeni işlemcinin nasıl bir Krait çekirdeği taşıdığı tam olarak bilinmiyor. Snapdragon 800 yongasetinde Krait 400 çekirdeği yer almaktaydı. Qualcomm yeni yongasetini Krait 400 üzerine inşa edebilir veya yeni bir modifikasyonla örneğin Krait 500 şeklinde yeni bir serinin başlangıcı olarak da belirleyebilir. Şimdilik bu konu hakkında bir bilgi yok.





Yongasetindeki grafik birimi ise Adreno 420. Adreno 320 grafik birimi ile konsol kalitesinde grafikler vaad eden Qualcomm, sonrasında Snapdragon 600 ile gelen hızlandırılmış Adreno 320 ve Snapdragon 800 ile gelen Adreno 330 grafik birimlerini kullanıcıya sunmuştu. Otoriteler tarafından Adreno 330 grafik birimi Full HD çözünürlükleri en iyi kaldırabilecek birim olarak görülmekteydi.





Adreno 420 grafik biriminin 500MHz saat hızlarına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yaygın görüşe göre üst seviye Adreno 4xx serisi grafik birimleri ise Adreno 330 biriminden yüzde 10 daha iyi piksel doldurma oranı yakalayacak. Ayrıca DirectX11 ve WebGL2.0 standartlarına da destek sunulacak. APQ8084 yongasetinin 64 bit DDR3 bant genişliğine de destek vermesi bekleniyor.





Yongasetinin testlerde ortaya çıkmaya başlaması, Qualcomm'un hazırlıklarını hızlandırdığına dair yorumlar yapılmasına neden oluyor. Firmanın ise yeni Snapdragon yongasetlerini yılın ilk yarısında tanıtması ve üretici ortaklarına göndermeye başlaması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Next-gen-Qualcomm-Snapdragon-APQ8084-chip-leaks-with-Adreno-420-on-board_id48629