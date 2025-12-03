Giriş
    Zombi filmi 28 Years Later'ın devam filminden yeni fragman yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşan 28 Years Later'ın devam filmi geliyor. Önümüzdeki yılın başında gösterime girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple'dan yeni fragman yayınlandı.

    Zombi filmi 28 Years Later'ın devam filminden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    28 Gün Sonra serisinin yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra (28 Years Later), bu yıl sinemaseverlerle buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan bu filmle birlikte yeni bir üçleme başlatıldı. İşte bu üçlemenin ikinci filmi olan 28 Years Later: The Bone Temple, önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak.

    16 Ocak 2026'da gösterime girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor

    Türkiye'de 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı adıyla gösterime girecek olan devam filmi, ilk filmin hikâyesini kaldığı devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak karşımıza çıkan Jack O'Connell da kadroda yer alıyor. Üstelik bu kez çok daha büyük bir role sahip olacak.

    28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.

    28 Years Later: The Bone Temple'ın gişedeki performansı, seri için belirleyici olacak. İlk filmden sonra ikinci film de gişede hayal kırıklığı yaratırsa, bir üçleme olarak tasarlanan bu yeni seri üçüncü filmi göremeyebilir.

