A101 marketlerde iPhone 15, Samsung Galaxy S24 ve Dyson Gen5 var

A101 Ekstra kataloğu
A101 Ekstra kataloğu ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53899TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.2 inçlik ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP arka kamera, 4000mAh batarya, 25W hızı şarj gibi özellikleri olan Samsung Galaxy S24 modeli 36499TL fiyat etiketi ile satılıyor.
Son olarak 0.77L hazne kapasitesi, 280AW emiş gücü, HEPA filtrasyonu gibi özellikleri olan Dyson Gen5 Detect kablosuz dikey süpürge modeli de 32599TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.