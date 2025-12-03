Zombi filmi 28 Years Later'ın devam filminden yeni fragman yayınlandı

16 Ocak 2026'da gösterime girecek olan 28 Years Later: The Bone Temple için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor
Türkiye'de 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı adıyla gösterime girecek olan devam filmi, ilk filmin hikâyesini kaldığı devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak karşımıza çıkan Jack O'Connell da kadroda yer alıyor. Üstelik bu kez çok daha büyük bir role sahip olacak.
28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.
28 Years Later: The Bone Temple'ın gişedeki performansı, seri için belirleyici olacak. İlk filmden sonra ikinci film de gişede hayal kırıklığı yaratırsa, bir üçleme olarak tasarlanan bu yeni seri üçüncü filmi göremeyebilir.