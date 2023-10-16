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    Bomba iddia: Huawei’nin Kirin 9000s yongasını SMIC değil TSMC üretmiş olabilir

    Huawei, Mate 60 serisinde kullandığı gizemli Kirin 9000s yongası hakkında ağzını sıkı tutmaya devam ederken son gelen bilgiler Kirin 9000s yongasını SMIC değil TSMC üretilmiş olabileceğini söylüyor.
    Huawei’nin Kirin 9000s yongasını SMIC değil TSMC üretmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin Kirin 9000s yongasını çevreleyen tartışmalar ve söylentiler sona ermedi ve resmi bilgi eksikliği durumu daha da kötüleştiriyor. Eğer Kirin 9000s hakkındaki haberlerimizi takip ettiyseniz geçtiğimiz ay, yonganın SMIC tarafından 7nm (N+2) süreç seviyesinde üretildiğine yönelik bilgileri hatırlıyorsunuzdur. Bu zaten kendi başına oldukça ilgi çekici bir gelişme olarak bir yana dursun, yeni bir gelişme ise spekülasyon kazanını iyice bulanıklaştırıyor. Zira iddia edilenlere göre Kirin 9000s, SMIC tarafından değil TSMC tarafından üretilmiş bir yonga olabilir.

    Kirin 9000s gizemi

    RGcloudS tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kirin 9000s, aslında 3 yıl önce, TSMC’nin 5nm süreci kullanılarak üretilen Kirin 9000’den başkası değil. Bu iddiaları desteklemek için ise Mate 60 Pro'nun iç donanımından bir görüntü paylaşıldı. Bu görüntüde Kirin 9000s'in üzerinde 2035 tarih damgası bulunuyor ve bu da söz konusu çipin 2020'nin 35. haftasında, yani 24 Ağustos - 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretildiğini gösteriyor.

    Kaynak ayrıca ABD'nin Huawei'ye uyguladığı kısıtlamaların arkasındaki politikalara da değiniyor. Çinli şirketin muhtemelen ticaret yasağını öngördüğünü ve milyonlarca Kirin 9000E ve 9000 çipi stokladığını belirtiyor. Bilmeyenler için ABD, çip üretiminde ABD teknolojisini kullanan dökümhanelerin lisanssız olarak Huawei'ye son teknoloji silikon göndermesini engellemek için ihracat kurallarını genişletmişti. Sonuç olarak, 5G teknolojisi ABD şirketleri tarafından patentlendiği için son birkaç amiral gemisi Huawei serisinde yalnızca 4G yonga setleri kullanıldı. Ancak Kirin 9000s ile bu durum değişti zira şirket yonganın içerisine 5G modem eklemiş durumda.

    Öte yandan bu iddia daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Görünüşe göre Kirin 9000s'i çevreleyen gizem, en azından yakın gelecekte çözülecek gibi değil. Ayrı olarak, söylentiler Huawei'nin bu yılın sonuna kadar başka bir Kirin çipini piyasaya sürmeye hazır olduğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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