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2.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8084 yongaseti testlerde ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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2.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8084 yongaseti testlerde ortaya çıktı

Bu yılın başlarında lanse ettiği Snapdragon 200, 400, 600 ve 800 yongasetleriyle her segmentten sayısız mobil cihazda yerini alan Qualcomm'un gelecek yıl için belirlediği hamlesi merakla beklenmekteydi.

AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan yeni bir yongaseti Qualcomm'un planlarına dair ilk ipuçlarını vermeye başladı.

Testte ortaya çıkan yongaseti APQ8084 ismini taşıyor ve 2.5GHz saat hızında çalışıyor. Yongaseti yine 4 çekirdek taşıyor. Bilindiği gibi Qualcomm 8 çekirdeğin gerekli olmadığını önemli olanın çekirdek optimizasyonu olduğunu sık sık dile getiriyor.

Yeni işlemcinin nasıl bir Krait çekirdeği taşıdığı tam olarak bilinmiyor. Snapdragon 800 yongasetinde Krait 400 çekirdeği yer almaktaydı. Qualcomm yeni yongasetini Krait 400 üzerine inşa edebilir veya yeni bir modifikasyonla örneğin Krait 500 şeklinde yeni bir serinin başlangıcı olarak da belirleyebilir. Şimdilik bu konu hakkında bir bilgi yok.

Yongasetindeki grafik birimi ise Adreno 420. Adreno 320 grafik birimi ile konsol kalitesinde grafikler vaad eden Qualcomm, sonrasında Snapdragon 600 ile gelen hızlandırılmış Adreno 320 ve Snapdragon 800 ile gelen Adreno 330 grafik birimlerini kullanıcıya sunmuştu. Otoriteler tarafından Adreno 330 grafik birimi Full HD çözünürlükleri en iyi kaldırabilecek birim olarak görülmekteydi.

Adreno 420 grafik biriminin 500MHz saat hızlarına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yaygın görüşe göre üst seviye Adreno 4xx serisi grafik birimleri ise Adreno 330 biriminden yüzde 10 daha iyi piksel doldurma oranı yakalayacak. Ayrıca DirectX11 ve WebGL2.0 standartlarına da destek sunulacak. APQ8084 yongasetinin 64 bit DDR3 bant genişliğine de destek vermesi bekleniyor. 

Yongasetinin testlerde ortaya çıkmaya başlaması, Qualcomm'un hazırlıklarını hızlandırdığına dair yorumlar yapılmasına neden oluyor. Firmanın ise yeni Snapdragon yongasetlerini yılın ilk yarısında tanıtması ve üretici ortaklarına göndermeye başlaması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Next-gen-Qualcomm-Snapdragon-APQ8084-chip-leaks-with-Adreno-420-on-board_id48629 Yorum Yaz
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yunusfurkanayse 5 yıl en beğenilen Meakka
Meakka
İdeal bir telefon olarak Z1 mini düşünüyorum. Z1'in duyurulma-satışa çıkma tarihlerine bakarsak Z1mini de 14 Ocak gibi bir tarihte çıkacak. Şimdi ben 15 Ocakta alsam telefonu, birkaç hafta kullanamadan "S800'ün daha iyisi çıkmış" olacak. Hayır s800 hangi oyunda kastı, hangi isteğinizi yerine getiremedi telefonda? Bu kadar üretim-tüketim çılgınlığı... Ayıp lan

Arkadaşım bu gereklilik sorularını senin gibi herkes soruyor ama bu üreticiler de sizin gibi dusunseydi bugün hala motorola milestone ile asphalt 5 oynayıp internete girmek bize yetecekti. Ama mobil platformlar 2000 li yılların başlarındaki pc piyasası gibi güce performansa kabiliyete optimizasyon ve özelliklere aç bir piyasa haline geldi. Eğer bu yeterli ilerisine ne gerek var dersen ne konsol kalitesinde oyunlar ne muhteşem detaylı uygulamalar ne bütünleşik sistem özellikleri ne de bu piyasayı şekillendirecek yeni şeyleri görebiliriz . O zaman bugünün teknolojisi ile yerimizde sayarız ki bunu kimse istemez. Asıl sorun ülkemiz adına da bu piyasaya ileri bir seviyeden kapsamlı bir giriş yapılması ve piyasanın ülkemizde daha makul fiyatlara inmesi . Ben bunu bekliyorum. Ama mobil teknolojinin böyle yetinmemesi herşeyden önce bizim için iyi 5 yıl önce 5 megapiksel kameralı telefona 1000-1500 lira ödeyen bizler aynı fiyata neredeyse bütün ihtiyacımızı karşılayan cihazları alıyoruz (orn,:lg g2 ) . Umarım ilerde ps3 kalitesinde grafikler gorebilelim hologram teknolojisini cihazlarimizda kullanabilelim kablosuz şarj edebilelim dokunmadan bazı işlemleri yapabilelim vs.

Yani neden olmasın ?
Meakkaİdeal bir telefon olarak Z1 mini düşünüyorum. Z1'in duyurulma-satışa çıkma tarihlerine bakarsak Z1mini de 14 Ocak gibi bir tarihte çıkac...
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onizuka_sensei 5 yıl
2.5 ghz??? İyi artık telefonlar ısınmasın diye su soğutmalı sisteme geçin bari. Kusura bakmayın ama adamlar 1.2 1.3 ghz çift çekirdekli işlemcilerle neler yapiyor.
2.5 ghz??? İyi artık telefonlar ısınmasın diye su soğutmalı sisteme geçin bari. Kusura bakmayın ama adamlar 1.2 1.3 ghz çift çekirdekli işlemcilerle neler yapi...
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HeavyClocker 5 yıl
Yok abi teknolojiye yetişmek imkansız...
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V4LKyR 5 yıl
O değil de, benim laptopum 2.0 GHz hızında...? Eski falan da değil he, Core i7-2630QM...
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LilTunechi 5 yıl
Gereksiz
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qmerzM 5 yıl
Sonuna kadar SP800










Tamam laa vurmayın
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Dexter Morgan 5 yıl
Daha ben pcde dx11e geçemedim :(
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foz54 5 yıl
Apple çıkıyor 1.3ghz hızındaki çift çekirdek ile alayını tokatlıyor. Demekki neymiş; hızı, çekirdek sayısı önemli değilmiş. Önemli olan aon kullanıcıya verdiği hız hissiymiş
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OverClocK1ng 5 yıl foz54
foz54
Apple çıkıyor 1.3ghz hızındaki çift çekirdek ile alayını tokatlıyor. Demekki neymiş; hızı, çekirdek sayısı önemli değilmiş. Önemli olan aon kullanıcıya verdiği hız hissiymiş

Artı verdim vermesine ama çekirdek te önemli arkadaşım. Neden olduğunu da söyleyeyim.
Atıyorum 4 çekirdekli bir işlemci var. Saat hızı da 2Ghz diyelim. Bunun 2Ghz de yaptığı işi 8 çekirdekli işlemci 1.5Ghz de yapıyor ise, daha az güç harcayarak yapacaktır. Zaten öyle de olmadı mısın? geçenlerde Mediatek in çıkarttığı 8 çekirdekli işlemci S800 den daha az güç tüketerek neredeyse o yakın bir performans verdi. Hatta Quallcomm da bunu çekemeyip bir Video falan hazırlamıştı. Yüksek saat hızı, ısınma, daha fazla voltajla birlikte daha çok güç tüketimi, pili de ısıtacağı için daha fazla pil tüketimi ve pilin ömrünü kısaltması gibi bir sürü şey demektir. Bu yüzden saat hızı yerine çekirdek sayısını arttırıp, yapılacak işi çekirdeklere yaymak daha verimli ve daha az güç tüketen, aynı zamanda da daha az ısınan işlemci olması açısından çok daha faydalıdır.

Apple ın o kadar performanslı olmasının sebebi ise hem en güçlü GPU yu kullanması hem de işletim sisteminin verimli olması.
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koyunsavar 5 yıl
Ekrem nerdesin sana guzel haber buldum gsmarena.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Qualcomm'un 4g üzerinde ki patenti olmasa amiral gemilerde kullanılmaz. Krait çekirdeklerin mimarisi ne kadar iyi olur ki her sene overclock çekip sentetik testlere hazırlanmış yonga setleri üretiliyor. Millette s800 yüksek performas veriyor sanıyor. Oyunlar için saha iyi olduğu kabullenebilir ama multimedya web browser konusunda balondan farklı bir firma değil. Galaxy s4'ün exynos'lu modeli 3d performansı haric her alanda s800'lü versiyonunu geçmişti.
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kımyasal 5 yıl
Üretilsin,gelişsin iyi.Fakat eski kullanıcıyıda kenara atma.''Hızlı koşan atın dışkısı seyrek düşer''
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DH Misafiri 5 yıl
oh rahatladım (s800)lg g2 yeni aldık yüzde 10 luk fark çok değil birde 64 bit getirisi zaten oda google yeni sürümümnde duyuruna kadar kullanılmayacak kullanılsada apple kadar iyi olmayacaktır daha çok ısınıp pil tüketecek kısacası s800 her yönüyle zirvede zaten benchmark yarışından başka birşey değil...
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DH Misafiri 5 yıl
iyisi var diye almak zorunda mısınız anlamıyorum ki. s800 her işi görüyor s1000e ne gerek var demek satın alırken mantıklı olabilir gider s800 alırsın ama yenisini niye yapıyorsun demek komik oluyor.
bırakın geliştirsinler daha da hızlı geliştirsinler siz ihtiyacınız olanı alın en iyisini değil.
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DH Misafiri 5 yıl
androide i7 koysan daha yokmu der. 2 seneye bu islemci bile yetmez androide. wp veya ios zaten fazla istemiyor
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