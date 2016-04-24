26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf

Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan Hubble Uzay Teleskobu bugün 26.yaş gününü kutluyor. NASA ve ESA'nın ortak çalışması olan Hubble ilerleyen yaşına rağmen hala astronomlar için kritik bir öneme sahip. Öyle ki NASA, yakaladığı büyüleyici fotoğraflarla insanoğlunun ufkunu katlamaya devam eden Hubble'ın bugüne kadar 1.2 milyondan daha fazla gözlem gerçekleştirdiğini belirtiyor.
İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.
Hubble insanoğlu için tarihi öneme sahip olsa da tabi ki her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2018'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısmen varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.
Hubble'ın yakaladığı her fotoğraf inanılmaz bir güzelliğe ve hayret verici detaylara sahip ancak bugünün 26. yaş günü olması nedeniyle 26 muhteşem fotoğrafı sizler için derledik. Aşağıdaki galeri yardımıyla dev nebulalardan birleşen galaksilere, yıldızların doğumundan Satürn'ün orjinal fotoğraflarına kadar evrenin bu uçsuz bucaksız güzelliğine sizler de göz atabilirsiniz.
https://www.spacetelescope.org/images/archive/top100/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam aslında büyük ilerleme var. 100 kat oldukça büyük bir rakam. Fakat sizi tatmin etmediyse size ilerlemeyen teknolojiyi belirtmek isterim.
Burada sizi hayal kırıklığına uğratan şey ayna teknolojisi.
Hubble teleskobunun kamerası bir kaç kere değişti. Yani bir çok anlamda günümüz teknolojisine yakın parçaları ve sensörleri var. Yanlış hatırlamıyorsam sonuncusu 2005'te idi. 2009'da ise son güncellemesi yapıldı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim.
Hubble teleskopunda sabit kalan nadir parçalardan biri ve en önemlisi aynasıdır. Hubble teleskopunun aynası da kusurludur bu arada. Fırlatıldıktan sonra farkedilmiş ve o kusurlu aynaya uygun aynı kusura sahip kameralar üretilmiştir.
Aynası bugüne kadar hiç değişmemiştir.
Teleskopun aynası tam bir mühendislik harikasıdır. Mükemmel bir ayna yüzeyi için olağan üstü rasgele bir haraslama gerekmektedir. Bir kaç makine rasgele haraslamayı yaptığı iddia edilir ama o makineler bile rasgelelik konusunda bir yere kadardırlar. Bir zaman sonra örneğin 3 ay, aynı döngüye girerler, bu yüzden isteni,len pürüssüzlükte ayna üretmek zordur. Teleskopun 2 aynası var büyük ve küçük.
upload.wikimedia.org/...
Büyük aynanın hassasiyeti cm'nin milyonda biri kadar hassaslıkta. Şöyle bir örnek duymuştum. Eğer dünya yüzeyi hubble teleskopu olsaydı en yüksek dağ 9.3 cm yüksekliğinde olacaktı. O derece pürüssüzdür.
Şimdi haberde yazan 100 kat'ın anlamı bilgisayar teknolojilerinden çok ayna teknolojilerinden kaynaklanmaktadır. Ve geniş alan gözlemi için ayna boyutu büyütülmelidir ve büyük aynayı kusursuz pürüzsüzlükte yapmak insanoğlunun oldukça zorlandığı bir mühendisliktir.
İşte ilerlemeyen teknoloji bu. Yalnız 100 kat dehşete düşürecek kadar büyük bir rakam. Yoksa Hubble'da günümüz teknolojilerinden oldukça faydalanmaktadır.
İlüzyonlar dünyasında yaşayan trolün teki o sakın insan yerine koyup cevap verme gafletine düşme iyice sinirini bozar. Blokla hemen
Zamanında bir üye vardı dünyanın düz olduğunu, atmosferden geçilemeyeceğini geçenlerin yanacağını felan yazıyordu onun fake hesabı büyük ihtimal.