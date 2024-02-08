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    Anlık Bildirim

    Çinli SMIC’in 5nm çip fiyatı TSMC’den yüzde 50 daha pahalı

    Çin, pek çok alanda olduğu gibi yarı iletken üretimi alanında da kendi kendine yeter hale gelmek istiyor. Ancak Çinli SMIC’in 5nm çip fiyatlarının TSMC’den yüzde 50 daha pahalı olduğu söyleniyor.
    Çinli SMIC’in 5nm çip fiyatı TSMC’den yüzde 50 daha pahalı Tam Boyutta Gör
    Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC’in Huawei’ye hizmet vermek üzere yeni bir üretim hattı kurduğunu geçtiğimiz haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Bu üretim hattıyla birlikte SMIC’in 7nm sürecinde 5nm sürecine geçiş yapacağı belirtiliyordu. Ancak yeni bir rapora göre 5nm çip üretmenin SMIC’e maliyeti TSMC’den yüzde 50 daha fazla olacak.

    SMIC için maliyet zorlayıcı olabilir

    TrendForce tarafından hazırlanan bir raporda SMIC'in mali durumu ele alınırken, firmanın gelirlerinin beklentileri aştığı, ancak brüt kar marjında önemli bir düşüş yaşandığı bildirildi. 2023 yılı için SMIC'in geliri yüzde 13'ün üzerinde bir düşüşle 6,3 milyar dolara, net kârı ise yüzde 50,4'lük bir düşüşle 900 milyon dolara geriledi.

    Bu 'etkileyici olmaktan uzak' rakamlarla SMIC, 7nm'den 5nm üretimine geçerken muhtemelen devlet sübvansiyonu aramaya devam edecek. Şu anda bile sektör uzmanları yukarıda bahsedilen düğümlerde çip üretim teknolojilerinin TSMC'ye kıyasla yüzde 40 ila 50 daha pahalı olduğuna inanıyor.

    Bu pahalılığı aslında iki farklı enlemde ele almak gerek. Birincisi, SMIC’in müşterilerine olan yansıması. İkincisi ise SMIC’e yansıması. SMIC’in pahalı 5nm sürecinin aynı zamanda TSMC’nin aynı üretim sürecine kıyasla verim bazında üçte biri oranında olduğu söyleniyor. Düşük verim, yani bir yonga plakasından çıkan sağlıklı ürün miktarı ve yüksek maliyet SMIC’in karlılığını daha da aşağıya çekebilir.

    SMIC ve Çin’in elinde ek ticaret kısıtlamaları gelemden önce ASML’den yüklü miktarlarda alınan DUV (derin ultraviyole) litografi ekipmanları bulunuyor. Çin’in zaten gelişmiş EUV (aşırı ultraviyole) ekipmanlarına erişimi bulunmuyordu. Dolayısıyla evet, Çin’in kendi başına destek almadan gelişmiş çipler üretmesi çok büyük bir başarı ancak 3nm veya daha gelişmiş tekniklere geçişin nasıl olacağı tam bir muamma.

    Bu süre zarfında Çin devletinin SMIC gibi endüstri parçalarına desteğini sürdürmesi bekleniyor. Son olarak SMIC'in ilk 5nm partisini Huawei'ye indirimli olarak sunup sunmayacağı, böylece daha fazla mali yükü absorbe edip etmeyeceği veya maliyet artışlarını müşterisine yansıtarak farklı bir strateji izleyip izlemeyeceği şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://www.trendforce.com/news/2024/02/07/news-smics-net-profit-halved-last-year-faces-further-reductions-this-year/ https://wccftech.com/smic-5nm-chip-prices-up-to-50-percent-more-expensive/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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