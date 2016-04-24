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26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf

Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan Hubble Uzay Teleskobu bugün 26.yaş gününü kutluyor. Teleskobun 26.yaş gününde 26 muhteşem fotoğrafını sizler için derledik.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
1
46
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan Hubble Uzay Teleskobu bugün 26.yaş gününü kutluyor. NASA ve ESA'nın ortak çalışması olan Hubble ilerleyen yaşına rağmen hala astronomlar için kritik bir öneme sahip. Öyle ki NASA, yakaladığı büyüleyici fotoğraflarla insanoğlunun ufkunu katlamaya devam eden Hubble'ın bugüne kadar 1.2 milyondan daha fazla gözlem gerçekleştirdiğini belirtiyor.

İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.

Hubble insanoğlu için tarihi öneme sahip olsa da tabi ki her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2018'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısmen varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.

Hubble'ın yakaladığı her fotoğraf inanılmaz bir güzelliğe ve hayret verici detaylara sahip ancak bugünün 26. yaş günü olması nedeniyle 26 muhteşem fotoğrafı sizler için derledik. Aşağıdaki galeri yardımıyla dev nebulalardan birleşen galaksilere, yıldızların doğumundan Satürn'ün orjinal fotoğraflarına kadar evrenin bu uçsuz bucaksız güzelliğine sizler de göz atabilirsiniz.

https://www.spacetelescope.org/images/archive/top100/ Yorum Yaz
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eulogy 3 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR

1990'da fırlatılmış... 2020'de yani 30 sene sonra fırlatılacak teleskop anca 100 kat güçlü... Teknolojinin çok daha gelişmiş olmasını beklerdim. 1990'daki bilgisayarlar ile 2020'deki bilgisayarları kıyaslayalım?


Hocam aslında büyük ilerleme var. 100 kat oldukça büyük bir rakam. Fakat sizi tatmin etmediyse size ilerlemeyen teknolojiyi belirtmek isterim.

Burada sizi hayal kırıklığına uğratan şey ayna teknolojisi.

Hubble teleskobunun kamerası bir kaç kere değişti. Yani bir çok anlamda günümüz teknolojisine yakın parçaları ve sensörleri var. Yanlış hatırlamıyorsam sonuncusu 2005'te idi. 2009'da ise son güncellemesi yapıldı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim.

Hubble teleskopunda sabit kalan nadir parçalardan biri ve en önemlisi aynasıdır. Hubble teleskopunun aynası da kusurludur bu arada. Fırlatıldıktan sonra farkedilmiş ve o kusurlu aynaya uygun aynı kusura sahip kameralar üretilmiştir.

Aynası bugüne kadar hiç değişmemiştir.

Teleskopun aynası tam bir mühendislik harikasıdır. Mükemmel bir ayna yüzeyi için olağan üstü rasgele bir haraslama gerekmektedir. Bir kaç makine rasgele haraslamayı yaptığı iddia edilir ama o makineler bile rasgelelik konusunda bir yere kadardırlar. Bir zaman sonra örneğin 3 ay, aynı döngüye girerler, bu yüzden isteni,len pürüssüzlükte ayna üretmek zordur. Teleskopun 2 aynası var büyük ve küçük.

upload.wikimedia.org/...

Büyük aynanın hassasiyeti cm'nin milyonda biri kadar hassaslıkta. Şöyle bir örnek duymuştum. Eğer dünya yüzeyi hubble teleskopu olsaydı en yüksek dağ 9.3 cm yüksekliğinde olacaktı. O derece pürüssüzdür.

Şimdi haberde yazan 100 kat'ın anlamı bilgisayar teknolojilerinden çok ayna teknolojilerinden kaynaklanmaktadır. Ve geniş alan gözlemi için ayna boyutu büyütülmelidir ve büyük aynayı kusursuz pürüzsüzlükte yapmak insanoğlunun oldukça zorlandığı bir mühendisliktir.

İşte ilerlemeyen teknoloji bu. Yalnız 100 kat dehşete düşürecek kadar büyük bir rakam. Yoksa Hubble'da günümüz teknolojilerinden oldukça faydalanmaktadır.
V4LKyR1990'da fırlatılmış... 2020'de yani 30 sene sonra fırlatılacak teleskop anca 100 kat güçlü... Teknolojinin çok daha gelişmiş olmas...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Dharma Initiative 3 yıl
Bu arada hubble ismini aldığı Edwin Hubble hukuk mezunudur .Astronomiye olan ilgisini farkedince onu da okuyup bu alanda önemli çalışmalar yapmıştır.Astronomi okumasa ismi çoktan tarih olmuştu..İmreniyorum şöyle sevdiği işi yapıp iyi yerlere gelen insanlara.
Bu arada hubble ismini aldığı Edwin Hubble hukuk mezunudur .Astronomiye olan ilgisini farkedince onu da okuyup bu alanda önemli çalışmalar yapmıştır.Astronomi ...
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Yanıtla +10
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Sirkadyen 3 yıl eulogy
eulogy
kawasakizx6r

buuble resimleri nasıl yapılıyor ?_ youtube.com/... hubble buuble teleskopu FAKE tir gercek degildir kurgu dur . bu tip yalan dolan uydurmalara inanmayın youtube.com/... youtube.com/...


Merak ediyorum sen hiç hayatında bir teleskopla gözlem yaptın mı :) Örneğin profesyonel bir teleskopla veya bir gözlem evinden ?

Varsa teleskop bilgisini bizimle paylaşır mısın :) Biraz gözlemin hakkında bizi bilgilendirir misin ?

Hayatında bir kere olsun pozlama yapıp gözlemlediğin her hangi bir gök nesnesi oldu mu? Varsa bilgilerini bizimle paylaşır mısın ?


İlüzyonlar dünyasında yaşayan trolün teki o sakın insan yerine koyup cevap verme gafletine düşme iyice sinirini bozar. Blokla hemen

Zamanında bir üye vardı dünyanın düz olduğunu, atmosferden geçilemeyeceğini geçenlerin yanacağını felan yazıyordu onun fake hesabı büyük ihtimal.
eulogykawasakizx6rbuuble resimleri nasıl yapılıyor ?_youtube.com/...hubble buuble teleskopu FAKE t...
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1 Avatar
cibicibi 3 yıl
Resimler tam da masaüstü arkaplanı yapmalık
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BiilimAdamı 3 yıl
açıklıyorum; hepimiz bir hiçiz boşuna konuşmayın tartışmayın bu konuda :D
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mavizaman 3 yıl
22. fotoğraf favorim.
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floydrose 3 yıl
eulogy
V4LKyR 1990da fırlatılmış... 2020de yani 30 sene sonra fırlatılacak teleskop anca 100 kat güçlü... Teknolojinin çok daha gelişmiş olmasını beklerdim. 1990daki bilgisayarlar ile 2020deki bilgisayarları kıyaslayalım?
Hocam aslında büyük ilerleme var. 100 kat oldukça büyük bir rakam. Fakat sizi tatmin etmediyse size ilerlemeyen teknolojiyi belirtmek isterim. Burada sizi hayal kırıklığına uğratan şey ayna teknolojisi. Hubble teleskobunun kamerası bir kaç kere değişti. Yani bir çok anlamda günümüz teknolojisine yakın parçaları ve sensörleri var. Yanlış hatırlamıyorsam sonuncusu 2005te idi. 2009da ise son güncellemesi yapıldı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Hubble teleskopunda sabit kalan nadir parçalardan biri ve en önemlisi aynasıdır. Hubble teleskopunun aynası da kusurludur bu arada. Fırlatıldıktan sonra farkedilmiş ve o kusurlu aynaya uygun aynı kusura sahip kameralar üretilmiştir. Aynası bugüne kadar hiç değişmemiştir. Teleskopun aynası tam bir mühendislik harikasıdır. Mükemmel bir ayna yüzeyi için olağan üstü rasgele bir haraslama gerekmektedir. Bir kaç makine rasgele haraslamayı yaptığı iddia edilir ama o makineler bile rasgelelik konusunda bir yere kadardırlar. Bir zaman sonra örneğin 3 ay, aynı döngüye girerler, bu yüzden isteni,len pürüssüzlükte ayna üretmek zordur. Teleskopun 2 aynası var büyük ve küçük. upload.wikimedia.org/... Büyük aynanın hassasiyeti cmnin milyonda biri kadar hassaslıkta. Şöyle bir örnek duymuştum. Eğer dünya yüzeyi hubble teleskopu olsaydı en yüksek dağ 9.3 cm yüksekliğinde olacaktı. O derece pürüssüzdür. Şimdi haberde yazan 100 katın anlamı bilgisayar teknolojilerinden çok ayna teknolojilerinden kaynaklanmaktadır. Ve geniş alan gözlemi için ayna boyutu büyütülmelidir ve büyük aynayı kusursuz pürüzsüzlükte yapmak insanoğlunun oldukça zorlandığı bir mühendisliktir. İşte ilerlemeyen teknoloji bu. Yalnız 100 kat dehşete düşürecek kadar büyük bir rakam. Yoksa Hubbleda günümüz teknolojilerinden oldukça faydalanmaktadır.

Emeğine sağlık.
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eulogy 3 yıl
kawasakizx6r

buuble resimleri nasıl yapılıyor ?_ youtube.com/... hubble buuble teleskopu FAKE tir gercek degildir kurgu dur . bu tip yalan dolan uydurmalara inanmayın youtube.com/... youtube.com/...


Merak ediyorum sen hiç hayatında bir teleskopla gözlem yaptın mı :) Örneğin profesyonel bir teleskopla veya bir gözlem evinden ?

Varsa teleskop bilgisini bizimle paylaşır mısın :) Biraz gözlemin hakkında bizi bilgilendirir misin ?

Hayatında bir kere olsun pozlama yapıp gözlemlediğin her hangi bir gök nesnesi oldu mu? Varsa bilgilerini bizimle paylaşır mısın ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sirkadyen 3 yıl eulogy
eulogy
kawasakizx6r

buuble resimleri nasıl yapılıyor ?_ youtube.com/... hubble buuble teleskopu FAKE tir gercek degildir kurgu dur . bu tip yalan dolan uydurmalara inanmayın youtube.com/... youtube.com/...


Merak ediyorum sen hiç hayatında bir teleskopla gözlem yaptın mı :) Örneğin profesyonel bir teleskopla veya bir gözlem evinden ?

Varsa teleskop bilgisini bizimle paylaşır mısın :) Biraz gözlemin hakkında bizi bilgilendirir misin ?

Hayatında bir kere olsun pozlama yapıp gözlemlediğin her hangi bir gök nesnesi oldu mu? Varsa bilgilerini bizimle paylaşır mısın ?


İlüzyonlar dünyasında yaşayan trolün teki o sakın insan yerine koyup cevap verme gafletine düşme iyice sinirini bozar. Blokla hemen

Zamanında bir üye vardı dünyanın düz olduğunu, atmosferden geçilemeyeceğini geçenlerin yanacağını felan yazıyordu onun fake hesabı büyük ihtimal.
Yanıtla +7
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V4LKyR 3 yıl
1990'da fırlatılmış... 2020'de yani 30 sene sonra fırlatılacak teleskop anca 100 kat güçlü... Teknolojinin çok daha gelişmiş olmasını beklerdim. 1990'daki bilgisayarlar ile 2020'deki bilgisayarları kıyaslayalım?
1 Yanıt Yanıtla
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eulogy 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

1990'da fırlatılmış... 2020'de yani 30 sene sonra fırlatılacak teleskop anca 100 kat güçlü... Teknolojinin çok daha gelişmiş olmasını beklerdim. 1990'daki bilgisayarlar ile 2020'deki bilgisayarları kıyaslayalım?


Hocam aslında büyük ilerleme var. 100 kat oldukça büyük bir rakam. Fakat sizi tatmin etmediyse size ilerlemeyen teknolojiyi belirtmek isterim.

Burada sizi hayal kırıklığına uğratan şey ayna teknolojisi.

Hubble teleskobunun kamerası bir kaç kere değişti. Yani bir çok anlamda günümüz teknolojisine yakın parçaları ve sensörleri var. Yanlış hatırlamıyorsam sonuncusu 2005'te idi. 2009'da ise son güncellemesi yapıldı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim.

Hubble teleskopunda sabit kalan nadir parçalardan biri ve en önemlisi aynasıdır. Hubble teleskopunun aynası da kusurludur bu arada. Fırlatıldıktan sonra farkedilmiş ve o kusurlu aynaya uygun aynı kusura sahip kameralar üretilmiştir.

Aynası bugüne kadar hiç değişmemiştir.

Teleskopun aynası tam bir mühendislik harikasıdır. Mükemmel bir ayna yüzeyi için olağan üstü rasgele bir haraslama gerekmektedir. Bir kaç makine rasgele haraslamayı yaptığı iddia edilir ama o makineler bile rasgelelik konusunda bir yere kadardırlar. Bir zaman sonra örneğin 3 ay, aynı döngüye girerler, bu yüzden isteni,len pürüssüzlükte ayna üretmek zordur. Teleskopun 2 aynası var büyük ve küçük.

upload.wikimedia.org/...

Büyük aynanın hassasiyeti cm'nin milyonda biri kadar hassaslıkta. Şöyle bir örnek duymuştum. Eğer dünya yüzeyi hubble teleskopu olsaydı en yüksek dağ 9.3 cm yüksekliğinde olacaktı. O derece pürüssüzdür.

Şimdi haberde yazan 100 kat'ın anlamı bilgisayar teknolojilerinden çok ayna teknolojilerinden kaynaklanmaktadır. Ve geniş alan gözlemi için ayna boyutu büyütülmelidir ve büyük aynayı kusursuz pürüzsüzlükte yapmak insanoğlunun oldukça zorlandığı bir mühendisliktir.

İşte ilerlemeyen teknoloji bu. Yalnız 100 kat dehşete düşürecek kadar büyük bir rakam. Yoksa Hubble'da günümüz teknolojilerinden oldukça faydalanmaktadır.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Eeltorm 3 yıl
Sanat eseri gibi
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enders07 3 yıl
efsane bir şey bu uzay ilerde neler çıkacak belli değil
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kawasakizx6r 3 yıl
buuble resimleri nasıl yapılıyor ?_

youtube.com/...

hubble buuble teleskopu FAKE tir gercek degildir kurgu dur . bu tip yalan dolan uydurmalara inanmayın

youtube.com/...

youtube.com/...
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eulogy 3 yıl
Hubble demek yaratılış sütunları demek :) Diğerlerinin hiçbiri 21. resim kadar heyecan yaratmadı bünyelerde. Hem ilk olması (jupitere düşen kuyruklu yıldız hariç ilk olması) hem inanılmaz muhteşemliği.

Hubble'ın ilk göz ağrısı. O sıralar üniversite çağlarındaydık. Bir anda patlamıştı yaratılış sütunları medyada. İnanılmaz büyüleyici idi.
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selahattın ısık 3 yıl eulogy
Sayenizde hatırlayıp tekrardan uzunca baktım.İnanılmaz.
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Dharma Initiative 3 yıl
Bu arada hubble ismini aldığı Edwin Hubble hukuk mezunudur .Astronomiye olan ilgisini farkedince onu da okuyup bu alanda önemli çalışmalar yapmıştır.Astronomi okumasa ismi çoktan tarih olmuştu..İmreniyorum şöyle sevdiği işi yapıp iyi yerlere gelen insanlara.
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