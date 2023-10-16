Bomba iddia: Huawei’nin Kirin 9000s yongasını SMIC değil TSMC üretmiş olabilir

Kirin 9000s gizemi
RGcloudS tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kirin 9000s, aslında 3 yıl önce, TSMC’nin 5nm süreci kullanılarak üretilen Kirin 9000’den başkası değil. Bu iddiaları desteklemek için ise Mate 60 Pro'nun iç donanımından bir görüntü paylaşıldı. Bu görüntüde Kirin 9000s'in üzerinde 2035 tarih damgası bulunuyor ve bu da söz konusu çipin 2020'nin 35. haftasında, yani 24 Ağustos - 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretildiğini gösteriyor.
Kaynak ayrıca ABD'nin Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaların arkasındaki politikalara da değiniyor. Çinli şirketin muhtemelen ticaret yasağını öngördüğünü ve milyonlarca Kirin 9000E ve 9000 çipi stokladığını belirtiyor. Bilmeyenler için ABD, çip üretiminde ABD teknolojisini kullanan dökümhanelerin lisanssız olarak Huawei'ye son teknoloji silikon göndermesini engellemek için ihracat kurallarını genişletmişti. Sonuç olarak, 5G teknolojisi ABD şirketleri tarafından patentlendiği için son birkaç amiral gemisi Huawei serisinde yalnızca 4G yonga setleri kullanıldı. Ancak Kirin 9000s ile bu durum değişti zira şirket yonganın içerisine 5G modem eklemiş durumda.
Öte yandan bu iddia daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Görünüşe göre Kirin 9000s'i çevreleyen gizem, en azından yakın gelecekte çözülecek gibi değil. Ayrı olarak, söylentiler Huawei'nin bu yılın sonuna kadar başka bir Kirin çipini piyasaya sürmeye hazır olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.