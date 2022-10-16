Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyon, telefon ve tablet var

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta perakende gıda market zincirlerinde yine akıllı televizyondan tablete ve akıllı telefonlara kadar farklı segment ürünleri yer alacak. Ayrıca alt kalite oyuncu ekipmanları da mevcut.

20 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

20 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 55 inçlik QLED akıllı televizyon yer alıyor. Android TV işletim sistemli 4K televizyonda 3x HDMI ve 2x USB girişi yer alıyor. Televizyonun fiyatı 9999TL.

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Vestel markasına ait 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 10.1 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera gibi özellikleri olan V Tab Z1 tablet modeli de 1799TL fiyat etiketine sahip.

6.43 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 50ÖP+8MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj şeklinde özellikleri olan Redmi Note 11 akıllı telefon modeli de 5399TL.

Diğer taraftan Canon marka 12000 sayfa siyah ve 7700 sayfa renkli baskı yapabilen çok fonksiyonlu yazıcı 1999TL seviyesinde. Piranha markasına ait RGB oyuncu klavyesi 119TL, 7D oyuncu faresi 69.95TL, oyuncu kulaklık 129TL, 30x70 fare matı 49.95TL ve oyun kolu da 29.95TL fiyat etiketine sahip.

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