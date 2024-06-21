A101 marketlerde iPhone 15, Samsung Galaxy S24 ve Dyson Gen5 var

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Tam Boyutta Gör A101 ekstra ürünler kampanyasında bu hafta akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, kablosuz süpürgelerden akıllı projeksiyon cihazlarına ve akıllı saatlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

A101 Ekstra kataloğu

A101 Ekstra kataloğu ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53899TL olarak satılacak.

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Diğer taraftan 6.2 inçlik ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 4000mAh batarya, 25W hızı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S24 modeli 36499TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Son olarak 0.77L hazne kapasitesi, 280AW emiş gücü, HEPA filtrasyonu gibi özellikleri olan Dyson Gen5 Detect kablosuz dikey süpürge modeli de 32599TL fiyat etiketine sahip.

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A101 Ekstra kataloğunda neler var?