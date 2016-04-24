26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf

Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan Hubble Uzay Teleskobu bugün 26.yaş gününü kutluyor. NASA ve ESA'nın ortak çalışması olan Hubble ilerleyen yaşına rağmen hala astronomlar için kritik bir öneme sahip. Öyle ki NASA, yakaladığı büyüleyici fotoğraflarla insanoğlunun ufkunu katlamaya devam eden Hubble'ın bugüne kadar 1.2 milyondan daha fazla gözlem gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Hubble'ın yakaladığı her fotoğraf inanılmaz bir güzelliğe ve hayret verici detaylara sahip ancak bugünün 26. yaş günü olması nedeniyle 26 muhteşem fotoğrafı sizler için derledik. Aşağıdaki galeri yardımıyla dev nebulalardan birleşen galaksilere, yıldızların doğumundan Satürn'ün orjinal fotoğraflarına kadar evrenin bu uçsuz bucaksız güzelliğine sizler de göz atabilirsiniz.

https://www.spacetelescope.org/images/archive/top100/

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İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.Hubble insanoğlu için tarihi öneme sahip olsa da tabi ki her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2018'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısmen varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.