Çinli SMIC’in 5nm çip fiyatı TSMC’den yüzde 50 daha pahalı

Tam Boyutta Gör Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC’in Huawei’ye hizmet vermek üzere yeni bir üretim hattı kurduğunu geçtiğimiz haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Bu üretim hattıyla birlikte SMIC’in 7nm sürecinde 5nm sürecine geçiş yapacağı belirtiliyordu. Ancak yeni bir rapora göre 5nm çip üretmenin SMIC’e maliyeti TSMC’den yüzde 50 daha fazla olacak.

SMIC için maliyet zorlayıcı olabilir

TrendForce tarafından hazırlanan bir raporda SMIC'in mali durumu ele alınırken, firmanın gelirlerinin beklentileri aştığı, ancak brüt kar marjında önemli bir düşüş yaşandığı bildirildi. 2023 yılı için SMIC'in geliri yüzde 13'ün üzerinde bir düşüşle 6,3 milyar dolara, net kârı ise yüzde 50,4'lük bir düşüşle 900 milyon dolara geriledi.

Bu 'etkileyici olmaktan uzak' rakamlarla SMIC, 7nm'den 5nm üretimine geçerken muhtemelen devlet sübvansiyonu aramaya devam edecek. Şu anda bile sektör uzmanları yukarıda bahsedilen düğümlerde çip üretim teknolojilerinin TSMC'ye kıyasla yüzde 40 ila 50 daha pahalı olduğuna inanıyor.

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Bu pahalılığı aslında iki farklı enlemde ele almak gerek. Birincisi, SMIC’in müşterilerine olan yansıması. İkincisi ise SMIC’e yansıması. SMIC’in pahalı 5nm sürecinin aynı zamanda TSMC’nin aynı üretim sürecine kıyasla verim bazında üçte biri oranında olduğu söyleniyor. Düşük verim, yani bir yonga plakasından çıkan sağlıklı ürün miktarı ve yüksek maliyet SMIC’in karlılığını daha da aşağıya çekebilir.

SMIC ve Çin’in elinde ek ticaret kısıtlamaları gelemden önce ASML’den yüklü miktarlarda alınan DUV (derin ultraviyole) litografi ekipmanları bulunuyor. Çin’in zaten gelişmiş EUV (aşırı ultraviyole) ekipmanlarına erişimi bulunmuyordu. Dolayısıyla evet, Çin’in kendi başına destek almadan gelişmiş çipler üretmesi çok büyük bir başarı ancak 3nm veya daha gelişmiş tekniklere geçişin nasıl olacağı tam bir muamma.

Bu süre zarfında Çin devletinin SMIC gibi endüstri parçalarına desteğini sürdürmesi bekleniyor. Son olarak SMIC'in ilk 5nm partisini Huawei'ye indirimli olarak sunup sunmayacağı, böylece daha fazla mali yükü absorbe edip etmeyeceği veya maliyet artışlarını müşterisine yansıtarak farklı bir strateji izleyip izlemeyeceği şimdilik belirsiz.

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Çinli SMIC’in 5nm çip fiyatı TSMC’den yüzde 50 daha pahalı